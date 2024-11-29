在燒肉競爭激烈的台中，山鯨燒肉 不僅堅持多年屹立不搖，更是持續推出創意菜單，與法式餐廳聯名合作，讓每次的用餐體驗都充滿驚喜。不僅能品嚐到多種和牛部位，上菜還有滿滿的儀式感，讓每一位食客都能享受到極致的用餐氛圍。

這裡的環境融合了日式設計，佈滿櫻花與燈籠，讓人有置身日本的錯覺。不僅如此，店內還提供免費的和服體驗，讓你穿上和服在櫻花燈籠間拍照，讓視覺和味覺都得到雙重享受，真的是超值又超有趣的燒肉店。

台中山鯨燒肉漢口創始店是品牌的第一家分店，坐落於漢口路，是當地知名的高端燒肉餐廳之一。店內以精緻的食材和獨特的用餐環境聞名，讓顧客享受視覺與味覺的雙重饗宴。

停車資訊

店家有提供合作停車場，就在餐廳前方約30公尺的澄居燒肉旁。只要點一份套餐即可折抵一張停車卡2小時，點兩份套餐則可折抵兩張，以此類推。

預約方式

山鯨燒肉接受電話及網路平台的預約，方便消費者查看菜單及選擇時段。可以直接透過店家的網頁進行訂位，輕鬆搞定每一次的聚餐。

網路訂位連結請按我

用餐環境

山鯨漢口店以日式傳統與現代風格融合的室內裝潢，搭配櫻花和燈籠裝飾，整個氛圍充滿日式美學。一走進店內，瞬間感受到異國情調。

店內佈局寬敞，有私人包廂、家庭座位及開放座位區，適合各種不同需求，不論是小團體聚餐還是與親友共享美食時光，都非常適合。

這區域平常可以當作開放式的座位，當有多人團體時，也可以圍起屏風，變成獨立的包廂。

免費和服體驗

山鯨燒肉貼心地提供了和服免費體驗服務，只要用餐即可向服務人員詢問是否需要和服拍照。服裝間內有多款服飾可供選擇，不僅有成人和服，連小朋友的款式也一應俱全，還有道具、髮飾和面具可以搭配，絕對讓你拍出美美的照片！

菜單

山鯨燒肉提供多種套餐，滿足不同預算與需求。

如果你正在尋找一個慶祝生日的特別場所，山鯨燒肉的漢口創始店會是個好選擇。店員會用搖鈴演奏生日快樂歌，並在最後一句來到壽星旁，為他獻上最真摯的祝福，讓壽星瞬間成為全場焦點，非常有趣又充滿歡樂氣氛。

世界和牛寶盒 3380元

是店內的招牌套餐，使用不同產地的和牛，透過乾冰營造出濃濃的儀式感，非常適合拍照打卡。

桌上還有兩款特製沾醬可供選擇——「山鯨燒肉醬」和「山鯨柚檸汁」，讓每一口燒肉都更加美味。

鮮活太空菇沙拉

沙拉有滿多選擇，這道沙拉選用了新鮮的太空菇，搭配胡麻醬一起享用，清爽且富有鮮味，非常適合作為整頓燒肉大餐的開胃菜。胡麻醬的濃郁香氣與太空菇的脆嫩口感相得益彰，讓人胃口大開。

和牛寶盒

使用來自世界各地的頂級和牛，包括和牛頭刀、A5和牛一品和和牛星星以及和牛舌等，另外附上和牛產地履歷說明，每個部位都獨具風味。寶盒內伴隨著乾冰效果，讓人彷彿置身於魔幻世界中，每片肉的口感都令人驚豔。

和牛頭刀

這部位的和牛因剖面像刀而得名，屬於腿肉部分，肉質緊實且帶有豐富的油香。透過咀嚼，能感受到和牛獨特的油脂香氣與濃郁風味，每一口都是一場味覺的盛宴。

日本A5和牛一品

這部分來自日本知名的A5等級和牛，選用肩胛部位，油花分布均勻，入口即化的口感讓人難以忘懷。建議搭配白飯一起食用，油脂的甘甜與米飯的香氣相輔相成，是和牛中的極品享受。

