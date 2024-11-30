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【苗栗縣獅潭鄉】禾玉客家麵食館＆樂宣客家米食坊｜客家五色菜包｜草仔粿｜黑糖糕｜客家粽

2024-11-30 11:05:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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賞完仙草花剛好也是午餐時間，來到客家山城一定要嚐嚐客家美食才覺得不虛此行

 

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▲途經新店溪護魚步道，往獅潭國小的方向走就對囉！吃的大都集中在那邊

 

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▲早上出門時台北下雨又濕又冷，沒想到中午的獅潭藍天白雲的

 

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▲獅潭國小

 

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▲禾玉客家麵食館

 

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▲旁邊就是樂宣客家米食坊，一次吃兩家哈哈哈

 

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▲紅糟肉圓

菜單就在檯子上方自取，我們候位時順便把要吃的都點好了

 

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▲用餐環境蠻整潔的，桌距也大

 

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▲菜單

 

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▲桌上的辣椒醬味道不錯，我加了一些在米粉湯裡

 

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▲炒嘴邊肉

嘴邊肉很有嚼勁，好像有點麻油味，不過不太確定

嘴邊肉跟薑絲、青蔥一起吃味道很搭，鹹香好滋味

 

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▲紅糟肉圓一份兩顆，醬汁不是很辣，感覺甜味居多

 

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▲吃了一口內餡，還不錯

 

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▲湯粄條

 

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▲米粉湯吃起來很古早味，上面放了很夠味的榨菜炒肉絲

湯頭不會很油，吃起來有股香氣，但加點辣醬好像更提味

不過湯頭油不油還是看個人，因為之前有吃過比這更油的

 

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▲米粉是比較粗的那種

 

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▲日新飲食店就在斜對面，這時吃完準備再往前走去仙山仙草

 

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▲獅潭鄉102號的雲南食府

 

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▲超可惜的，仙山仙草當天也沒開

 

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▲回頭來樂宣客家米食坊買點東西路上吃

 

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▲當天剛好沒有紅豆包

 

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▲看牆上才知道有媒體採訪過

 

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▲這些都是菜包，只是皮的顏色不同

我買了一顆艾草、一顆紫米皮的，剛出爐熱騰騰的有一點點燙手

 

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▲另外買了一片黑糖糕

 

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▲菜包是很傳統的菜脯跟蘿蔔絲口味

味道不會很鹹，愈吃愈香，皮的話蠻有嚼勁的，微甜

黑糖糕蠻厚實的，香氣迷人是軟糯口感，也不錯吃！

 

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▲原本以為會開原路回去，沒想到導航導了另一條路

而且是都沒甚麼人的山路，我們還在想有沒有走錯哈哈

結果就在路邊看到了山巒美景，下車拍了一下

 

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▲再往前看到了矗立海上的大風車

 

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下山後才發現原來導航是要讓我們上另一個交流道，也因此看到了不同的景色！

 

【禾玉客家麵食館】

地址：苗栗縣獅潭鄉10鄰115號

電話：03-7931358

營業時間：07:00-15:00

星期三公休

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禾玉客家麵食館

phone03-7931358
place苗栗縣獅潭鄉115號
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美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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