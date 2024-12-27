這次沒帶相機有點遺憾，但美味不能藏私，必須分享給大家！

最近幾乎每周都會到楠梓踢足球比賽（當然是小花生，不是老母我啦），也因此在附近尋找美食成了必備行程。這次終於來到一家心心念念已久的店——「大牌檔古早味」，之前撲空一次，這回終於如願吃到了！從人潮的絡繹不絕就能感受到這家店的魅力，不僅是附近居民的最愛，就連懂吃的學生們也會專程來此解饞呢！

店家資訊

店裡雖然沒有冷氣，但在微風輕拂的中午，搭配電扇的涼意，也一點不覺得悶熱。再加上老闆親切的笑容，讓用餐氛圍特別輕鬆愉快。

價格非常親民，看看那份量，真的超值！而且有飯有麵，還能搭配成便當，選擇多元又豐富。

如果覺得需要更多味道，可以自己添加調味料，我一看到蒜頭就立刻加分啦XD！

鴛鴦飯（大）$60元

鴛鴦飯就是肉燥飯和雞肉飯各占一半，還點綴著紅色絲絲配料，濃濃的古早味撲面而來！

肉燥肥美油亮，搭配滿滿的醬汁，鹹淡剛好，入口是柔滑綿密的口感，真心喜歡！

雞肉絲條理分明，帶有鮮嫩肉感，一點都不乾澀，吃起來嫩口又好吃。

米飯濕潤度恰到好處，吃起來不會過乾，整體非常舒適。

如果你擔心太鹹？我覺得大牌檔的味道剛剛好呢！

汕頭乾麵（大）$55元

這碗乾麵超大碗，份量足到兩個人吃都夠了！

醬汁調味簡單樸實，麵條軟硬適中，不過口味稍淡了一些，下次一定要試試麻醬麵，或許會更對味！

最後我自己加了些蒜泥，果然風味立刻提升，好吃到不行！

肉骨湯 $45元

這碗肉骨湯簡直好吃到想尖叫！肉骨大塊又帶點軟骨嫩肉，鮮甜滋味讓人驚艷，而且料超多，吃得超級滿足。

滷味口感中規中矩，搭配醬油膏一起吃，意外地清爽可口！

大牌檔是一家充滿人情味的家常小吃店，平價銅板美食讓人吃得心滿意足。現場還提供免費無糖麥茶，耳邊響著老闆爽朗又歡樂的聲音，整個用餐過程超享受！