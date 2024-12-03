【VS.hair】搬新家囉！

搬了新家的VS.HAIR,除了有專業、經驗、技術一極捧的美髮設計師外

現在還有全台唯一超萌的水豚君寵物友善，同時更可以撸貓和撸狗

歡樂12月到了,快趁著聖誕節和跨年倒數前來一趟【VS.hair】

做個美美髮型同時感受寵物圍繞的放髮療癒感

VS HAIR 四川旗艦店地址：台中市西屯區四川路87巷36號

（入口導向四川路127號）（桂冠歐洲社區內１樓店面）

▪️靠近 四川路與漢口路一段

▪️銀色大樓走進社區左手邊👈🏻

https://maps.app.goo.gl/VoGB5pkzgmtWgwxf9

🚗若是汽車 可以到

--USPACE共享停車場--

(需下載APP)

https://maps.app.goo.gl/hpRYHAEHgNWnGMgDA

--何厝停車場--

https://maps.app.goo.gl/qYMkgLyuAtcNRzi49

--大利市停車場--

https://maps.app.goo.gl/3FKBSgkqQs83upfq7

提醒您 如果有開車來🚗

可以先請您下載APP：USPACE 共享停車，並註冊完成。 快抵達前先開啟APP“搜尋：四川路 確認有無停車位”保留

到達時請從APP按“開門” 確認閘門開啟後進入停車！停車場地址：四川路111號

🛵騎機車 可指定配合停車格停放機車(⚠️請勿超過隔線外）

或社區周邊皆有機車停車格

若是搭乘台中捷運在市府路下車,台中公車則在頂何厝站下車, 小走一下很快就到了

進入【VS hair】挑高明亮樓中樓，以亮眼紅為主視覺

搭配木質地板、橘咖、黑色系

營造專業舒適的美髮空間

還有設計老公男友休憩等候區

讓老公男可以在這裡上網看雜誌不會無聊

往裡面走,左邊是為躺式頭髮沖洗護髮區與廁所空間

右手邊這排則是六隻店貓的專屬休息空間

真的喵星人貓奴才們的最愛

可以進去看或擼喵,但記得詳閱一下規則

輕聲溫柔地一起跟喵咪渡過美髮時光

陽台空間則是水豚君“叔叔”的專屬空間

年紀小膽子小的水豚君,呆萌呆萌的模樣真的超級Q

不管是慢慢輕輕的靠近牠,或是由闆娘的帶臨偷偷輕輕摸一下

真的都有種開心療癒放鬆的感覺

有那麼多呆萌暖心的寵物寶貝們陪伴

真的讓我們的燙護染剪髮時光更美好

當然也可以帶自己的毛孩子跟vshair其它寵物們交流交流

進入半百年紀,白頭髮真的沒辦法

顯老又顯髮量少,定期來找設計師SAM直接讓我變年輕有自信

而且只要說出我的基本想法,我就可以開始放空滑手機

現在還可以趁等候時間去擼狗擼喵看水豚“叔叔”

首先先進行染燙前護與頭皮隔離

染燙劑接觸到頭皮的機會會比較大

做好這個步驟可以減緩染燙劑對頭皮造成之不舒服感

不管是設計師SAM,或是助理都是很細心仔細

而且快速地進行燙染護造型過程

而且在進行每一次動作時都會不時詢問有無不舒服的地方

經過設計師SAM巧手染護剪後

您看看,我這熟女髮質的亮度都出現了

您看看,整個髰量蓬鬆度飽滿，更顯頭型立體感

阿姨馬上變姐姐

寶貝則是想著冬天來個暖黑深色

順便慢慢把頭髮留成自己的髮色

​​​​設計師sam則建議寶貝從之前染過的地方開始往下染

哇~這既優雅又沉穩的黑藍色，乍看之下彷若原生黑髮

在光線照射下，髮絲會透出微霧感的深邃藍色

頭髮看起來更有質感

【VS.hair】以預約制優先，讓設計師們可以更加專注地為每位顧客進行美髮作業

所以要來之前記得先電話預約（也可官方FB,IG預約）

避免久等或白跑一趟哦！

【VS.Hair】

官方IG@vs__hair

官方FB@VS. hair

sam：0920343000

IG@vs.hair.sam

🏠台中市西屯區四川路87巷36號

(桂冠歐洲社區）

☎️04-2452-0392