台北光復南路上的 樂炒炒物專門店 是一家新開幕的炒物美食，距離捷運國父紀念館站和台北大巨蛋非常近，交通便利。這裡主打現點現做的炒飯、炒麵，配料和調味都可以自由搭配，讓每一份料理都是獨一無二的客製化體驗。許多客人會選擇外帶到大巨蛋觀賞棒球比賽，別有一番風味。特殊的紙盒設計，不論內用外帶都方便又具風格。

店裡還提供線上點餐系統，可以即時查看叫號順序，不用排隊久等就能吃到熱騰騰的美味，是非常適合上班族的友善餐廳。

交通與位置

樂炒炒物專門店位於松山區光復南路上，捷運國父紀念館站5號出口步行約8分鐘即可抵達，地理位置相當方便。開車的朋友也可將車停在松菸或台北大巨蛋的地下停車場，停車問題不用擔心。

我就是被這透明櫥窗裡主廚大火快炒的畫面給吸引，吃過一次就上癮真的超好吃。

餐廳環境介紹

餐廳的左側是點餐區，右側則是內用座位區，共設有8個座位。餐點用完就放到後方的回收檯。

大片玻璃讓白天的採光非常好，環境乾淨舒適。

餐廳還提供了線上點餐系統，可以先線上點好餐點，看到叫號快到時再前來取餐，這樣就能節省等待時間，對上班族來說十分便利。

菜單及點餐方式

樂炒的點餐方式非常簡單，從左到右三個步驟就能完成點餐：

選擇主食（炒飯或炒麵）。 選擇配料，包括肉類、海鮮、蔬菜等，自由搭配，每樣配料都有標示價格。 選擇醬料，有韓式辣醬、泰式綠咖哩、義式松露醬、日式烤肉醬、台式沙茶醬和川味麻辣醬，六種醬料組合出超過上萬種可能，保證天天來也不會吃膩。

配料就在櫃檯旁，擺放的一目瞭然。整體的餐檯整潔度也很高，在這用餐相當放心。

如果不選擇配料的話，就是基本價89元，內含雞蛋和蔬菜。主食還可以加量，加量費用從10元起，依照個人喜好決定。

如果你有選擇困難，店家也準備了人氣搭配，照著點就對了！像我這次選了川味麻辣牛肉炒飯，川味辣醬的風味真的很棒，整體搭配非常滿意。

如果想加點小菜或飲料，也可以隨時加點。

無論內用或外帶，餐點都是用美式電影裡常見的紙盒包裝。如果你看過成龍的《尖峰時刻》，應該對這種餐盒不陌生。

這次是小麥仔第一次用這種方式點餐，想吃什麼自己選，真的很好玩。我們就按照他的喜好來搭配，結果還真是猜不到他會這樣選。

確定好配料和醬料後，就直接跟櫃檯人員點餐結帳，等叫號就可以享用了。

從店外就能看到透明櫥窗裡，師傅俐落地用大火快炒的畫面，這種充滿火候的熱炒過程真的很吸引人。用餐高峰期時，店裡有兩位主廚同時料理，因此出餐速度非常快。

每份餐點都是現點現做，因為每個人的搭配都不一樣，所以每一份都必須單獨炒。但不用擔心時間問題，主廚的手腳非常快，大約3分鐘就能完成一份炒飯，所以即使是客製化料理，速度也很快。

看著主廚大火翻炒，高溫帶出的香氣十足，真是令人食指大動。

看著炒飯在鍋中拋來拋去的畫面，真的非常療癒。

我們點的餐點很快就做好了，從點餐到出餐不到10分鐘。這個獨特的包裝真的很亮眼，每個餐盒背後還貼上點餐內容，這樣就不會搞錯。

主食：越光米

配料：德式香腸、花椰菜

醬料：日式烤肉醬

這是我們家小麥仔選的，他平常不太愛吃花椰菜，這次竟然自己選了這樣的搭配，還挺健康的。除了花椰菜，基本配料還有蔬菜和雞蛋，營養滿滿。剛打開盒子就聞到香味，真的超級誘人。 粒粒分明的炒飯選用的是越光米，那口感更加分。醬料選的是日式烤肉醬帶點甘口相當討喜。香腸也是小麥仔最近很喜歡的。

主食：雞蛋麵

配料：蝦仁、洋菇、混合彩椒

醬料：義式黑松露醬

這是珍小姐選的，義式黑松露醬的香氣實在太誘人了。平時不太吃青椒的她，這次居然選了彩椒，實在太神奇了。雞蛋麵搭配黑松露醬非常對味，大火快炒後每一口都充滿了香氣。

川味麻辣牛肉炒飯

如果你喜歡吃辣，一定要試試他們自製的川味麻辣醬，麻香味十足，但辣度又不會過嗆，真的非常棒。

牛肉是骰子牛的方式，炒飯粒粒分明，搭配川味辣醬真的是一口接一口停不下來。

炒飯和炒麵的分量基本上是一碗，以我來說吃完剛剛好，但如果你食量比較大，也可以加飯。

裡面還有腰果和花椰菜，營養均衡。

這天我們三個人點的餐完全不同，除了我選的川味麻辣有辣度，其他的大家都能互相試吃，挺有樂趣的。

當天在店裡用餐時，我注意到外送訂單也非常多，這種現點現炒的客製化料理真的很受歡迎。

如果你也喜歡吃炒麵炒飯這類炒物料理，那這家新型態的 樂炒炒物專門店 絕對不能錯過。下次經過台北大巨蛋附近，記得來這裡品嚐一下，體驗完全屬於自己的炒物料理！

店家資訊

地址： 台北市松山區光復南路9號1樓

電話： 02-2742-0620

營業時間： 週一至週六11:00-20:00（週日公休）

FB粉絲團：樂炒炒物專門店

延伸閱讀