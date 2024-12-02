我很愛吃燒烤，但是烤功不太好，不但會浪費許多時間在烤肉上，而且食材熟度沒辦法掌握好，再好的食材，也吃不出真正的美味。再加上許多吃到飽的燒烤店，都有點餐的種種限制，不是規定一次點餐，最多只能點幾道；就是規定點完一輪後，要等多久，才能再點下一輪等等，搞得我對於踏入燒烤店，總是躊躇再三。

還好，這個困擾最近迎來轉機，因為女兒找到一家很棒的燒烤店，可以完美解除我的困擾。「出一張嘴日式燒肉(烤必勝)南京店」，不但有店員代烤服務，而且點餐完全沒有限制，所以已經成為女兒公司聚餐的首選。更棒的是，平日中午 12-15 點進場，只要 699 元就有超過 60 種高檔食材，和超過 20 種冰淇淋，以及各種飲料吃到飽，經濟又實惠。

終於找到這麼棒的燒烤店，我當然迫不及待上網訂位，找了一個平日中午，拉著老婆登門造訪。

「出一張嘴日式燒肉(烤必勝)南京店」位於南京路二段，離＂捷運松江南京站＂步程僅僅 5 分鐘，附近有＂林森公園地下停車場＂，餐廳前也有＂南京吉林路口＂公車站，不管開車、搭捷運、坐公車來，都很方便。

值得一提的是錢櫃南京店就在餐廳旁邊，揪朋友唱歌前，大夥兒先來飽餐一頓，唱起來更有勁；或者唱完後，來吃一餐補足精神都很適合。因為「烤必勝南京店」從中午12:00 ，一路開到晚上 23:00 ，中間不休息。

餐廳雖然在 2 樓，但是樓梯邊有大幅廣告海報，不用擔心找不到。我們沿著樓梯走上去，老婆覺得有點訝異，因為完全沒有聞到燒肉的香味，擔心會不會走錯？我倒覺得這是好事，證明餐廳的排煙系統做得很好，不用擔心吃完煙烤後，滿身油煙味。

我們一向很準時，12 點就來報到，開門就迎來店長親切的招呼，心情大好。落座後環顧四周，餐廳面積不小，同時容納 60 人，應該是綽綽有餘。

木桌、木椅，簡潔明亮，典型的日式餐廳格調。4 人一爐的設定，若想加爐增加燒烤的速度，只需 100 元。排煙系統確實值得稱許，運作時寂靜無聲，但再大的煙都能吸得一乾二淨，一點油煙味也沒有。

不誇張！「烤必勝南京店」應該是我吃過燒烤店裡，提供最多冰淇淋的一家，光是廠商，就有來自四個國家的四個品牌，令我大開眼界。

來自俄羅斯的＂卡比索皇家冰淇淋＂，有＂蜂蜜、花生巧克力、巧克力布朗尼、蘭姆葡萄＂，共四種口味。其中我最推的是蜂蜜口味，天然的蜂蜜的清甜滋味，吃一口就愛上。

日本製造，原裝進口的 LOTTE 冰淇淋，更是一次就提供 10 種口味，超誇張！除了比較常見的口味＂巧克力、抹茶、草莓、巧克力提拉米蘇、哈密瓜＂之外，還有難得一見的口味＂絃彩大理石花紋、日式彈珠汽水糖、黑糖黃豆、優格、焙茶黑芝麻＂。

其中非吃不可的是＂日式彈珠汽水糖＂，除了有彈珠汽水的清涼感，還吃得到一顆顆、白白小小的汽水糖，不管大人或小孩，一定都會為之驚艷！

泰國有名的 MINGO 冰淇淋也沒缺席，＂南洋香芋、泰式奶茶、黃金榴槤＂，每一種都充滿熱帶風情，最有趣的是特別蓋上蓋子的＂黃金榴槤＂口味，上面竟然有＂防止「毒氣」外洩，請隨手蓋上！＂的警語，由此觀之，應該是貨真價實的榴槤製造。可惜，我很怕榴槤氣味，完全沒有勇氣打開來。

