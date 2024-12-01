moi x pho 哞一河粉 之前就分享過，只賣一款生牛肉河粉的特色，下午三點才營業。而現在，哞一搬遷到了向上市場附近的新址，在中美街上，營業時間也做了調整，不再只是下午營業，現在中午和晚上都能吃到這碗美味的河粉啦！
新址附近有超多小吃與甜點店，像是台中的人氣甜點店沙漠樂冰果室，雖然目前秋天之後會店休直到夏天，但絕對值得等一等。還有街口咖啡館cafe IN也在不遠處，吃完河粉後再找個地方窩著喝咖啡，真的是太愜意了。
moi x pho 哞一河粉
- 地址：403台中市西區中美街240號
- 營業時間：11:30–13:30 / 17:00–20:00（週二休息）
- IG：moi_vietnam
街邊小吃無訂位，人數到齊後才可入座，一個座位的最低消費是一碗河粉。
點餐方式也很簡單，是使用自助點餐機，哞一河粉的主餐就只有一種——生牛肉河粉，價格為$180。配料包括香菜、九層塔、洋蔥、蔥和銀芽，如果不喜歡某些配料，可以在點餐時註明取消。低消規定是一人至少要點一碗河粉哦。
哞一的新環境空間延續了之前的質感，整間店漆成了醒目的綠色，從外面看就很容易被吸引到。重新開張之後，店內一度大排長龍，直到最近人潮才稍微平緩下來，這次我趁著空檔趕緊來品嚐。店內是寵物友善的，還有半開放式的廚房，可以看到一碗碗熱呼呼的河粉被端出來。
牆面上還有名人的簽名，空間也變大了，桌上擺放著招牌的越南醬料，餐具需要自取，餐後也要自行回收。
店外區域則非常通風，但中午時段因為天氣炎熱，建議大家還是直奔室內吹冷氣比較舒服。
哞一的菜單非常簡單，整家店就賣生牛肉河粉、甘蔗檸檬飲料和西貢啤酒。一個人來用餐的話，可以選擇在吧檯入座，我大約中午12點半左右到店，剛好趕上一波用餐潮。桌上提供兩種沾醬，一個是海鮮醬，另一個是越南辣醬，都很適合搭配河粉。
｜甘蔗檸檬 $60
飲料上桌速度很快，我個人非常喜歡這家的甘蔗檸檬，濃濃的檸檬香氣加上甘蔗的甜味，非常清爽。雖然口感偏甜，但對我來說還是很愛。目前店內已全面取消使用塑膠杯，改用環保杯具，這點真的很棒。
｜生牛肉河粉 $180
哞一的生牛肉河粉配料包括豆芽、洋蔥、九層塔、香菜和蔥。愛吃肉的朋友可以選擇加量，如果不喜歡某些青菜也可以要求取消。
一上桌，我就迫不及待把生牛肉壓進湯裡，讓它受熱變熟，接著先喝一口湯，湯頭香料的氣味非常獨特，洋蔥的甜味逐漸釋放，喝起來溫潤香濃，牛肉也是非常鮮嫩。
接著加入檸檬汁，再順手放進一些生辣椒，這才算完成了一碗河粉的完整儀式。再喝口湯、吃口麵，根據自己的喜好搭配沾醬，真的非常滿足。
前陣子我把小相機送去維修，這次終於拿回來了，當然要趕快再帶出門拍照，雖然數據又跑了些，不過這樣的生活點滴就是最美好的記錄呀。
moi x pho－Beef Hor Fun ／哞一河粉
Address: No. 240, Zhongmei Street, West District, Taichung City /Business hours: 11:30–13:30, 17:00–20:00 (closed on Tuesdays) ，Lowest sales: $180 per person/bowl of beef pho，Cash/automatic ordering machine/line pay
only :Vietnamese-style raw beef pho/drink sugar cane lemon/Saigon beer street noodle shop
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