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台北高CP值無菜單料理推薦！明水然·樂 淡水景觀店被譽為「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」，只要1600+10%，就能享用 龍蝦、日本A4或A5和牛、北海道生食級干貝 ，總共14道的精緻鐵板燒料理！特別推薦「明水然·樂 淡水景觀店」，全台最美景觀餐廳無菜單料理，一望無際的淡水山河風景，真的太美了！淡水旅遊推薦必吃餐廳！淡水NO.1 OMAKASE！

明水然·樂 淡水景觀店｜全台最美無菜單景觀餐廳

明水然·樂被譽為「 此生必嚐十大高CP值無菜單料理 」，全台擁有多家分店，說到最美的分店，那就是位在淡水捷運站對面的「明水然·樂 淡水景觀店」，這間真的超級美，餐廳位在大都會廣場11樓，大面落地窗可以邊用餐邊享受一望無際的淡水河美景，前方完全沒有遮蔽物，視野真的很棒，風景宜人。

明水然·樂是無菜單鐵板燒料理，板前座位可以欣賞料理過程，每一道料理都是從新鮮食材，經過師傅精湛的廚藝料理後，直接從鐵板上端上桌，從視覺到味覺的饗宴，讓人身心靈都好滿足。

明水然·樂可以說是全台北最美的景觀餐廳，在座位上不僅可以欣賞師傅精湛的廚藝，還能欣賞淡水河山美景，店內裝潢精緻用心，食材高級、五星級廚藝，是淡水約會聚餐首選喔！

明水然·樂非常適合約會、聚餐、慶生，訂位時告知是慶祝生日、紀念日，都會送上精心準備的蛋糕及小卡，讓主角覺得心意滿滿，超幸福唷！大家趕緊線上預約訂位，接下來的聖誕節、跨年、情人節都是大節日，還有生日慶生也很推薦呢！

明水然·樂 淡水景觀店｜開箱完整14道樂饗宴套餐

開始用餐，店員會先端上一杯「白桃烏龍茶」，茶香很舒服可以先暖暖胃，接著會擺上漬物，可以搭配接下來的餐點享用。第一道餐點是「蒜蜆湯」，使用黃金蜆和大蒜慢火熬煮的精華，溫潤沒有腥味的蜆精，趁熱喝才好喝唷！

「蟹肉干貝佐海苔醬」

選用日本北海道生食級干貝，每一顆都煎至恰到好處，兩面金黃色入口軟嫩不過熟，上方可以吃到松葉蟹肉及特製海苔醬，再撒上烏魚子粉，一口吃下去好鮮甜，完全沒有腥味，好美味。

「螢烏賊佐時蔬」

日本螢烏賊又被稱為「深海藍寶石」，口感Ｑ軟好吃，搭配特製梅子醬，吃起來酸甜開胃。

「海膽珠寶盒」

樂盛宴套餐：會將螢烏賊升級成海膽珠寶盒，滿滿的日本赤海膽，搭配滿的鮭魚卵，還有蟹黃豆腐和松葉蟹肉，再以米粉做成的米紙承裝，大口品嚐最是美味，非常有層次又有濃郁風味，好厲害呀！

「時令魚片大根煮」

每日漁獲提供的新鮮魚片，表皮煎至金黃色，入口魚肉Ｑ彈軟嫩不乾柴，搭配魚高湯及大根享用。

「整尾現流魚品」

樂盛宴套餐：整尾煎魚上桌真的太豪邁了，喜歡吃魚的朋友們，一定要升級樂盛宴套餐，整條魚更能鎖住魚肉的鮮美，外皮酥脆、魚肉軟嫩入口即化，搭配一點胡椒鹽就是人間美味。

「小卷佐柚香蒜味美乃滋」

這一盤的亮眼之處是主廚特製的美乃滋，這是我吃過最好吃的醬料，柚香蒜味美乃滋好厲害，柚香開啟味覺、蒜味提香、美乃滋濃郁，搭配澎湖船釣小卷，吃起來完全沒有腥味，Ｑ彈的小卷口感很不錯。