最後一種冰淇淋品牌，是高檔 BUFFET 才會出現的瑞士莫凡彼冰淇淋。要知道，光是一球莫凡彼冰淇淋，在專賣店就超過 100 元，所以只要多吃幾球，就值回餐價了。

薄荷巧克力、咖啡、義大利起司，三種口味裡，我最喜歡＂薄荷巧克力＂，甜美中帶著清涼，非常爽口；老婆則是大推＂義大利起司＂，因為起司口味的冰淇淋裡，暗藏許多小塊狀的巧克力，集香、甜、口感於一身，可以說是最有料的冰淇淋。

特別值得一提的是，＂法式蜂蜜冰淇淋＂是「烤必勝南京店」招牌獨家口味，一點都不輸有名的冰淇淋。

算一算，四種品牌的冰淇淋，加起來竟然有 20 種口味，真的是狂到沒邊！想要冰淇淋自由的朋友，來這裡就對了！不但有燒烤吃到飽，還有冰淇淋+飲料+爌肉飯吃到飽，一價三享，簡直不要太享受！

除了冰淇淋，吃重口味的燒烤，當然少不了飲料。＂金選奶茶、雀巢檸檬茶＂是普受歡迎的大眾飲料，算是基本標配。

古早味＂冬瓜檸檬茶＂，好喝又解渴；想減糖也沒問題，無糖決明子茶，健康又開胃。

可口可樂、雪碧、芬達，是年輕人的最愛；氣泡水則是現在最流行的解膩飲料，文青最愛。若是想要豪邁的大口喝酒，大口吃肉，也沒問題，只要加價 69 元，就可享台灣生啤酒無限暢飲，超便宜！喜歡喝生啤酒的朋友，千萬別錯過！

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

還有油油亮亮、閃閃動人的爌肉飯，有專賣店的水準，Q 彈的豬皮和肥肉，帶著迷人油脂，瘦肉不乾不柴，絲絲入味；還有滷得通透的豆干，鹹香多汁。奉勸食量不大的朋友，絕對不要輕易嚐試，以免吃一口就停不下來，搞得烤肉還沒入口，肚子就已經飽了。

醬料倒是出乎意料的簡單，只有燒烤醬油、七味粉、味噌醬、蒜泥、辣椒醬，以及桌上的海鹽和胡椒粉，和其他燒烤店動輒十幾種的醬料，完全不能相提並論！不過這也顯示店家對自家食材的品質的強大自信心，美味根本不需要靠醬料來堆疊，新鮮的食材原味就很好吃。事後證明確實如此，這次用餐，可以說是我們有史以來，吃燒烤蘸醬料最少的一次。

食材品質好，可不是隨便說說，除了肉品產地清楚標示，門上也貼滿各種輸入許可證和檢疫證明，這就是最有力的證明。

原則上「烤必勝南京店」的消費方式，分成 799 元/人 和 999元/人 兩種方案，用餐時間 120 分鐘。額外附加只限於平日 12~15 點進場的 699元/人 午間特惠方案，想省荷包的朋友，記得平日中午來報到。不過，我建議如果預算許可，直攻 999元/人 的頂級和牛吃到飽方案，C/P 值更高，光是多吃幾盤和牛就值得。所以，我們雖然是中午造訪，仍然毅然決然的選擇和牛吃到飽的頂級方案。

掃碼點餐的方式，大家應該都很熟悉了，既可節省人力，同時也能有效防止人員漏單。

「烤必勝」與其他家燒烤店最大的不同，就是點餐完全沒有數量限量；而且點完一輪，送出菜單之後，就可以立即再點下一輪，不用等待。沒有別家需等多久才能再點餐的陋規，大方到令人不敢置信！

