仔細回想，上次吃海底撈已經是多久以前的事了，完全想不起來呢！這次為了配合星期五晚上看電影的時間，我們特地選了許久未嘗的海底撈，心裡還是充滿期待！海底撈的外場服務真的是所有火鍋店中最令人印象深刻的！從進門帶位到用餐結束離開，每位服務人員的態度都讓人感受到真心的熱情，絕不是表面功夫，這樣的貼心服務真的很加分！

海底撈的涼拌毛豆、涼拌牛蒡絲和中華海帶等小菜，全都是免費提供的，想吃的客人可以隨意自取，完全不用客氣。

水果和甜品也都是免費提供，特別的是，餐廳的水果區裡還有甘蔗，這樣的水果選擇相當少見。

海底撈的醬料區真的很有特色，常見的火鍋配料樣樣都有，還能找到一些特別的醬料。至於好不好吃，就得自己試了才知道適不適合自己。

小菜、甜品和水果都免費，醬料區的話是每人收50元，不過配料種類很多，覺得值不值就看個人需求了。

豬肚雞火鍋 189元

清油麻辣火鍋 189元

清油麻辣湯底不含牛油，口感比較清爽。

建議一開始什麼都還沒煮的時候，先舀一碗湯來試試，這樣能喝到湯底最原本的味道。服務人員還會幫忙加蔥花和肉末，喝起來真的特別順口。

一般火鍋店的肉片大多是冷凍的，但海底撈有提供鮮肉片，口感明顯更嫩更鮮，真的有差！

血旺 64元（半份）

放到辣鍋裡煮過後再沾上海底撈特製的辣粉，味道很棒！血旺雖然切得很薄，但煮完還是很完整，不容易斷。

撈派滑牛肉 214元（半份）

肉片比較厚，涮到七八分熟最剛好，搭配自己喜歡的醬料，口感特別滑嫩。

蒜香黑豬肉片 199元（半份）

豬肉也做成了類似滑牛肉的口感，因為事先用蒜頭醃製過，直接吃就能感受到蒜香，不用特別沾醬也很好吃。

撈派巴沙魚片 154元（半份）

魚片的口感真的很嫩，還帶點滑順。平常吃火鍋很少吃魚片，今天卻忍不住多吃了幾片，朋友還笑說今天魚肉攝取量超標了！

蔬菜拼盤 200元

點來平衡一下肉類的攝取，減輕吃太多肉的內疚感，真的是火鍋必備的選擇。

龍蝦沙拉風味丸 84元（半份）

平常加工類火鍋丸吃得不多，但這種會爆漿的龍蝦沙拉或起司燒實在是難以抗拒。雖然熱量高了點，偶爾吃一次也無所謂，重點是好吃！

紅糖滋粑 84元（半份）

是現炸的，口感軟糯又帶點Q彈，當作飯後甜點剛剛好，讓整頓餐吃得更滿足。

海底撈很貼心的一點就是所有菜品都可以單點半份，就算只有兩個人用餐，也能點得剛剛好不浪費。用餐結束後還會提供溼紙巾、手機螢幕擦拭紙和牙籤刷，這些小細節都讓人覺得很周到。

唯一比較不方便的是哈根達斯冰淇淋只提供兩種口味，還放在餐廳外面的冰櫃裡，排隊的人常常很多，挖一次冰淇淋還挺費時間。如果這點能改進，體驗就更完美了。在現在許多餐廳追求翻桌率的情況下，海底撈不限時的用餐政策，真的讓人覺得非常加分，給滿分都不為過！

店家資訊

店名：海底撈火鍋 板橋店

地址：新北市板橋區新站路28號5樓

電話：02-2964-1328

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