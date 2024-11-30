我葷素都吃

對某些素肉食物特別有興趣，包含水餃、餛飩、炸物、肉排......等

就是想嚐嚐看素食版本的味道會是如何呢?會是跟真肉差很多或非常相似呢?

之前就在Googlemap上看到嘉義中山圓環附近有家蔬食漢堡，但我每每經過都沒看到

總之，11月中的某週末中午就特別前往「JUST BURGER 加蔬特」囉

嘉義縣市旅遊資訊可參考

KLOOK客路 嘉義縣市旅遊活動

kkday 嘉義縣市自由行推薦

ezTravel易遊網 嘉義市住宿

餐廳名稱：JUST BURGER 加蔬特無肉蔬食漢堡(嘉義市東區中山路272號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：05-2276756 週四至二11:00-20:00；週三休

餐點介紹：堡類/炸物/飲料/套餐

用餐日期：2024.11



檢視較大的地圖

▲JUST BURGER 加蔬特 店面

位於嘉義市經典地標「中山圓環」周圍，就真的是圓周外一點點的地方而已

附近還有嘉義最知名漢堡 THEFREEN BURGER樂檸漢堡 -中山市府門市 和 犬行燒

(客串演出: J哥、Na哥)

▲JUST BURGER 加蔬特 店面

店的正面和側面都沒有店名招牌扛棒，就僅一個小小的綠色圓形招牌，上面還就是logo的「JB」兩字

難怪我經過幾百次，卻從來沒發現這裡有家餐廳

【附近美食】

[嘉義東區/東市場]東市蔡家本產羊肉

[嘉義東區/東市場]王家祖傳牛雜湯

[嘉義東區/東市場]阿富網絲肉捲

[嘉義東區]苜見‧好吃不胖 手工苜蓿芽捲

▲JUST BURGER 加蔬 一樓環境

一樓有點餐櫃檯和半開放廚房，有幾張板凳椅供外帶和外送員稍作休息用

內用座位區則是在二樓，那裡還有洗手台和回收區

▲JUST BURGER 加蔬特 半開放廚房

漢堡麵包會先在鐵盤上沾點油跟加熱過再拿來鋪料

是跟批發商買的獨立袋裝漢堡麵包，我看到包裝袋上的logo，是同位於嘉義的麵包批發商乃香食品有限公司的商品(參考官網資訊)

▲JUST BURGER 加蔬特 「美式厚切老饕堡」製作過程

每個堡基本配料有萵苣生菜、番茄片、紫色洋蔥絲

並會依照口味來搭配不同素肉排、調味醬、醃漬物(酸黃瓜)

▲JUST BURGER 加蔬特無肉蔬食漢堡 「美式厚切老饕堡」製作過程

番茄醬擠成螺旋而且還共兩層，但我不能理解的是為什麼黃芥末醬卻只擠細細「一條」?

就算是刻意設計的比例，這份量是著實少到看不到也完全吃不到味道啊

美式厚切老饕堡 NT 125

*全素食

內容：漢堡麵包、素肉排、萵苣生菜、牛蕃茄三片、紫色洋蔥絲、酸黃瓜片、番茄醬、黃芥末醬

起初看菜單還想預期大概就比摩斯漢堡大一點吧? 結果實體可是大大大很多啊!

不過麵包就是批發的平價美式漢堡包，非常蓬鬆、無彈性與韌性，輕輕一剝就裂、一壓就變形，我覺得很沒有咬勁口感，也沒太多麥香，我並不怎麼喜歡

素肉排是略呈橢圓形很像操場的餅狀，厚度約1 cm。有事先切兩刀但沒有完全切開，感覺用意不是為了方便食用，而是確保加熱時裡面有熱透，及(主要)將素肉排放在漢堡包和生菜上方時，可以稍微彎曲貼合，看起來不會那麼硬挺扁平而死板

▲素肉排口感軟Q且帶點絞肉中少許軟筋的脆，味道就是豆製品和多種辛香料融合的味道，還有一股鹹韻，和各種肉的味道都差很多。

雖然素肉排本身偏重鹹，但整體口味還是很均衡的，尤其酸黃瓜和番茄醬的少量酸味能有效均衡素肉排鹹味。份量也很實在，只是我個人會期望酸黃瓜和黃芥末都能多一點

麥克G塊 NT 45

*全素食

一份有五塊，現點現炸，熱騰騰上桌。沒有瀝油徹底，表面看起來殘留不少油光，不過口感還是脆的、無油膩感(介意的話可以用紙巾吸油再吃)。

麵衣薄而酥脆，G塊口感跟雞塊也非常相似，但沒有雞塊的肉味，就是只有表層炸麵衣的味道。若沾憶霖糖醋醬(全素食)吃，那還真的是味道與口感完全一樣呢

嘉義縣市旅遊資訊可參考

KLOOK客路 嘉義縣市旅遊活動

kkday 嘉義縣市自由行推薦

ezTravel易遊網 嘉義市住宿

JUST BURGER 加蔬特無肉蔬食漢堡 菜單(拍攝日期：2024.11)

歡迎到美食版 NiNiGaGa臉書粉絲專頁

貓小孩J哥Na哥的生活版 這個與那個 This & That

去逛逛然後給一個Thumb UP 囉