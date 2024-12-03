豐原發跡的超人氣燒肉丼飯-汍樂滿盛燒肉丼，現在大雅也有分店啦。主打直火燒肉跟靈魂醬汁的汍樂滿盛燒肉丼一直是我的愛店之一。以平價高CP值的價格，讓你能夠吃得飽還有大量肉肉的滿足感，汍樂滿盛燒肉丼真的可以收藏，目前台中已經有4間分店，也有配合外送平台，上班訂便當或想在家吃丼飯都很方便喔~

汍樂滿盛燒肉丼 大雅店

地址:台中市大雅區民興街52號

電話:0921-228-061

時間:11:00–14:00、17:00–20:00

粉專:請點我

【豐原總店】

📞 0966-346629

📍 台中市豐原區中山路462號

🕐 11:00-14:00／17:00-20:00

【潭子店】

📞 0977-566561

📍 台中市潭子區勝利路91號

🕐 11:00-14:00／17:00-20:00

【后里店】

📞 0963-819989

📍 台中市后里區文明路22號

🕐 11:00-14:00／17:00-20:00

【大雅店】

📞0921-228061

📍 大雅區民興街52號

🕐11:00-1400 / 17:00-20:00

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汍樂滿盛燒肉丼 大雅店在哪裡?

汍樂滿盛燒肉丼-大雅店鄰近大雅國中學區這一帶，在熱鬧的民興街上，這邊也是一個小小美食商圈。有菜市場、各種小吃、美食攤位店家。汍樂滿盛燒肉丼開幕吸引了不少人潮，也開始在大雅有點小名氣了。

汍樂滿盛燒肉丼 大雅店環境介紹

簡約日式風格裝潢整體相當耐看，座位區含吧檯約可容納20幾人，乾乾淨淨的讓人覺得挺舒服。

汍樂滿盛燒肉丼主打直火燒肉，現場可以看到噴槍在炙燒燒肉的畫面非常吸引人，在門口都能聞到香味。

半自助模式有餐具碗筷可以自取，旁邊有味噌湯免費續，冰箱也有汽水、果汁、茶類等飲料，是要另外付費的唷。

店家有配合LINE PAY支付，忘記帶錢包也不用擔心。

汍樂滿盛燒肉丼菜單價位

現在外面要吃燒肉丼飯幾乎都要200~300起跳了，汍樂滿盛燒肉丼只要$130元起就能吃到燒肉丼飯，另也推出起司、泡菜、火烤等組合，雞豬牛羊魚肉都有可以選擇，還有菜單上沒有的隱藏版菜色，絕對能滿足老饕味蕾。

平時自己也能來吃，假日揪朋友一起來聚餐也很可以，不用花大錢也能有一整桌滿滿的享受阿~

安格斯牛排沙拉 $290

汍樂滿盛燒肉丼之前都只有野菜沙拉，現在沙拉也能吃到各種燒肉主菜，滿足味蕾也很清爽解膩。嚴選美國安格斯牛排，炙燒的香氣非常香，吃起來也很軟嫩。

炙燒雪花牛沙拉 $180

看看這盤牛五花燒肉沙拉，肉量就是給這麼多真的很浮誇阿~燒肉本身有醬汁的鹹香味，配上清爽的生菜沙拉也很搭。

特製胡麻醬汁相當開胃，吃肉肉配蔬菜，營養均衡都在這一盤。

梅汁紅蘿蔔球 $50

開胃小菜蘿蔔球，用梅汁下去醃製，酸酸甜甜的挺涮嘴。

黃金海帶 $50

我個人很喜歡的黃金海帶，股溜滑滑的口感，清爽又帶點微辣很好吃，底下搭配洋蔥絲一起吃風味更豐富。

職人手作泡菜 $50

敢吃辣的朋友推薦這個手工泡菜必點，口感爽脆也很夠味，夾一口來吃非常下飯。

泡菜雞起司丼 $210

邪惡又充滿療癒的起司丼飯，裡面吃的到雞肉、泡菜、炒洋蔥等配料，用料有誠意又好吃。雞肉口感彈牙很好吃，拌著濃郁的起司在上面，每口有種滿滿的幸福感。

小羊親子丼 $200

汍樂滿盛燒肉丼他們家的小羊丼吃起來沒有羊腥味，肉質也不會輸給豬肉牛肉還不錯。搭配燒肉無敵靈魂醬汁鹹甜交融的滋味也是很讚，想嘗試一點不一樣的肉，這個也是不錯的選擇。

炙燒雪花豚丼-滿盛肉山 $180

汍樂滿盛燒肉丼人氣招牌就是他們的雪花牛跟雪花豚，五花肉的部位經過炙燒散發出迷人的油脂香氣，越嚼越香，配著白飯跟醬汁真的很讚。還可以升級滿盛肉山，整碗丼飯的肉肉多到快要滿出來，視覺很吸引人，愛吃肉必點。

火烤大雞腿丼 $220

精選雞腿排下去炙烤，外皮微脆帶點迷人焦香，腿排還是有一點厚度的那種，肉質還是一樣軟嫩，整塊咬起來特別過癮阿~

火烤XL鯖魚丼 $200

XL特大號鯖魚真的不誇張就是這麼大一塊！對於喜愛吃魚肉的我，這碗真的很可以。鯖魚肉質很細嫩，而且魚刺也很少，幾乎都是滿滿魚肉，本身帶點鹹味配飯剛剛好。

溫泉蛋 $30

老饕吃法推薦加點溫泉蛋，半熟蛋黃拌燒肉吃味道更香，我也會把蛋黃拿來拌飯，每粒米飯散發金黃色光澤，醬汁的鹹甜與蛋香結合，每次吃過都令人難忘。

汍樂滿盛燒肉丼 大雅店

地址:台中市大雅區民興街52號

電話:0921-228-061

時間:11:00–14:00、17:00–20:00

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【豐原總店】

📞 0966-346629

📍 台中市豐原區中山路462號

🕐 11:00-14:00／17:00-20:00

【潭子店】

📞 0977-566561

📍 台中市潭子區勝利路91號

🕐 11:00-14:00／17:00-20:00

【后里店】

📞 0963-819989

📍 台中市后里區文明路22號

🕐 11:00-14:00／17:00-20:00

【大雅店】

📞0921-228061

📍 大雅區民興街52號

🕐11:00-1400 / 17:00-20:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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