日本A5和牛星星

星星和牛是和牛中極具推薦的部位，油花如星光點點般均勻分布，口感細膩且不過於油膩。這部分的和牛肉色較紅，但肉質柔嫩多汁，適合喜歡肉香而不過度油膩的朋友。

鹽蔥和牛舌

和牛舌經過炭火燒烤，表面烤至微脆，再加入鹽蔥作為調味。蔥香與鹹味完美地融合在牛舌的獨特脆嫩口感中，每一口都充滿層次感，是不可錯過的燒肉經典之一。

精采人生 滾切和牛

這是一份A5和牛的精選套餐，搭配六種不同的配料，如醋黃瓜、百香果南瓜等，每種搭配都能吃出不同的風味，帶來前所未有的美食體驗，讓人愛不釋口。

西班牙賓客

這道菜選用西班牙伊比利松阪豬，油花豐富且帶有堅果香氣，肉質鮮嫩多汁。經過炭火燒烤後，豬肉的油脂釋放出濃郁的香氣，口感豐富且不油膩，是一道非常適合搭配燒肉的美味佳餚。

壺漬雞松阪

採用雞松阪肉，搭配特製的鳳梨醃漬醬汁，讓肉質更加嫩滑且帶有淡淡的果香。鳳梨的甜味與雞松阪的鹹香結合，使得每一口都富有層次感，是一道非常適合下酒的小菜。

職人板前握壽司 6貫

這份握壽司是由壽司師傅在桌邊現場料理的，每一貫都選用新鮮食材，如炙燒和牛、干貝搭配鮭魚卵、以及明太子鮑魚等。這些食材的精心搭配，讓每一口都充滿驚喜與奢華的享受。

煙燻和牛排

採用澳洲和牛板腱，經過稻草煙燻後，牛排帶有獨特的煙燻香氣。牛排切成一口大小，方便食用，搭配一旁的玫瑰鹽或芥末，更加提升風味層次。

和牛吐司

香烤吐司夾入一片嫩煎和牛，吐司酥脆，和牛肉質軟嫩，口感豐富層次多樣。這道料理讓人聯想到日本的和牛三明治，簡單卻美味十足。

聯名 酪梨炙燒大蝦

這道創意料理是山鯨燒肉與知名法式餐廳聯名推出的，採用新鮮大白蝦，搭配酪梨、明太子及起司，經炙燒後散發出獨特香氣，入口鹹香濃郁，讓人忍不住一口接一口。

澎湖小卷釀肉

使用新鮮澎湖小卷，內部填入豬肉餡，經過烤製後，外層的小卷Q彈有嚼勁，內餡則充滿肉汁的香氣，兩者結合讓人驚喜不已，是一道不可錯過的創意料理。

雞白湯獸魂鍋

這款鍋物以雞骨、豬骨和蔬果慢火熬煮而成，湯底濃郁、滋味鮮美。鍋內還添加了豐富的火鍋料和肉品，不僅能品嚐美味湯頭，還能增加飽足感，非常適合寒冷的天氣來上一鍋。

蘋果派配香草冰淇淋

這款甜點需要額外加價，但絕對值得品嚐。自製蘋果派帶有淡淡的肉桂香，搭配香草冰淇淋，甜而不膩，讓整頓餐點有一個完美的結尾。

堂本馬卡龍帕菲

這款甜點靈感來自日式聖代，帕菲由抹茶果凍、抹茶巧克力、抹茶冰淇淋及馬卡龍組成。最底層的抹茶果凍與上層的抹茶冰淇淋相互輝映，搭配中間夾著的榛果碎片，每一口都有豐富的層次感。

荔枝醋冰沙

這款冰沙清爽解膩，是用餐過程中的絕佳搭配，可以在品嚐完濃郁的燒肉後來上一杯，清除口中的油膩感，讓味覺更為清新。

紫蘭Mojito

這是一款無酒精調酒，加入蝶豆花和檸檬後呈現出美麗的漸層色彩，基底是以雪碧為主，搭配QQ的檸檬荔枝丁，讓口感更加有趣，非常適合炎熱天氣中飲用。

100%蘋果汁

對於有小朋友的家庭或喜歡果汁的顧客，這款現打的100%蘋果汁是絕佳選擇，濃郁的果香讓人愛不釋手。

台中山鯨燒肉漢口創始店，無論是在食材的挑選、料理的技術，還是空間的氛圍上都做到極致，讓每位食客都能感受到高端燒肉的獨特魅力。無論是與朋友家人共享還是慶祝特別的日子，這裡都將成為您美好回憶的一部分，推薦給大家。

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店家資訊

營業時間： 平日：11:30-15:30 / 17:30-23:00（13:50、21:20最後進場一次性點餐） 假日：11:30-23:00（21:20最後進場一次性點餐）

地址： 台中市北區漢口路四段70-1號

電話：04-2291-8833

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