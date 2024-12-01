今天和另一半還有好朋友夫妻，一起來「暖心時光義法小館」聚餐打牙祭～餐廳裡頭佈置得整個就是歐洲鄉村風的浪漫氛圍，我們四個人看著菜單，點了義大利麵、燉飯、魚排，還有傳說中很大一支的戰斧豬排！

-餐點介紹-

《開胃麵包》

拖鞋麵包與佛卡夏麵包Q彈鬆軟，初榨橄欖油與麵包的麥香完美融合，讓肚子餓的我們根本停不下來！

《主廚湯品-玉米濃湯》

這碗玉米濃湯根本就是玉米控的天堂！每一口都喝得到玉米的香甜，將玉米的鮮甜滋味發揮到了極致，喝起來香稠滑順。

《凱撒沙拉》

凱撒沙拉起司刨得很大器，生菜的清脆搭配培根的鹹香，每一口都超滿足～

《鮮蝦溫沙拉》

居然是鮮蝦與雞汁的碰撞！雞骨烤製後濃縮熬煮成高湯醬汁，鮮蝦又Q又甜混合著雞肉的濃郁香氣，好豐富的滋味！

《飲品》

焦糖瑪其朵/冰卡布/冰美式/冰拿鐵

我們囊括了暖心時光義法小館的咖啡飲品，餐點搭配咖啡的苦味剛剛好，相互襯托！

《碳烤小卷義大利麵》

主廚把義大利麵做出了台灣味，又保留了義大利麵的美味，真是太厲害了～

這道碳烤小卷義大利麵簡直太犯規了！一上桌，那誘人的香氣就讓大家口水直流。小卷烤得剛剛好，外層帶點焦香，裡頭的肉質卻Q彈鮮嫩，每一口都能吃到大海的鮮甜，而且鏤空盅型的造型也太美了吧～好吸睛！麵條吸飽了滿滿的小干貝XO醬汁，微辣的口感刺激著味蕾。

《松露雞肉捲燉飯》

松露的香氣超級濃郁～～

跟雞肉捲的鮮嫩搭配得天衣無縫，雞肉捲外酥內嫩，咬下去還有滿滿的肉汁，太滿足了！燉飯煮得軟硬適中，米心帶有一點濕潤感，吸滿了松露醬汁，每一粒米都超入味。這道料理很有層次感，是松露控必吃的美食燉飯。

《戰斧豬排佐芥末籽蘋果泥》

厚實的戰斧豬排大約有8、9盎司～

這塊戰斧豬排簡直太霸氣了！光看就讓人食指大動！外皮烤得金黃酥脆，切開來粉嫩的肉質帶著誘人的肉汁，醃料的香料讓豬肉的風味更上一層樓、水果酵素讓豬肉變得更軟嫩，每一口都吃得到肉的鮮甜。搭配酸甜的勃根地芥末籽蘋果泥，解膩又開胃，那芥末籽的微嗆，讓整個口感更有層次，份量十足又美味，絕對能滿足肉食控的心！

《脆皮馬頭魚》

這道脆皮馬頭魚讓我們太驚艷了～

魚鱗炸得金黃酥脆，每一口都喀滋喀滋的，口感超棒！魚肉又鮮又嫩，搭配底下火燒蝦湯底熬煮的海鮮總匯粥，簡直是絕配～喝起來又香又濃，點綴的番紅花油讓粥品多了股迷人的香氣，把整個把海鮮的鮮味提升了一個檔次！泰國香米爆米香更是增添了口感的豐富性，每一口都讓人欲罷不能。

《甜點-阿芙佳朵》

大人味的冰淇淋～濃郁的咖啡液淋在香草冰淇淋上，冰火交融的口感超爽！每一口都吃得到咖啡的苦香和冰淇淋的甜美，甜而不膩，苦中帶甜，大人味十足！

《甜點-冰淇淋布朗尼》

濃郁的巧克力布朗尼遇上冰冰涼涼的香草冰淇淋，兩種口感一次滿足！簡直太幸福了～

《甜點-開心果粒香草冰淇淋》

香草冰淇淋的奶香濃郁，搭配上開心果粒與核桃，口感很豐富～多了層次的風味，吃起來一點都不膩。

我們一邊吃一邊聊，聊工作、聊生活、聊八卦，笑得肚子都痛了。這家餐廳的氣氛真的太棒了，讓我們感覺就像回到家一樣自在。這趟聚餐真的太開心了，下次一定要再來！

暖心時光義法小館

地點：台南市中西區建業街52號

電話：06 215 6339

營業時間：11:00-19:00 (週二公休，特殊休息日詳見粉專)

粉專：https://reurl.cc/jWoblZ

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