十月中旬跟妹妹到上海、哈爾濱玩了五天四夜
實在是擠不出時間但又很想來玩，不然五天四夜是真的太短了
目前台灣沒有直飛哈爾濱的航班，所以我們在上海浦東機場轉機
第一天跟最後一天都在上海，趁短暫停留也去了南京東路及外灘
吃了好吃的蟹黃麵、小楊生煎...
▲在桃機搭乘春秋航空到上海
看來看去那時只有春秋的航班時間最適合我們
位置是兩邊各三排座位
我號稱160的身高覺得腳邊空間很夠
不會沒地方伸，比較高壯的男生就不一定啦！
▲到達上海浦東機場囉！
▲因為隔天一大早又要搭春秋飛哈爾濱
所以妹妹訂了機場裡面的大眾空港賓館
賓館電梯一上去就到囉，快捷方便！
▲大眾空港賓館電梯入口旁邊就有磁浮列車售票處，憑當日機票可享折扣，但我忘記是打幾折了
▲這是南樓大廳
上海大眾空港賓館地處浦東國際機場T1和T2侯機樓正中
磁懸浮列車上方，與機場出入點零距離相鄰，步行至1號或2號航站樓僅需5-7分鐘
賓館由南、北兩樓及空中酒吧組成。營業面積3萬5千餘平方米，客房總數712間
其中南樓（準四星）客房273間，由圓形大床房、標準房及套房組成，客房按四星級賓館設施、服務配備
北樓（莫泰）客房數為439間，由各式標房、大床房組成
賓館內由美林閣餐廳、美林小廚為賓客提供粵、江、浙、滬美味菜餚和優質服務
（文字引用自）
▲接待櫃台
▲我跟妹妹拿台胞證讓櫃台登記，或是居住證也可以喔！
▲南樓普通雙床房，房間不小有25平方公尺
行李箱可以完全打開平放空間都還很大，浴廁空間也挺舒適，也都有提供備品
其他設施沒有拍到，有機場住宿需求的朋友可以上瀏覽，有完整介紹
雖然是三星旅館，但整體入住體驗蠻不錯的！
▲窗簾拉開看到的景色
▲早上一下來就看到尋味港順德小館，營業時間10:00-22:00
位置在浦東機場三縱三橫大洋洲街L1-9/10
在這裡吃完早餐才又搭磁浮列車到龍陽路站轉地鐵2號線到豫園
龍陽路站是上海地鐵2號線、7號線、16號線與18號線的轉乘站
▲用餐環境很好，乾淨明亮
▲剁椒蒸魚頭
▲號碼牌放桌上等上餐就可以囉！
▲當日消費明細
▲港式凍奶茶
很絲滑的口感，甜度剛好，附的是紙吸管
▲順德雙皮奶味道濃醇，軟綿好吃
▲古法燜肉麵，雖然湯頭蠻清淡的，但肉是真的蠻入味的，也軟嫩
▲小的臘味煲仔飯
▲拌勻後顏色看起來更好吃了！鹹香滋味
▲燒賣也挺好吃的喔！
【上海大眾空港賓館】
地址：上海市浦東新區迎賓大道6001號
電話：+86 21 3879 9999