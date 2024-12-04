台北大巨蛋美食推薦！遠東Garden City超人氣餐廳

湊湊火鍋 • 茶憩 大巨蛋店

來自對岸的湊湊火鍋，以麻辣鍋為主打，迅速在台灣掀起一股熱潮。以「用心湊在一起」作為品牌理念，特色除了麻辣鍋外，還有包廂KTV及手搖飲，讓吃火鍋的時光不僅是味蕾的享受，更是和朋友、家人情感交流的美好時刻！

湊湊火鍋•茶憩 大巨蛋店

台北湊湊火鍋融入了現代時尚的元素，創新結合包廂KTV的設計，讓你在享受麻辣鍋鮮香味道的同時，還可以隨興高歌一曲，歡樂加倍！

湊湊提供多款湯底選擇，包括鴛鴦鍋、賓士鍋等創新組合。食材有肉品、海鮮、時蔬、火鍋料及手搖飲，選擇豐富。店內提供2人、4人、6人、8人套餐，人均消費約在1000元以內，需另加10%服務費。

▶️ (湊湊火鍋 菜單)

熱茶招待。

經典四人餐 $3960

經典四人套餐包含可6選2的鴛鴦鍋組合，還有豬牛肉品、海鮮拼盤、蔬菜拼盤及火鍋料，讓每位食客都能滿足不同口味需求，真的是物超所值！

鴛鴦鍋組合，兼具麻辣與溫潤。

成都老麻火鍋：以花椒及多種香料調配，湯底辣勁十足，附鴨血、豆腐。

胡椒豬肚雞鍋：濃郁胡椒湯底搭配豬肚和雞肉，溫潤濃香。

自助吧優惠

湊湊提供小菜、醬料、水果的自助吧區域，讓你可以吃到飽！

霜降香草豬

豬肉片肉質細膩，搭配火鍋湯底風味絕佳。

巨無霸牛豚拼盤（胸腹/松阪豬）

集結油嫩牛胸腹和Q彈松阪豬，肉質細緻、滋味豐富。

甄選海鮮拼盤（小管/九孔鮑/草蝦）

海鮮控不能錯過，鮮甜草蝦、九孔鮑、新鮮Q彈小管，滿滿的海味。

現撈文蛤

90%手工鮮蝦滑

湊湊的招牌之一，滿滿蝦肉顆粒，用料實在，口感彈牙。

花枝油條

酥脆油條搭配新鮮花枝，層次豐富，香氣十足。

湊湊甄選時蔬

包含多款綠色蔬菜的時蔬拼盤，吃火鍋也要注重營養均衡。

湊湊精製丸類拼盤

手工製作的多款丸類，口感Q彈，尤其推薦蝦丸，內餡鮮甜。

百香果醋冰沙

清爽解膩，這杯一定要試試！

四川寬粉

吸附濃郁湯汁，Q彈有勁，是湊湊的經典配角之一。

川渝脆毛壯

海王響鈴卷

渣男排骨酥

紅糖糍粑

排骨外酥內嫩，糍粑甜而不膩，是完美的餐後甜點選擇。

黃金桔茶（冷）

經典珍珠奶茶（冷）

套餐附的甜點「青梅果凍」。

最後再到自助吧，拿點水果吃吃，開心！

沒吃完的鍋底還能外帶，包裝很用心，回家再戰一餐！

湊湊火鍋不僅在菜品上求質求精，還提供包廂KTV服務，共有4間可容納8-12人的包廂，邊吃火鍋邊K歌，還有手搖飲無限暢飲，這樣的聚餐體驗在台北絕對是前所未有的樂趣！

下次來台北大巨蛋和朋友聚會，記得安排湊湊火鍋，保證你們嗨翻全場！

（四人套餐價格為$5,478，會員辦卡更划算喔！）

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