之前有在IG上看到有人介紹這家

身藏在安平老街附近的巷弄法式甜點咖啡廳/La Belle Maison Cafe

但是聽說很難預約

於是一直躺著放在口袋名單裡

沒想到因緣際會中

朋友寫法文信給店家才得以預約到位子

這家是要預約才能吃得到

大家可以寄信到

labellemaisoncafe@gmail.com

其實我算常常來安平

但真的超驚訝~~

原來這裡巷弄還有這麼美的建築物

彷彿走入一座小小花園裡

建議是騎機車來會比較方便

可以停在附近的安平市場外的機車停車格裡

步走到店內不用三分鐘

店內的裝潢以及擺飾我實在太喜歡了

真的好像一家小小美術館

讓人眼睛一直睜大想好好欣賞一番

不禁讓人懷疑我真的是身在台南安平嗎???

根本一秒飛到法國去了吧XD

點我看短片介紹

讓我覺得最迷人的地方就是法國爺爺

他們曾經住過上海所以他中文也滿好的

他的兒子們也很帥又可愛

最喜歡他會隨時觀察我的一些眼神

然後問我有什麼需要的嗎

真的非常親切~~也常常有微笑

真的讓人倍感溫馨~~

菜單獻上給大家參考

這裡的低消是一人均要點一份甜點+一杯飲料

大約是350-450不收服務費

內用用餐時間限制有90分鐘

我們這次有三個人去下午茶

所以就共有三份甜點跟三杯飲品

我們各點不一樣的甜點

這樣可以一起分享不同的甜點

這點真的很好

因為甜點真的同一款吃多了

真的會比較膩一些

大家一起分享的話就還很剛好

義式提拉米蘇+熱美式咖啡

前陣子因為韓國節目"黑白大廚"的關係

拿坡里美味黑手黨「提拉米蘇」真的變成超夯

義式提拉米蘇的風靡也開始蔓延

現在不用飛法國也不用飛去韓國

在台南就可以享用到非常正統的義式提拉米蘇

且這裡的還滿大杯的耶~~~

真的建議可以2-3人一起分食享用

甜甜的提拉米蘇搭上苦苦的熱美式

這個組合很可以

芝士蛋糕配當季水果+冰檸檬紅茶

原本是想點檸檬塔的~

結果說賣完了

那就我原本第二選擇囉~~

所幸一端上來大家都說擺盤好漂亮

看起來也好好吃的樣子

果然真的吃起來很濃的芝士蛋糕

且搭配一些水果其實很棒

有一些解甜膩的感覺

搭配冰檸檬紅茶我覺得很剛好

酸酸甜甜好滋味

法式杏仁可頌+熱卡布咖啡

聽說這家的可頌也是必吃的

所以我們也有點一個來吃看看

裡面感覺是有栗子內餡

可能有放一陣子了

外層感覺沒有酥脆了~

比較濕潤一點

栗子內餡我覺得有點過甜

如果搭配一杯咖啡或熱花茶

是還滿不錯的組合

結束美好的下午茶時光

要回家時經過漁人碼頭

發現剛好有夕陽

便拍下美景

也與大家分享囉~~

店家資訊

La Belle Maison Cafe法國傳統手工甜品咖啡餐廳

台南市安平區中興街6巷1號

週三到週六10：00-15：30

預約請寄信到labellemaisoncafe@gmail.com