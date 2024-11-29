林口三井OUTLET二館開幕囉～從試營運就造成轟動，不管你要中式、西式、港式、韓式、泰式料理、餐酒館等都有，一次讓你環遊世界品嚐異國料理，還有7-11史奴比主題超商，吃喝玩樂一應俱全，挑高天井手扶梯，金光閃閃，充滿設計感，在每層樓都可以欣賞，還有3樓美食街，有一整片的落地窗可欣賞窗外美景，在裡面用餐真的超舒適的，通過2樓空橋與一館連結，中庭最新裝置藝術PIXAR皮克斯主題造景繽紛光之祭，成為林口最新打卡點。

林口三井OUTLET二館有泡泡瑪特、UNIQLO、GU、大創、無印良品、HOLA、饗食天堂、涓豆腐、Preserve、蜷尾家霜淇淋、湯姆熊歡樂世界、藍象廷、Suage日式湯咖哩、上善豆家、大阪王將、忠青商行等超過100家等廠商進駐，加上原有的一館，讓你從早逛到晚，成為北台灣最大的oultet。

最佳美拍視角：挑高天井手扶梯，金光閃閃，充滿設計感。影片分享

誰說浪漫需要花大錢，選擇你喜歡的美食，坐在城巿第一排景觀餐廳，享受美好的一天。

這親子用餐區也太可愛了，寶寶座位居然在餐桌旁，安全又方便。

3樓美食街座位超多，用餐寬敞舒適。影片分享

室內用餐座位區根本就像網美餐廳，超美的～

擁有大片的窗景，視野極好，在此用餐感覺食物都變美味了～

到處都充滿藝術與美的氛圍，不用風吹日曬雨淋，還能吹冷氣拍美照吃美食。

館內超貼心的，有提供美食導覽，讓你一目瞭然。

林口三井OUTLET二館必逛：POP MART泡泡瑪特。

成為全台首間PINO JELLY風格店。

這裡有各種可愛的盲盒可以來蒐集。影片分享

室內親子樂園:次世代主題樂園Little Planet

愈晚愈多人，成為林口最新熱門景點。

一樓有7-11史奴比主題超商。

用餐座位區寬敞又舒適。影片分享

不管室內戶外都好拍，林口三井OUTLET本身就是極具亮眼的建築藝術品。

整棟購物中心超好逛的，最新美食美景都在這，適合全家大小一起的複合式購物中心。

一館二樓美食區。

一館中庭最新藝術裝置。

皮克斯繽紛光之祭

以PIXAR 皮克斯為主題造景，集結迪士尼皮克斯經典電影角色一次登場。

充滿繽紛的色彩，小朋友一定超愛的～

連結二館空橋。

周邊美食：宜滷肉

MITSUI OUTLET PARK 林口 II館：新北市林口區文化二路一段123號；營業時間：11:00-21:00

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