最近Viki我發現了一款非常棒的黑芝麻醬，是由東和製油製造的，黑芝麻醬的香氣濃郁、口感醇厚打開就能聞到滿滿的芝麻香氣，真的是醬料的最佳選擇，不僅味道出色，還能輕鬆搭配各種料理，輕鬆提升菜餚的層次，讓料理更美味！Viki我非常推薦這款東和製油的黑芝麻醬，無論是拌麵還是搭配其他料理，它都能完美發揮，你也想要在家就能做輕鬆動手做出美味的料理嗎？

馬上就來跟大家介紹這道超簡單又美味的黑芝麻醬烏龍拌麵，讓我們一起來看看這道料理如何輕鬆上桌吧！



這道黑芝麻醬烏龍拌麵所需的材料非常簡單，只需要以下幾樣：

烏龍麵

蛋

黑芝麻醬

鹽巴

白芝麻油

料理過程

煮麵：將烏龍麵放入滾水中煮熟，根據包裝上的指示時間煮至適當的軟硬度，煮好後將麵條撈起瀝乾水分 煎蛋：在鍋中加入少許油打入一顆蛋，煎至蛋黃凝固盛起切成條狀 拌麵：將煮好的烏龍麵放入碗中，加入適量的黑芝麻醬、白芝麻油和鹽巴，然後用筷子充分拌勻，可以根據個人口味調整黑芝麻醬的用量，喜歡濃郁口感的人可以多加一些 裝盤：最後將煎好的蛋放在拌好的麵上，即可享用。

簡單的幾個步驟，我們的黑芝麻醬烏龍拌麵就完成了！是不是超級簡單的呀～這道黑芝麻醬烏龍拌麵看似簡單，但卻充滿了香氣和層次感，黑芝麻醬的香味與烏龍麵的滑順搭配在一起，每一口都讓人感受到濃厚的芝麻香氣和微微的鹹味，更是為整道料理增添了豐富的口感與風味，口感豐富、醇厚，黑芝麻醬的香氣與烏龍麵的滑順相互融合，讓這道菜的味道更加突出。

最驚豔的就是東和製油的黑芝麻醬，它的香味真的非常濃郁，絲毫不會讓人覺得油膩，反而和料理搭配得很完美，黑芝麻醬不僅能提升料理的風味，無論是拌麵、涼拌菜還是作為蘸醬，這款黑芝麻醬都能為你帶來意想不到的美味！



這款黑芝麻醬烏龍拌麵全家大小都很適合吃，黑芝麻含有豐富的營養成分，如鈣、鐵和維生素E等，有助於增強骨骼健康，我和家人都非常喜歡這款東和製油製作的料理醬料，黑芝麻醬讓我們能夠輕鬆地製作出美味又健康的餐點，期待未來能夠嘗試更多的創意料理分享給你們知道！比如做沙拉醬或是其他拌飯料理之類的，有想要看我做什麼料理也能在下方留言跟我說XD如果你也想要試試這款方便又美味的料理醬料推薦，不妨試試這款黑芝麻醬，Viki相信你一定會愛上它！



料理醬料推薦！—東和製油黑芝麻醬