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【台中大肚】阿珍の舖│大肚市場40年老店，排隊人氣蔥仔條、水煎包，古早味傳統早點。大肚美食推薦 - 貪吃猴的幻想

2024-11-30 10:05:00 文字：貪吃猴
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貪吃猴

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【台中大肚】阿珍の舖│大肚市場40年老店，排隊人氣蔥仔條、水煎包，古早味傳統早點。大肚美食推薦 - 貪吃猴的幻想

阿珍の舖台中傳統早點推薦。台中大肚也有隱藏版人氣美食，這間阿珍の舖可是大肚市場裡飄香40年人氣老店，就賣蔥仔條跟水煎包簡單幾樣賣到嚇嚇叫。在地人幾乎都愛吃這一家，早上滿滿排隊人潮已經是常態，蔥仔條現炸熱騰騰出爐超好吃。

阿珍の舖蔥仔條在哪裡?

【台中大肚】阿珍の舖│大肚市場40年老店，排隊人氣蔥仔條、水煎包，古早味傳統早點。大肚美食推薦 - 貪吃猴的幻想

這次來到大肚山下找美食，朋友推薦沙田路上有很多好吃的，大肚公有零售市場周邊更是熱鬧，裡面也有許多厲害的小吃。

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早上的市集相當熱鬧，許多婆婆媽媽都來買菜，市場內攤位也規劃的挺整齊，每個攤位都有自己的號碼方便找到自己想要的攤位。

阿珍の舖蔥仔條店面

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阿珍の舖蔥仔條位在市場內第50號攤位，從遠方就看到滿滿排隊人潮，幾乎在地人都來買這家阿~

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阿珍の舖蔥仔條價格

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蔥仔條1個13元、水煎包1個15元，雖然有稍微調漲，價格依然親民

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旁邊看到手工現做蔥仔條，揉麵團還加了不少蔥花

現炸蔥仔條

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蔥仔條現炸大概需要5~10分鐘，一批剛炸好馬上又被買光光，在旁邊都聞到香味，實在太誘人

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推薦可以加入甜辣醬，中部人最愛的那一味，剛炸好拿在手上真的超級燙，不過趁熱吃最好吃

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蔥仔條外層脆脆的，裡面是柔軟的口感，鹹鹹的滋味夾帶著蔥香，真的很好吃，這間可以收藏起來。

店家資訊

阿珍の舖（大肚蔥仔條 水煎包）50號攤
地址:台中市大肚區大新街8號
電話:0926-358-090
時間:05:30–22:00(周一休息)
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評分者：貪吃猴
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阿珍的舖

phone04-2699-5398
place台中市大肚區沙田路二段693號公有市場第58攤
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
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