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食(實)記(際) ｜台北市萬華區｜賽門甜不辣｜

賽門甜不辣 肉粽 碗粿 甜不辣 more
2024-12-01 18:20:00 文字：peixunlan
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 我是阿肥，阿肥是我

最近開始巡禮老店，這次來到 #賽門甜不辣真的好久沒來了，

這次帶著兒子一起來。

店內裝潢很簡單，幾乎是沒什麼變，店雖老但還是很乾淨

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1958年成立，大我20歲食(實)記(際) ｜台北市萬華區｜賽門甜不辣｜食(實)記(際) ｜台北市萬華區｜賽門甜不辣｜

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品項不多，但樣樣都好吃，這次跟兒子都吃一樣的，招牌 #甜不辣、#碗粿

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我的 #甜不辣是小份的，#賽門甜不辣醬很特別，濃稠的 #甜不辣醬是自己調製的，所以剛外面吃到的醬料不太一樣，我們在用餐時，剛好看到老闆正在煮醬料，看起來顏色很深，但口味不會太重、太鹹

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甜不辣口感很扎實，不會粉粉的，每一口都能吃到鮮甜的味道，我個人是個吃火鍋、吃烤肉都不加醬料的人，但 #賽門甜不辣的醬，真的是我能接受的，因為他不死鹹不膩口。

 

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我很愛 #三角油豆腐，因為油豆腐會吸飽湯汁，一口咬下就會爆出湯汁，#白蘿蔔也挑選的很好，鮮甜的白蘿蔔沒有太粗的纖維，尾韻也沒有苦味

#貢丸也很吃，沒有肉腥味，口感也很Ｑ彈。

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#傳統肉丸上桌時，我看了好一下子，因為我覺得這剪得也太美太工整了吧❗️❗️有點捨不得破壞它，看看這 #傳統肉丸雖然油油亮亮，但吃進嘴巴裡真的很Ｑ很Ｑ，不會讓妳咬不斷😘😘😘😘😘

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#賽門甜不辣的辣椒，我超愛感覺像 #泡椒，有點微微的酸味，辣度我個人覺得不是很辣🌶️🌶️，加了很蠻多的，但沒有特別辣，我是個無辣不歡的人，所以辣度我個人覺的可以再提升。

來到 #賽門甜不辣就是尋找記憶中的味道，味道不變的老店，真的很值得一訪再訪。

#賽門甜不辣吃完後可自行到櫃台加湯，湯也是不能不喝的，甜不辣湯真的是濃縮了所有的美味，湯配上剩下的醬料，絕對一碗是不夠的，我個人都要喝上兩碗才過癮。食(實)記(際) ｜台北市萬華區｜賽門甜不辣｜食(實)記(際) ｜台北市萬華區｜賽門甜不辣｜

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賽門甜不辣

地址：北市萬華區西寧南路95號

營業時間：週一至週日 10:45-22:00

電話： 02 2331 2481

文章標籤
賽門甜不辣 甜不辣 肉丸 碗粿 肉粽 魚丸湯 貢丸湯 蘿蔔湯 綜合湯 黑糖豆花 雞蛋布丁 雙色布丁 花生豆花 綠豆豆花 綠豆湯 紅茶
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賽門甜不辣(西寧南路店)

phone02-2331-2481
place台北市萬華區西寧南路95號
4.43 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.17
CP值
4.33
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