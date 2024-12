moi x pho 哞一河粉 之前就分享過,只賣一款生牛肉河粉的特色,下午三點才營業。而現在,哞一搬遷到了向上市場附近的新址,在中美街上,營業時間也做了調整,不再只是下午營業,現在中午和晚上都能吃到這碗美味的河粉啦!

新址附近有超多小吃與甜點店,像是台中的人氣甜點店沙漠樂冰果室,雖然目前秋天之後會店休直到夏天,但絕對值得等一等。還有街口咖啡館cafe IN也在不遠處,吃完河粉後再找個地方窩著喝咖啡,真的是太愜意了。

moi x pho 哞一河粉

街邊小吃無訂位,人數到齊後才可入座,一個座位的最低消費是一碗河粉。

點餐方式也很簡單,是使用自助點餐機,哞一河粉的主餐就只有一種——生牛肉河粉,價格為$180。配料包括香菜、九層塔、洋蔥、蔥和銀芽,如果不喜歡某些配料,可以在點餐時註明取消。低消規定是一人至少要點一碗河粉哦。

哞一的新環境空間延續了之前的質感,整間店漆成了醒目的綠色,從外面看就很容易被吸引到。重新開張之後,店內一度大排長龍,直到最近人潮才稍微平緩下來,這次我趁著空檔趕緊來品嚐。店內是寵物友善的,還有半開放式的廚房,可以看到一碗碗熱呼呼的河粉被端出來。

牆面上還有名人的簽名,空間也變大了,桌上擺放著招牌的越南醬料,餐具需要自取,餐後也要自行回收。

店外區域則非常通風,但中午時段因為天氣炎熱,建議大家還是直奔室內吹冷氣比較舒服。

哞一的菜單非常簡單,整家店就賣生牛肉河粉、甘蔗檸檬飲料和西貢啤酒。一個人來用餐的話,可以選擇在吧檯入座,我大約中午12點半左右到店,剛好趕上一波用餐潮。桌上提供兩種沾醬,一個是海鮮醬,另一個是越南辣醬,都很適合搭配河粉。

|甘蔗檸檬 $60

飲料上桌速度很快,我個人非常喜歡這家的甘蔗檸檬,濃濃的檸檬香氣加上甘蔗的甜味,非常清爽。雖然口感偏甜,但對我來說還是很愛。目前店內已全面取消使用塑膠杯,改用環保杯具,這點真的很棒。

|生牛肉河粉 $180

哞一的生牛肉河粉配料包括豆芽、洋蔥、九層塔、香菜和蔥。愛吃肉的朋友可以選擇加量,如果不喜歡某些青菜也可以要求取消。

一上桌,我就迫不及待把生牛肉壓進湯裡,讓它受熱變熟,接著先喝一口湯,湯頭香料的氣味非常獨特,洋蔥的甜味逐漸釋放,喝起來溫潤香濃,牛肉也是非常鮮嫩。

接著加入檸檬汁,再順手放進一些生辣椒,這才算完成了一碗河粉的完整儀式。再喝口湯、吃口麵,根據自己的喜好搭配沾醬,真的非常滿足。

前陣子我把小相機送去維修,這次終於拿回來了,當然要趕快再帶出門拍照,雖然數據又跑了些,不過這樣的生活點滴就是最美好的記錄呀。

moi x pho-Beef Hor Fun /哞一河粉

Address: No. 240, Zhongmei Street, West District, Taichung City /Business hours: 11:30–13:30, 17:00–20:00 (closed on Tuesdays) ,Lowest sales: $180 per person/bowl of beef pho,Cash/automatic ordering machine/line pay

only :Vietnamese-style raw beef pho/drink sugar cane lemon/Saigon beer street noodle shop

中美街上的美食超多整條街從早到晚吃不完