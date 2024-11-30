阿珍の舖，台中傳統早點推薦。台中大肚也有隱藏版人氣美食，這間阿珍の舖可是大肚市場裡飄香40年人氣老店，就賣蔥仔條跟水煎包簡單幾樣賣到嚇嚇叫。在地人幾乎都愛吃這一家，早上滿滿排隊人潮已經是常態，蔥仔條現炸熱騰騰出爐超好吃。

阿珍の舖蔥仔條在哪裡?

這次來到大肚山下找美食，朋友推薦沙田路上有很多好吃的，大肚公有零售市場周邊更是熱鬧，裡面也有許多厲害的小吃。

早上的市集相當熱鬧，許多婆婆媽媽都來買菜，市場內攤位也規劃的挺整齊，每個攤位都有自己的號碼方便找到自己想要的攤位。

阿珍の舖蔥仔條店面

阿珍の舖蔥仔條位在市場內第50號攤位，從遠方就看到滿滿排隊人潮，幾乎在地人都來買這家阿~

阿珍の舖蔥仔條價格

蔥仔條1個13元、水煎包1個15元，雖然有稍微調漲，價格依然親民

旁邊看到手工現做蔥仔條，揉麵團還加了不少蔥花

現炸蔥仔條

蔥仔條現炸大概需要5~10分鐘，一批剛炸好馬上又被買光光，在旁邊都聞到香味，實在太誘人

推薦可以加入甜辣醬，中部人最愛的那一味，剛炸好拿在手上真的超級燙，不過趁熱吃最好吃

蔥仔條外層脆脆的，裡面是柔軟的口感，鹹鹹的滋味夾帶著蔥香，真的很好吃，這間可以收藏起來。

店家資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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