之前有在IG上看到有人介紹這家
身藏在安平老街附近的巷弄法式甜點咖啡廳/La Belle Maison Cafe
但是聽說很難預約
於是一直躺著放在口袋名單裡
沒想到因緣際會中
朋友寫法文信給店家才得以預約到位子
這家是要預約才能吃得到
大家可以寄信到
其實我算常常來安平
但真的超驚訝~~
原來這裡巷弄還有這麼美的建築物
彷彿走入一座小小花園裡
建議是騎機車來會比較方便
可以停在附近的安平市場外的機車停車格裡
步走到店內不用三分鐘
店內的裝潢以及擺飾我實在太喜歡了
真的好像一家小小美術館
讓人眼睛一直睜大想好好欣賞一番
不禁讓人懷疑我真的是身在台南安平嗎???
根本一秒飛到法國去了吧XD
讓我覺得最迷人的地方就是法國爺爺
他們曾經住過上海所以他中文也滿好的
他的兒子們也很帥又可愛
最喜歡他會隨時觀察我的一些眼神
然後問我有什麼需要的嗎
真的非常親切~~也常常有微笑
真的讓人倍感溫馨~~
菜單獻上給大家參考
這裡的低消是一人均要點一份甜點+一杯飲料
大約是350-450不收服務費
內用用餐時間限制有90分鐘
我們這次有三個人去下午茶
所以就共有三份甜點跟三杯飲品
我們各點不一樣的甜點
這樣可以一起分享不同的甜點
這點真的很好
因為甜點真的同一款吃多了
真的會比較膩一些
大家一起分享的話就還很剛好
義式提拉米蘇+熱美式咖啡
前陣子因為韓國節目"黑白大廚"的關係
拿坡里美味黑手黨「提拉米蘇」真的變成超夯
義式提拉米蘇的風靡也開始蔓延
現在不用飛法國也不用飛去韓國
在台南就可以享用到非常正統的義式提拉米蘇
且這裡的還滿大杯的耶~~~
真的建議可以2-3人一起分食享用
甜甜的提拉米蘇搭上苦苦的熱美式
這個組合很可以
芝士蛋糕配當季水果+冰檸檬紅茶
原本是想點檸檬塔的~
結果說賣完了
那就我原本第二選擇囉~~
所幸一端上來大家都說擺盤好漂亮
看起來也好好吃的樣子
果然真的吃起來很濃的芝士蛋糕
且搭配一些水果其實很棒
有一些解甜膩的感覺
搭配冰檸檬紅茶我覺得很剛好
酸酸甜甜好滋味
法式杏仁可頌+熱卡布咖啡
聽說這家的可頌也是必吃的
所以我們也有點一個來吃看看
裡面感覺是有栗子內餡
可能有放一陣子了
外層感覺沒有酥脆了~
比較濕潤一點
栗子內餡我覺得有點過甜
如果搭配一杯咖啡或熱花茶
是還滿不錯的組合
結束美好的下午茶時光
要回家時經過漁人碼頭
發現剛好有夕陽
便拍下美景
也與大家分享囉~~
店家資訊
La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳
台南市安平區中興街6巷1號
週三到週六10：00-15：30