在這用餐還可以看田園風景🌅

位於南投草屯的「湫禾壽喜燒」

裝潢從裡到外都走文青日式風格



用餐還可以可以看到田園風景🥰

氛圍讓人超級放鬆💖

店前還有免費停車場真的超級加分✨



｜湫禾精選日本A5和牛 $1130

日本A5和牛絕對是必點⚠️

油花分布均勻細緻，軟嫩香甜又帶著油脂香氣👍🏻

再沾上生雞蛋大口咬下真的太幸福😳

湫禾是使用牧日蛋



雞隻均施打沙門氏桿菌疫苗，全程智慧飼養、冷鏈運輸

定期都會做檢驗，完全可以安心生食的雞蛋



｜想要吃海鮮 $330

(軟絲、鯛魚、鱸魚、蛤蠣、鮮蚵)

湫禾的海鮮真的都很鮮甜飽滿✨

五種海鮮一次滿足🤪

喜歡吃海鮮的一定要點



｜嚴選Choice美國板腱牛 $330

軟嫩適中的美國板腱牛🐮

下鍋輕涮個幾下就可以吃

不沾醬就超好吃😋



｜西班牙頂級全像子伊比利豬 $430

西班牙伊比利豬有著嫩中帶脆的口感👍🏻

迷人的香氣及口感

吃過絕對會愛上❤️



｜招牌關東壽喜燒 $150

招牌必點的壽喜燒湯頭⚠️⚠️

清甜回甘

將肉輕涮幾下沾上生蛋黃一起入口

真的是超讚必點！！



｜雞白湯 $180

比起豚骨豆乳湯頭

雞白湯口感較為清爽😍

有著淡淡的蔥香，清爽順口



｜豚骨豆乳 $180

除了壽喜燒湯頭最推薦的就是豚骨豆乳🥇

有著濃郁豚骨香氣尾韻帶著迷人豆乳香



｜日式白玉紅豆湯



｜水布丁

湫和的飯後甜點也不馬虎

日式白玉紅豆湯甜而不膩口🫘

白玉Q彈軟嫩超好吃！



有去用餐真的要加價點水布丁🍮

口感超級綿密，滑順不甜膩



湫禾壽喜燒

地址｜ 542南投縣草屯鎮碧山路820號

時間｜11:00-14:00 / 17:00-20:30

電話｜ 0972-822-535

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