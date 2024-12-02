在地的老品牌，主要販售咔啦炸雞、炸雞桶全家餐、炸物點心、玉米濃湯、酥皮濃湯、多種口味現烤披薩、義大利麵系列、焗烤系列、有麵也有飯，還有飲料可以點，據說目前已經傳到第二代，是在地有些人從小吃到大的美食，現點現做以外帶為主無內用。

記得以前好多這種賣披薩跟焗烤的店，我自己也曾經在一中附近打工過，那時候以連鎖的品牌最多見，但現在只剩下沒有幾家。

店面的顏色以藍色搭配粉色，門口的拉門有一點點復古的感覺，走到門口的時候就可以聞到焗烤和炸物的香味。走到裡面之後可以感受到油鍋跟烤箱的熱氣，炎熱的午後實在很難在裡面久待，很佩服在這裡工作的人，門口的左右兩旁油擺放一些私人物品或是孩子的玩具，很像是住家兼店面的感覺。

現點現做要等15-20分鐘左右，如果當天量大就會再延長更久，也可以提早預約想要取貨的時間。

夏威夷義大利麵 ( 焗烤 / 奶油白醬 )

拿起來還蠻有重量的，吃了之後才發現鳳梨量不算少，裡面的義大利麵大約跟超商盒裝的那種差不多，覺得有加焗烤，所以吃起來會有飽足感......( 繼續閱讀文章 )

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