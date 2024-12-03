為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】染護剪髮變美時的同時有超萌超Q超療癒心靈 喵喵、水豚君陪伴~過年還不漲價趕緊來預…

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】染護剪髮變美時的同時有超萌超Q超療癒心靈 喵喵、水豚君陪伴~過年還不漲價趕緊來預約變美喲！

2024-12-03 15:28:00 文字：jaicyjy
share
jaicyjy

jaicyjy

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

【VS.hair】搬新家囉！

搬了新家的VS.HAIR,除了有專業、經驗、技術一極捧的美髮設計師外 

現在還有全台唯一超萌的水豚君寵物友善，同時更可以撸貓和撸狗

歡樂12月到了,快趁著聖誕節和跨年倒數前來一趟【VS.hair】

做個美美髮型同時感受寵物圍繞的放髮療癒感

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

VS HAIR 四川旗艦店地址：台中市西屯區四川路87巷36號
（入口導向四川路127號）（桂冠歐洲社區內１樓店面）
▪️靠近 四川路與漢口路一段
▪️銀色大樓走進社區左手邊👈🏻
https://maps.app.goo.gl/VoGB5pkzgmtWgwxf9
🚗若是汽車 可以到
--USPACE共享停車場--
(需下載APP)
https://maps.app.goo.gl/hpRYHAEHgNWnGMgDA
--何厝停車場--
https://maps.app.goo.gl/qYMkgLyuAtcNRzi49
--大利市停車場--
https://maps.app.goo.gl/3FKBSgkqQs83upfq7

提醒您 如果有開車來🚗
可以先請您下載APP：USPACE 共享停車，並註冊完成。 快抵達前先開啟APP“搜尋：四川路  確認有無停車位”保留

到達時請從APP按“開門” 確認閘門開啟後進入停車！停車場地址：四川路111號

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

🛵騎機車 可指定配合停車格停放機車(⚠️請勿超過隔線外）

或社區周邊皆有機車停車格

若是搭乘台中捷運在市府路下車,台中公車則在頂何厝站下車, 小走一下很快就到了

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

進入【VS hair】挑高明亮樓中樓，以亮眼紅為主視覺

搭配木質地板、橘咖、黑色系

營造專業舒適的美髮空間

還有設計老公男友休憩等候區

讓老公男可以在這裡上網看雜誌不會無聊

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

往裡面走,左邊是為躺式頭髮沖洗護髮區與廁所空間

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

右手邊這排則是六隻店貓的專屬休息空間

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

真的喵星人貓奴才們的最愛

可以進去看或擼喵,但記得詳閱一下規則

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

輕聲溫柔地一起跟喵咪渡過美髮時光

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

陽台空間則是水豚君“叔叔”的專屬空間

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

年紀小膽子小的水豚君,呆萌呆萌的模樣真的超級Q

不管是慢慢輕輕的靠近牠,或是由闆娘的帶臨偷偷輕輕摸一下

真的都有種開心療癒放鬆的感覺

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

有那麼多呆萌暖心的寵物寶貝們陪伴

真的讓我們的燙護染剪髮時光更美好

當然也可以帶自己的毛孩子跟vshair其它寵物們交流交流

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

進入半百年紀,白頭髮真的沒辦法

顯老又顯髮量少,定期來找設計師SAM直接讓我變年輕有自信

而且只要說出我的基本想法,我就可以開始放空滑手機

現在還可以趁等候時間去擼狗擼喵看水豚“叔叔”

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

首先先進行染燙前護與頭皮隔離

染燙劑接觸到頭皮的機會會比較大

做好這個步驟可以減緩染燙劑對頭皮造成之不舒服感 

不管是設計師SAM,或是助理都是很細心仔細

而且快速地進行燙染護造型過程

而且在進行每一次動作時都會不時詢問有無不舒服的地方

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

經過設計師SAM巧手染護剪後

您看看,我這熟女髮質的亮度都出現了

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

您看看,整個髰量蓬鬆度飽滿，更顯頭型立體感

阿姨馬上變姐姐

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

寶貝則是想著冬天來個暖黑深色

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

順便慢慢把頭髮留成自己的髮色

​​​​設計師sam則建議寶貝從之前染過的地方開始往下染

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

哇~這既優雅又沉穩的黑藍色，乍看之下彷若原生黑髮
台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】
在光線照射下，髮絲會透出微霧感的深邃藍色
頭髮看起來更有質感

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

【VS.hair】以預約制優先，讓設計師們可以更加專注地為每位顧客進行美髮作業

所以要來之前記得先電話預約（也可官方FB,IG預約）

避免久等或白跑一趟哦！

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

【VS.Hair】

官方IG@vs__hair

官方FB@VS. hair

sam：0920343000

IG@vs.hair.sam

🏠台中市西屯區四川路87巷36號
(桂冠歐洲社區）
☎️04-2452-0392

台中寵物友善髮廊｜台中染髮｜台中剪髮 推薦【VS.hair】

 

文章標籤
台中美髮推薦 日式髮型 台中寵物友善美髮沙龍 台中美髮沙龍 不褪不漂 台中染髮 台中護髮 台中縮毛矯正 台中髮質重建 台中歐美挑染 VS hair 台中燙髮 台中剪髮 台中寵物友善 西屯剪髮 台中vshair 寵物友善 標準貴賓 台中水豚 英國短毛貓
創作者介紹
創作者 jy 的頭像
jy

寶貝長大記&自己的隨意心情記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up