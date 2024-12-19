想找好吃的上海菜的話，台北有著名的「蘇杭餐廳濟南店」，連續三年被米其林餐盤推薦！餐點不僅符合老人家的口味，餐券更是超划算，讓人吃得滿足又放心！這次就帶大家看看它的交通位置、環境、菜單以及實際用餐心得。

交通位置=>

蘇杭餐廳在台北、新北市都有分店，而濟南店就位在台北校友館的一樓。



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附近的大地標就是立法院，還有一座百年教堂可以順道參觀。

濟南店位於校友館的一樓

▲台北上海菜餐廳「蘇杭餐廳濟南店」連續三年獲得米其林推薦。

餐廳共有一、二樓用餐區，內部設有電梯，無論是帶老人家用餐，還是需要隱私的聚餐，都很方便。另外，包廂空間私密性很高，非常適合家庭聚會或商務餐會！

蘇杭餐廳的菜單超豐富，除了點心、小菜，還有多種經典上海大菜。

我們這次選的是雙人套餐，三人共享，不僅分量剛剛好，也沒有額外低消壓力，吃得相當輕鬆。

蔥燒鯽魚

一上桌就是蔥燒鯽魚，魚肉裡還帶著魚蛋，鹹甜口味很適合配飯。不過，魚刺偏硬，對老人家來說稍微不夠軟，表現只能算中等。

蔥油餅

蔥油餅就讓人驚艷了！外皮酥脆、內部帶厚度，蔥香十足，咬下去層次分明，是每一口都讓人回味的美味！

油爆蝦

油爆蝦直接可以連殼一起吃，鹹香帶著辛香料，非常下飯。不過，上桌時蝦子有些偏冷，整體口感和過去的經驗相比稍遜，但家中長輩倒是無所謂。

翡翠海鮮羹

海鮮羹的分量非常足，兩個人吃可能還會剩一些。羹內主要是嫩滑的豆腐和小蝦仁，口感滑順，是很適合一家人共享的湯品。

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楊枝甘露

甜點部分是楊枝甘露，該有的酸甜滋味都有，表現中規中矩。不過，由於是餐券菜色的關係，所有菜色在15分鐘內幾乎全數上齊，節奏稍快，但效率很高。

腐乳花椰菜

腐乳花椰菜雖然健康，但腐乳味有點不足，僅留下鹹味，少了一些應有的香氣。

無錫排骨

這道無錫排骨的口味偏甜，鹹甜滋味讓人很想搭配白飯，剛好套餐內有附兩碗飯，對於老人家來說，這樣的分量完全足夠。

蘇杭餐廳濟南店的整體餐點表現符合長輩的口味，特別是使用餐券更是划算。雖然有部分菜品的品質會有些微波動，但整體來說，對於想要品嚐傳統上海菜的人來說，仍是一個很不錯的選擇！如果你也想找個地方帶家人、朋友一起回味這些傳統好味道，那就趕快安排來這裡試試吧！

店家基本資料=>

地址: 台北市中正區濟南路一段2-1號

營業時間:11:30~14:00，17:30~21:00(每天)

電話: 02 2396 3186

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