不過，為了避免浪費食物，還是有浪費食材過多，每人加收 200 元清潔費的規定。呼籲大家要量＂肚＂而為，不要為了撈本就拼命點菜，畢竟愛惜食物，也是愛護地球的一種好習慣。

AI 浪潮席捲世界，「烤必勝南京店」也迎合潮流，引進一個機器人服務生，可愛的聲音和模樣，為尋常的用餐增添許多活潑的氣氛。

烤肉需要時間，所以最好能點一些現成的菜色來填充空檔，才不會浪費寶貴的用餐時間，所以我們點了幾道湯品來暖胃。

＂蛤蜊絲瓜湯＂鮮甜無比，蛤蜊的鮮、絲瓜的甜，加上一點薑絲的辛辣味，爽口又開胃。＂四川麻辣牛肉湯＂料多味美，麻辣恰到好處，牛肉鮮嫩，鴨血 Q 滑，豆皮一咬就噴汁，我喜歡。

＂養生花雕雞湯＂是店長力推的湯品，酒香十分濃郁，我開車不敢多吃，老婆卻吃得頻頻點頭。她說雞肉超軟嫩，雞湯美味至極，弄得我心癢難熬，看得到卻吃不到，可惡！

不要緊，雖然不能多吃養生花雕雞湯，我還有沙拉可以吃，不管是千島沙拉，還是柚香沙拉，都非常新鮮爽脆，大口吃肉之前，多吃一點蔬菜，有益健康。

日本和牛的好，不用我多說，內行的都知道。「烤必勝」特選的 A5 和牛肩胛小菲力，粉紅的肉色、有如天降冬雪的油花，光看這顏質就叫人口水直流。

肩胛小菲力是位於肩胛部極少運動到的部位，一頭牛只有兩小塊，極其珍貴。「烤必勝」真的不怕人吃，這樣貴森森的日本 A5 特選和牛，每一片都切得又厚又長，目測應該超過 20 公分長，好驚人！

不僅食材好，服務更是沒話說，店長親自過來幫我們代烤。專業的果然不一樣，動作熟練如行雲流水，一會兒就肉香四溢；更棒的是她會一邊烤、一邊講解烤肉的秘訣，讓我們不但肚子飽飽，腦袋也長了許多知識。

A5 和牛最讓人無法自拔的就是迷人的油脂，烤好的牛肩胛小菲力，油多到好像水龍頭忘了關一樣，滴個不停。我是一個很怕油膩的人，但是 A5 和牛的油脂自然鮮甜，完全沒有油膩感；肉質的軟嫩也到了一個極致，咬起來好像沒有纖維一樣，說是入口即化雖然有點誇張，不過已經相當接近。

這麼好吃的和牛，吃一盤哪夠？直接續盤，不為撈本，純粹就是意猶未盡啊！

牛舌是吃燒烤不能錯過的美味，搭配生啤酒，更是人間美味。上選牛舌是 799 方案就可以點的肉品，記得一定要點起來。

吃燒烤，有人代烤，就是爽！邊愜意的喝著飲料，邊欣賞店長表演烤肉的絕技，一會兒就有美味的烤肉可以吃，「出一張嘴」果然名副其實。

牛舌一面烤到微焦，放上洋蔥和青蔥調成的鹽蔥醬，捲起來一起塞入嘴巴。體會脆彈滑嫩的牛舌，在口腔中跳舞的快感，真是人生一大享受！

＂魔力嫩牛肩＂其實就是板腱，中間有一條細筋是最大的特色。油脂含量低，但口感軟嫩媲美菲力，蛋白質含量又高，我很喜歡。

💥💥💥好消息 1：只要你是當月壽星，來「烤必勝南京店」用餐，就可享有壽星禮招待，可以任選下列六種飲品其中一種：＂生啤酒、青蘋果生啤、草莓生啤、多多生啤、青蘋果氣泡飲、草莓氣泡飲、多多氣泡飲＂。青蘋果氣泡飲，微酸的青蘋果滋味，清涼解膩，很合我的胃口；多多氣泡飲，甜酸生津，開胃效果好，最得老婆青睞。

