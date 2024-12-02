泰式幽靈串燒-永康店｜台南永康超好吃串燒店，獨家超大烤鮮魚泰式快炒，泰式火鍋台南美食推薦，台南宵夜必訪泰式串燒店

2024-12-02

上週我跟好友在台南聚會時，找到了一處台南宵夜聚餐的秘境，這間位於台南永康的 泰式幽靈串燒-永康店，一間讓你吃到嘴角上揚、胃袋跳舞的泰式串燒店。不管你愛燒烤、快炒還是火鍋，這裡通通有，重點是，每一道菜都帶著濃濃的泰國風情！

⏏文章摘要

泰式幽靈串燒-永康店在哪裡？

地址：台南市永康區東橋一路12-1號

營業時間：17:30–01:30

電話：06-3022631

這家店位於台南永康區的東橋一路12-1號，營業到凌晨一點半，超適合宵夜族或下班後來場夜晚小聚。交通也很方便，開車的話門口也非常好停，對台南人來說它絕對是聚餐派對的好地點喔!



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泰式幽靈串燒-永康店用餐環境介紹

一踏進泰式幽靈串燒-永康店，就能感受到南洋風情的設計。牆上掛滿色彩鮮豔的花草藝術裝飾，讓整個用餐氛圍既溫馨又有異國情調。寬敞的開放式空間設計，完全沒有壓迫感，尤其是適合大團體的長桌區，可容納50人左右的大空間，在這年終又多了一處是聚餐的好地點！

泰式幽靈串燒菜單介紹

來到泰式幽靈串燒，最重點的就是當點上幾道店家的招牌菜啦！這裡的餐點結合了泰式特色與台式創意料理，讓餐點選擇不僅有串燒有，就連快炒、火鍋和甜點，滿滿的豐盛餐點絕對會讓人一吃上癮，現在就讓我們快點來看看 幽靈串燒 的必點美食推薦吧~

胡辣烤鮮魚

首先第一道菜就是店內的鎮店之寶，也是必點菜之一！選用新鮮的整條魚，搭配獨家胡辣醬料，經過炭火慢烤40分鐘，外皮酥脆，內裡肉質鮮嫩，搭配上濃郁的酸醬讓軟嫩的魚肉更加美味，聚餐必吃的美食首選。PS:提醒：點此此道烤魚製作工時長達40分，所以想吃這道菜色一定要提前預訂喔！



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泰式酸辣海鮮湯

接下來這鍋泰式幽靈串燒特製的泰式酸辣海鮮湯，絕對是冷天的暖胃神器！濃郁的酸辣湯底搭配超新鮮的大蝦、花枝等海鮮美食，帶著椰香的酸辣湯頭除了層次豐富，又非常彭湃，又是到店內的必點美食!

海鮮炒河粉

接下來這道料理，可以說是吃消夜時必點的泰式河粉，以大量的海鮮製成，搭配上大火快炒的滑嫩可口河粉，滿滿的炒鍋香氣，與豐盛的海鮮讓每一口都是幸福！



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椰奶雞腿串

接下這些串燒就是泰式幽靈串燒店最有名的招牌美食，以濃郁的椰奶為主角，經過店家的獨家烤工過後讓椰奶香氣與雞腿的肉汁完美結合，一口咬下充滿異國情調，外脆內嫩的口感真的好吃到不行~

泰式香料嫩雞串

這款泰式香料嫩雞串絕對是泰式精髓的代表，雞肉經過香料腌製入味，燒烤後帶著微焦的炭香，吃上一串還想再來十串！

沙嗲豬肉串

沙嗲豬肉串使用花生醬調製成的沙嗲醬，並配上嫩滑的豬肉串，入口即化，甜鹹交織的味道絕對是無敵下酒菜！

雲泰椒麻雞

椒麻雞是泰式料理的靈魂，雞肉炸得金黃酥脆，再搭配酸辣醬汁，既解膩又開胃，是聚餐必點。

臭豆腐辣炒四季豆

再來這道臭豆腐辣炒四季豆與把台式臭豆腐碰撞新鮮蔬菜，製作出奇妙的火花美食，香辣濃郁又下飯，讓人越吃越上癮！

秘制鄉村娃娃菜

最後道微辣的娃娃菜，以秘製泰式醬汁香滷烹製出這倒簡單又不失美味的美味，每一口都充滿層次感，吃完大魚大肉後最佳的美食！

咖椰流沙金磚

最後就是美味的的甜點，這款金磚外酥內軟，搭配上咖椰醬，香甜綿密的滋味為整餐劃下完美句點。

2025台南永康美食推薦

身為一個喜愛宵夜的美食家，女王可以說泰式幽靈串燒的串燒功力真的實力非凡！從環境到菜色，無論是串燒還是快炒的泰式風情，都讓人印象深刻。尤其是多樣的餐點配搭選擇更是多樣。還有超多種的小酌飲品、和冰品甜點，還沒來吃過這間超厲害的2025台南永康美食的人，一定要來找機會來試試看喔~

泰式幽靈串燒-永康店​資訊

地址：台南市永康區東橋一路12-1號

營業時間：17:30–01:30

電話號碼：06-3022631