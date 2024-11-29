在這用餐還可以看田園風景🌅
位於南投草屯的「湫禾壽喜燒」
裝潢從裡到外都走文青日式風格
用餐還可以可以看到田園風景🥰
氛圍讓人超級放鬆💖
店前還有免費停車場真的超級加分✨
｜湫禾精選日本A5和牛 $1130
日本A5和牛絕對是必點⚠️
油花分布均勻細緻，軟嫩香甜又帶著油脂香氣👍🏻
再沾上生雞蛋大口咬下真的太幸福😳
湫禾是使用牧日蛋
雞隻均施打沙門氏桿菌疫苗，全程智慧飼養、冷鏈運輸
定期都會做檢驗，完全可以安心生食的雞蛋
｜想要吃海鮮 $330
(軟絲、鯛魚、鱸魚、蛤蠣、鮮蚵)
湫禾的海鮮真的都很鮮甜飽滿✨
五種海鮮一次滿足🤪
喜歡吃海鮮的一定要點
｜嚴選Choice美國板腱牛 $330
軟嫩適中的美國板腱牛🐮
下鍋輕涮個幾下就可以吃
不沾醬就超好吃😋
｜西班牙頂級全像子伊比利豬 $430
西班牙伊比利豬有著嫩中帶脆的口感👍🏻
迷人的香氣及口感
吃過絕對會愛上❤️
｜招牌關東壽喜燒 $150
招牌必點的壽喜燒湯頭⚠️⚠️
清甜回甘
將肉輕涮幾下沾上生蛋黃一起入口
真的是超讚必點！！
｜雞白湯 $180
比起豚骨豆乳湯頭
雞白湯口感較為清爽😍
有著淡淡的蔥香，清爽順口
｜豚骨豆乳 $180
除了壽喜燒湯頭最推薦的就是豚骨豆乳🥇
有著濃郁豚骨香氣尾韻帶著迷人豆乳香
｜日式白玉紅豆湯
｜水布丁
湫和的飯後甜點也不馬虎
日式白玉紅豆湯甜而不膩口🫘
白玉Q彈軟嫩超好吃！
有去用餐真的要加價點水布丁🍮
口感超級綿密，滑順不甜膩
湫禾壽喜燒
地址｜ 542南投縣草屯鎮碧山路820號
時間｜11:00-14:00 / 17:00-20:30
電話｜ 0972-822-535
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