💥💥💥好消息 2：年滿70歲以上長者來店用餐，不論選任何方案，均享敬老價 699 元 ( 註：須出示身分證明 )。

＂美國帶骨牛小排＂是懂吃的老饕最愛的部位之一，兼具軟嫩口感和迷人的嚼勁，使用黑胡椒簡單調味，在炭火高熱的炙燒下，很快就發出迷人的焦香味。

超長的帶骨牛小排，有三塊骨頭，剪成三段既方便燒烤，也方便食用。我喜歡把骨頭旁邊的筋膜烤到焦香，這時牛肉外脆內軟，骨邊肉充滿嚼勁，直接用手拿起來啃，風味絕佳。

＂和牛小米龍＂選用澳洲 M9 和牛的牛臀部，因為形狀像稻米，因而得名。雖然脂肪含量較少，幾乎都是瘦肉，但是肉質鮮嫩，不乾不柴，灑點海鹽就非常好吃。

美國雪花霜降牛，瘦肉與油脂比例完美，烤起來特別香，五分熟剛剛好，灑點海鹽更能提味。瘦肉鮮嫩無比，油脂爽口不膩，牛肉香氣十足，咀嚼起來甜美多汁，讓人欲罷不能！

「牛肉，我所欲也；海鮮，亦我所欲也！」還好在「烤必勝南京店」，二者都可以得兼，想吃多少就有多少，不必割捨任何一種，超讚！

酒蒸蛤蜊從烤牛肉時，就放在爐邊慢烤，酒香隨著溫度的上升，猛往鼻腔鑽，勾起強烈的食慾。蛤蜊的個頭雖然不大，但是鮮度絕對是無庸置疑，喝一口精華湯汁，再吃一顆彈嫩的蛤蜊肉，口齒留香，渾身舒泰。

吃完酒蒸蛤蜊，整個胃口彷彿又被重新打開，進入食量 2.0 的狀態，再吃一大盤海鮮拼盤，完全沒有問題。香烤鯖魚、澎湖小卷、椒鹽扇貝、鹽烤草蝦、懶人愛吃蝦，滿滿一盤，準備開吃。

鹽烤草蝦先上烤網，高溫炭烤逼出甲殼香氣，肚子裡的饞蟲已經蠢蠢欲動。還好蝦子很容易熟，當蝦殼轉紅，就可以大快朵頤了。

帶殼烤的草蝦，香氣足，蝦肉的保水度也比較好，雖然剝殼有點麻煩，也心甘情願。草蝦的彈性真的不是蓋的，鮮甜度也是一時之選，吃再多都不會膩。

如果你是又懶又愛吃，那麼「懶人愛吃蝦」就是最佳選擇。剝掉蝦身的硬殼直接烤，表面烤得焦香撲鼻，入口後有一股特別的炭香，咬勁更結實，最棒的是吃起來超方便，又不會弄髒手，完美！

鯖魚的營養大勝鮭魚，omega-3 脂肪酸、EPA、DHA 的含量都很高，但是一般人都覺得鯖魚價格比較便宜，所以吃燒烤時不太會點它。其實鯖魚的品質差距很大，好的鯖魚一點都不便宜。「烤必勝南京店」的鯖魚品質優良，從味道就可以窺合一二，一點腥味都沒有。