「鹽蒸活鮑魚」

樂盛宴套餐：南非活鮑魚直接上鐵板，以特別的「鹽蒸」料理，上方覆蓋昆布、粗鹽，以低溫慢慢料理，鮑魚口感很Ｑ軟，比外面吃到的鮑魚更軟嫩，而且南非鮑魚真的好大顆，可以一吃吃到整顆鮑魚，真的太高級了！

「菠蘿和牛番茄堡」

可以在鐵板燒料理中吃到菠蘿漢堡真的好驚喜，我覺得是很棒的安排，小巧可愛的漢堡包，讓人眼前一亮，菠蘿麵包經過鐵板加熱，吃起來外酥內軟，中間的和牛漢堡排牛肉香氣濃郁，吃起來好涮嘴，我覺得我可以吃好多顆，超好吃！

明水然·樂CP值真的很高，1600元＋10%就能吃到龍蝦料理，現場料理的龍蝦很美味，除了直接吃龍蝦尾之外，味噌湯、冷盤、雞蛋捲也都有加入龍蝦料理，可以說是龍蝦大餐了！紀念日、生日、情人節、約會首選餐廳推薦！

「龍蝦螯晶凍」

超美的龍蝦螯做成冷盤，底下是日本三色海藻，龍蝦螯敢Ｑ彈，搭配橙汁晶凍，酸酸甜甜好清爽。

「時令活龍蝦佐龍蝦醬」

每個人都有半尾龍蝦，旁邊的蛋捲是龍蝦膏製成，超香超軟嫩，龍蝦本身很新鮮，一拉就能脫殼，龍蝦口感Ｑ彈紮實，搭配特製龍蝦醬，真的讓人一口接著一口，好讚👍

中場休息會送上一杯「百香果冰沙」，前面吃下來已經好飽，剛好來一杯百香果冰沙清新味蕾，又能接著吃期待已久的和牛主餐囉！

「日本A5和牛」

你沒看錯！1600元無菜單料理就能吃到日本A5和牛，入口即化的和牛，滿滿的油脂在口中爆漿，真的是牛肉的天花板，選用紐約客背肩部位，算是油脂較飽滿的部位，肉質真的好嫩好嫩，大家一定要試試！

「日本A5和牛菲力」

樂盛宴套餐：升級2400+10%就能吃到高級部位，日本A5和牛菲力是腰部附近的部位，這邊油花細膩，可以吃到牛肉瘦肉的口感，及和牛豐富的油花，口感外酥內嫩好美味。

「台灣桂丁雞」

不吃牛肉的朋友，我推薦雞腿排，使用「台灣最珍貴的雞肉」台灣桂丁雞製成，外皮金黃酥脆，肉質Ｑ軟多汁，吃起來有土雞Ｑ彈的嚼勁，但是又軟嫩不柴，真的超好吃唷！

「鮭魚鬆炒飯」

最後上桌的是炒飯、味噌湯，主廚現場翻炒的炒飯，每一顆飯粒粒粒分明，每一口都能吃到蛋香及蛋酥，是非常好吃的炒飯，雖然吃完和牛已經好飽，但是還是把整碗飯都吃光光了！太美味！

「炙燒龍蝦頭味噌湯」

味噌湯是以龍蝦頭熬煮而成，裡面真的可以吃到龍蝦肉，最後以味噌湯做為結尾，溫熱暖胃好舒服。

「蘋果派」

最後的甜點是我最愛的蘋果派唷！師傅在鐵板上現做的蘋果派，以酥皮包裹著真材實料的蘋果和鳳梨丁，入口外酥內軟嫩，口感很好吃，裡面的蘋果丁、蘋果泥好甜好美味，整個甜點有濃郁的奶油香氣～好幸福。

淡水慶生首選🎉訂位時告知慶生、紀念日，明水然·樂會準備小蛋糕和卡片，小蛋糕盤上會寫字慶祝，儀式感滿滿，卡片更是超級用心，是窗外的淡水山河美景，美不勝收！非常有紀念意義！

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明水然·樂 淡水景觀店｜店家資訊