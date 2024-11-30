十月中旬跟妹妹到上海、哈爾濱玩了五天四夜

實在是擠不出時間但又很想來玩，不然五天四夜是真的太短了

目前台灣沒有直飛哈爾濱的航班，所以我們在上海浦東機場轉機

第一天跟最後一天都在上海，趁短暫停留也去了南京東路及外灘

吃了好吃的蟹黃麵、小楊生煎...

▲在桃機搭乘春秋航空到上海

看來看去那時只有春秋的航班時間最適合我們

位置是兩邊各三排座位

我號稱160的身高覺得腳邊空間很夠

不會沒地方伸，比較高壯的男生就不一定啦！

▲到達上海浦東機場囉！

▲因為隔天一大早又要搭春秋飛哈爾濱

所以妹妹訂了機場裡面的大眾空港賓館

賓館電梯一上去就到囉，快捷方便！

▲大眾空港賓館電梯入口旁邊就有磁浮列車售票處，憑當日機票可享折扣，但我忘記是打幾折了

▲這是南樓大廳

上海大眾空港賓館地處浦東國際機場T1和T2侯機樓正中

磁懸浮列車上方，與機場出入點零距離相鄰，步行至1號或2號航站樓僅需5-7分鐘

賓館由南、北兩樓及空中酒吧組成。營業面積3萬5千餘平方米，客房總數712間

其中南樓（準四星）客房273間，由圓形大床房、標準房及套房組成，客房按四星級賓館設施、服務配備

北樓（莫泰）客房數為439間，由各式標房、大床房組成

賓館內由美林閣餐廳、美林小廚為賓客提供粵、江、浙、滬美味菜餚和優質服務

（文字引用自）

▲接待櫃台

▲我跟妹妹拿台胞證讓櫃台登記，或是居住證也可以喔！

▲南樓普通雙床房，房間不小有25平方公尺

行李箱可以完全打開平放空間都還很大，浴廁空間也挺舒適，也都有提供備品

其他設施沒有拍到，有機場住宿需求的朋友可以上瀏覽，有完整介紹

雖然是三星旅館，但整體入住體驗蠻不錯的！

▲窗簾拉開看到的景色

▲早上一下來就看到尋味港順德小館，營業時間10:00-22:00

位置在浦東機場三縱三橫大洋洲街L1-9/10

在這裡吃完早餐才又搭磁浮列車到龍陽路站轉地鐵2號線到豫園

龍陽路站是上海地鐵2號線、7號線、16號線與18號線的轉乘站

▲用餐環境很好，乾淨明亮

▲剁椒蒸魚頭

▲號碼牌放桌上等上餐就可以囉！

▲當日消費明細

▲港式凍奶茶

很絲滑的口感，甜度剛好，附的是紙吸管

▲順德雙皮奶味道濃醇，軟綿好吃

▲古法燜肉麵，雖然湯頭蠻清淡的，但肉是真的蠻入味的，也軟嫩

▲小的臘味煲仔飯

▲拌勻後顏色看起來更好吃了！鹹香滋味

▲燒賣也挺好吃的喔！

【上海大眾空港賓館】

地址：上海市浦東新區迎賓大道6001號

電話：+86 21 3879 9999

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