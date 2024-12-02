午餐後的行程開始，我們朝大城的「柴瓦塔那蘭寺」出發！這座被稱為「貴妃寺」的景點，是許多人來大城的必訪之地。司機剛停好車，我們還沒來得及買票入園，就看到對面一整排色彩繽紛的泰服出租店。雖然我和蘇菲早在曼谷訂好了泰服，原本打算在這裡略過，但翔哥突然說他想體驗看看！

於是，我們隨意挑了一家看起來順眼的店。

店裡泰服款式應有盡有，男女小孩的都有。只不過，這些衣服是否每次都有清洗過，我就不確定了。

而牆上的亮金金飾品更是吸睛，閃亮到差點閃瞎我的眼睛。

很快完成裝扮，穿上泰服手持一把店家提供的刀，模樣十分有型。在寺廟園區入口拍了幾張紀念照後，我們正式開始探索這座氣勢非凡的古蹟。

「柴瓦塔那蘭寺」是1630年由大城王國的巴薩通王為紀念母親所建，整體設計以高棉風格為主，因此讓人有種走進小吳哥窟的錯覺。這裡是大城保存最完整的遺跡之一，更是泰劇《天生一對》的取景地。當初就是因為這部劇，我才對大城產生濃厚興趣，今天總算如願以償！

步入寺廟，眼前的建築讓人忍不住細細欣賞。

部分塔還可以進入參觀

我和翔哥還在其中一座塔裡看見了蝙蝠的「大家庭」！

這些可愛的棲息者讓整個古蹟之旅增添了些趣味，但我們還是小心不去打擾牠們。

值得一提的是，這裡空曠且遮蔽物不多，雖然我們這天遇到的太陽不算猛烈，但熱氣還是讓人直呼受不了。

提醒大家一定要做好防曬準備，補水也很重要！最後我們也注意到，部分塔並不能進入，只能遠遠觀賞。這畢竟是世界文化遺產，大家都應該小心呵護，讓它的美好能長久留存下來。

𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ‪‪𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ‪‪𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ॰ॱ*｡ﾟ

2023.08.05 (Sat.)

ibis Bangkok IMPACT

2023.08.06 (Sun.)

賽佛瑞野生動物園→ Cosmo Bazaar

2023.08.07 (Mon.)

崖差蒙空寺→瑪哈泰寺→Saithong River Restaurant→柴瓦塔那蘭寺→

2023.08.08 (Tue.)

2023.08.09 (Wed.)

2023.08.10 (Thur.)

2023.08.11 (Fri.)

2023.08.12 (Sat.)

洽圖洽市集寄放行李→

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