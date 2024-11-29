到南投埔里玩絕對不能錯過google評論高達4.9顆星的「東門町鮮豆花」
除了鹽滷豆花之外也有販售嫩/燒仙草、豆漿、飲品及各種甜湯🥰
選擇性非常多💘
以頂級非基因改造黃豆純手工製作，配料都是老闆費時熬煮製作✨✨
純天然無添加，讓你吃得美味又健康👍🏻
google評論高達4.9顆星真的不是沒道理的😍
🔺招牌豆花 1號 $65
芋圓+粉圓+紅豆+花生+小薏仁
最喜歡 @dong_men_ting 的芋圓🫶🏻💖
Q彈帶著嚼勁口感搭配糖水與鹽滷豆花一起入口🤩
東門町的配料都給得很足卻不甜膩
真的超好吃！
🔺招牌鮮奶嫩仙草 1號 $70
地瓜圓芋圓+西米露+紅豆+綠豆+小薏仁
嫩仙草都是加入100%鮮奶🥛
仙草嫩口滑順☺️
紅豆、綠豆粒粒分明，入口即化綿密細緻
爸媽都一致好評😋
🔺百香果QQ綜合豆花 $70
百香果+黑糖粉粿+百香果蒟蒻+地瓜圓芋圓+西米露
這絕對是東門町必點⚠️⚠️
豆花裡加入百香果香氣特別溫潤
酸甜清爽、層次豐富
與黑糖粉粿根本就是絕配🥳
甜而不膩，吃過絕對會愛上❤️
⚠️埔里市區滿300元可以外送
⚠️有配合Uber Eat，在家也可以吃到好吃的豆花仙草
東門町 鮮豆花•厚豆漿•甜湯
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地址｜南投縣埔里鎮東華路72-1號
時間｜週一至週六9:30-19:00(週日公休)
電話｜049-2987743
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