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{台中美食}台中必吃蛋糕：香緹果子咖啡館，台中營業十年的千層蛋糕店，絕對是台中最好吃千層蛋糕，還有職人手沖咖啡也很推！

別讓一姐不開心 香緹果子 千層蛋糕 台中咖啡館 more
2024-11-29 22:20:00 文字：別讓一姐不開心
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別讓一姐不開心

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{台中美食}台中必吃蛋糕：香緹果子咖啡館，台中營業十年的千層

{台中美食}台中必吃蛋糕：香緹果子咖啡館，台中營業十年的千層蛋糕店，絕對是台中最好吃千層蛋糕，還有職人手沖咖啡也很推！

說到千層蛋糕，絕對要推薦在台中崇德路上的「香緹果子咖啡館」，

純手工製作的千層蛋糕，每一層都Ｑ彈香甜，不管是哪一種口味都好吃，

特別推薦「水果千層」還有使用來自日本抹茶的「小山園抹茶千層」，水果鮮奶蛋糕也很推，

再搭配店內精選的手沖咖啡的真是絕配，或者是來杯香甜濃醇的義式拿鐵也很可以，

喜歡千層蛋糕的朋友絕對不能錯過，絕對會讓你一口就愛上！

{台中美食}香緹果子咖啡館

香緹果子咖啡館

地址：台中市北區崇德路一段256巷1號

電話：04-22355693

營業時間：週三至週日，11:30~18:30，週一二公休

低消：一人200元，或一杯飲品

官網https://www.chantilycircus.com.tw/

粉絲團https://www.facebook.com/chantillycircus/?locale=zh_TW

Ｉ    Ｇhttps://www.instagram.com/chantily_cafe/

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「香緹果子咖啡館」原本在大坑的時候，就好想去品嚐一下傳說中的千層蛋糕，

最近發現「香緹果子咖啡館」搬到崇德路商圈上，靠近中友百貨、中國醫藥大學、台中北區運動中心，

在店家的前方都有汽、機車停車位格，交通上相當方便。

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「香緹果子咖啡館」是在台中已經經營了十多年的千層蛋糕店，原本在大坑的時候就使用當季新鮮水果、結合在地酪農鮮奶、茶葉，

推出一系列各種不種口味的手工千層蛋糕，鮮奶雪紡蛋糕，被譽為台中最好吃的蛋糕店，

現在店內每天除了提供多種口味千層外，還不定時的推出節慶與季節限定口味，非常值得品嚐，

尤其店內還有咖啡師精心調製的精品咖啡、台灣高山茶等，搭配蛋糕一起享用，絕對是下午茶的最高享受啊！

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店內的環境相當高雅舒適，白色基底搭配湛藍與大理石風裝潢，

用餐環境相當舒適優雅，座位區也有座椅以及沙發區可以選擇，

不管是情侶夫妻約會，還是三五好友聚會，或者是商務簽約都非常適合啊。

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店內每天都會推出不同口味的千層蛋糕，櫃檯前方有不同口味的介紹，

不過還是以現場目前的口味為主。

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當天去的時候，正好看工作人員正在幫千層蛋糕畫龍點睛，點上金光閃閃的金箔，

還有「香緹果子咖啡館」必點的水果千層，第一次來的朋友必點！

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點單

目前店內除了必點的千層蛋糕系列外，也有提供各項飲品，像是手沖咖啡、特調咖啡、義式咖啡、牧場歐雷、精選茶飲等，

個人相當推薦他們家的精選豆子手沖咖啡，搭配千層蛋糕超級速配，

香濃的拿鐵、精挑細選的各種茶飲，不管怎麼選都絕不會踩雷。

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手沖咖啡-競標咖啡豆（金蕾娜 安巴雅）冰 $180

這次選了店內的手沖咖啡中的競標咖啡豆：金蕾娜 安巴雅

在店內的每一支咖啡豆都是店內咖啡師精挑細選的豆子，還會不定期做更換，真的是可遇不可求啊！

看著咖啡師熟練著量重量、磨豆、預熱、悶煮、再注水，每一步驟都是此聚精會神與精準，當咖啡師一沖咖啡後，店內馬上就散發著迷人的咖啡香氣啊！

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金蕾娜 安巴雅口感喝起來甘醇順口，一入口會帶有莓果的果香酸氣，

入喉則會有著熱帶花香的氣息，整體喝起來相當順口好喝。

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玫瑰拿鐵（冰）＄145

濃縮義式咖啡與牛奶完美的結合，甘醇濃郁順口，

加上香甜玫瑰花釀，奶香與花香與咖啡完美的結合，最後再撒上玫瑰花瓣，絕對是少女的最愛。

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小山園抹茶千層 ＄240

使用日本知名小山園若竹抹茶，深邃而濃郁的抹茶香氣，有著高雅的日式風味，

製作成抹茶生乳層層交疊，每一口都可以吃到Ｑ彈千層與抹茶生乳完美的結合，

濃郁而帶有些許的苦甜口感，身為抹茶控的朋友，超級推薦一定必點！

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鮮奶雪紡蛋糕（水果） ＄120

使用了頂級諾曼第生乳、100%在蒂諾農鮮乳製作的蛋糕，口感綿密香甜有彈性，

清爽的奶油讓蛋糕吃起來滑順細緻，再搭配當季的水果，翠綠的葡萄脆口香甜多汁，

非常適合當作下午茶點心，店家也有販售整條的鮮奶蛋糕，當作伴手禮、彌月蛋糕都很可以。

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另外店內也有販售點心餅乾禮盒，喜歡的朋友有可以詢問選購。

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這次慕名來「香緹果子咖啡館」品嚐台中最好吃的千層蛋糕，果然名不虛傳，

店內的用餐環境相當高雅舒適，必點千層蛋糕，超推小山園抹茶千層與招牌水果千層，

飲品首推店內嚴選手沖咖啡豆，職人咖啡師從磨豆、悶煮、再注水每一個步驟都不馬虎，搭配千層蛋糕很可以，

不管是千層蛋糕還是鮮奶雪紡蛋糕，除了有單片販售外，也可以直接購買完整的整寸千層與整條蛋糕，

當作是生日蛋糕、派對慶祝，還是彌月蛋糕甚至拿來當伴手禮，絕對是超人氣的首選。

 

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