烤鯖魚有要領，把有皮的一面朝下，烤熟時會自然出分泌出油脂，等到可以輕鬆翻面就表示已經烤好了，千萬別急著翻面，以免魚身碎裂，影響食慾。

這隻鯖魚真的很好吃，油脂多、肉質嫩，而且魚刺幾乎都已經處理掉了，店家貼心，我們吃起來開心。

扇貝和櫛瓜一起烤，就是要徹底利用烤網的每一寸空間，因為所有吃到飽都一樣，時間就是金錢，哈哈~

椒鹽扇貝個頭不大卻很鮮美，薄片櫛瓜很好烤，灑點鹽巴和胡椒就很好吃。

澎湖小卷比較難烤，我們正手忙腳亂，店長立刻過來救援。專家果然不一樣，火候很難控制的澎湖小卷，也能烤得肉質極為軟嫩，難怪制服後面敢印上「ㄎㄠˇ 的我都會」，真的沒有騙人。

雞腿捲分量頗大，剪成四段再烤，才不會外表烤焦了，裡面還沒熟。每一面都烤到＂恰恰＂，外脆內嫩才好吃，精挑細選的土雞雞腿肉，肉質果然特別鮮甜，完全不用蘸任何醬料。

肉類、海鮮吃得差不多了，直接開啟第二個胃，因為要吃甜點了。

「一口酥」必點，好烤又好吃，訣竅是要一直翻面，表皮就會像吹氣球一樣鼓漲起來。趁熱一口咬下，酥到極點的起司皮裡，像融岩一般的乳酪，甜得足以融化任何人的心。

「日式麻吉」也是燒烤必點，尤其是趁熱沾些煉乳，再滾上一層花生粉，幸福的滋味，會讓你樂此不疲。

正當我們吃得很開心時，店長突然再拿來一盤「日式麻吉」，神秘的說要請我們品嚐另一種吃法。這次操夾代烤的是店裡的小哥，只見他將四塊麻吉堆疊成方塊一起烤，時而拍拍、時而捏捏、時而翻滾，就像變戲法一樣，原本方塊狀的麻吉慢慢變成一顆球，等膨脹到極點時，用另一隻夾子將麻吉球撕開一條縫，塞入早已準備好的招牌蜂蜜冰淇淋後，請我們趁熱品嚐。

這款烤麻吉冰淇淋是我第一次吃，冰火兩重天的口感很新鮮，沒吃過的朋友，這道隱藏版菜單，記得一定要點起來。

對於甜點，老婆一向是多多益善，棉花糖可以勾起少女的回憶，更是非吃不可，所以烤棉花糖，我很有經驗。將木棒靠在爐邊，不斷旋轉，不要心急才不會烤焦，等棉花糖表面一點一點變成金黃，發出濃濃的甜香味，就大功告成。甜的化不開的棉花糖，入口即化，化作一股糖漿滑過食道，直達心底，幸福的滋味就是如此迷人！最後再來幾球冰淇淋，這是吃燒烤最後一定要有的儀式感，怎能忘記？

整體而言，「烤必勝南京店」的食材品質讓我們非常滿意，不管是肉類、海鮮、蔬菜都很新鮮好吃。橫跨四國、四種品牌，超過 20 種口味的冰淇淋，更是令我眼界大開。親切可愛的店長，展現的高度親和力，加上店員的殷勤代烤服務，讓吃燒烤變成只要出一張嘴就行的樂事！如果你也愛燒烤，推薦給您一個絕不會踩雷的好店-「烤必勝南京店」，值得您專程造訪！

🎀出一張嘴日式燒肉(烤必勝)《南京店》

☎️訂位專線：02-25714805

🕐營業時間：12:00-23:00

🏡地址：台北市中山區南京東路二段49號2樓

👉線上訂位：https://user130053.pse.is/6r5mdx

🎀出一張嘴日式燒肉(烤必勝)《公館店》

☎️訂位專線：02-23677770

🕐營業時間：12:00-23:00

🏡地址：台北市中正區羅斯福路四段44號二樓

👉線上訂位：https://user130053.pse.is/6r5mkr



🎀出一張嘴日式燒肉(烤必勝)《台中店》

☎️訂位專線：04-2301-9248

🕐營業時間：12:00~23:00

🏡地址：台中市西區公益路77號

👉線上訂位：https://user130053.pse.is/6r5mnp

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