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台中西區｜創意粵菜、各式港點吃到飽！平日午間限定豐富餐點一次吃到爽！｜炎香樓

炎香樓 炎香樓評價 炎香樓的菜單 炎香樓好吃嗎 more
2024-12-04 17:35:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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台中西區｜創意粵菜、各式港點吃到飽！平日午間限定豐富餐點一次

 

熱愛港點的我看到有吃到飽怎能不跟上！在精誠商圈的「炎香樓」，推出平日午間限定$899+147道各式粵菜、港點吃到飽

 

位於精誠八街的炎香樓，以精緻中國菜、粵菜聞名，在去年推出港點吃到飽後造成轟動！雖然是平日午間限定，但還是人潮滿滿~（我平常是正常上班族，也是趁特休才能來試試），目前臺中共有三家港點吃到飽，美美心、李方艾美樂美中餐廳和炎香樓，平日價位分別為美美心$628+一成、樂美中餐廳$990+一成、炎香樓$899+一成，我吃過美美心和炎香樓，價差近300元，美美心比較沒有像炎香樓有許多自製的特色港點，而且也沒有中式菜色與粵菜，但是美美心的自助吧蠻豐富的，尤其牛腱肉與牛肚任你夾！各有優缺~

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「炎香樓」外觀不是台中常見富麗堂皇的氣派裝潢，比較像中式餐館的典雅風格，從店內裝潢可以看出來以合菜為主的餐廳，因為大多都是大圓桌~

台中西區｜創意粵菜、各式港點吃到飽！平日午間限定豐富餐點一次

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炎香樓港點吃到飽菜單10/11訪店）

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我訪店時沒有飲料免費暢飲，覺得飲料暢飲還要另外加89元有點貴，就只有點一壺茶一起喝

一開始會上糕點與麻糬，甜度適中還不錯

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然後會上基本盤，玫瑰油雞、椒鹽排骨、豆酥金目鱸魚、滑蛋蝦仁、秘製叉燒，感覺是他們的招牌才會先上一輪，的確每道都有感受到精緻美味的部分

玫瑰油雞

表皮油亮，雞肉軟嫩好吃，伴隨著淡淡玫瑰露酒香氣

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椒鹽排骨

醃漬過的排骨與避風塘蒜酥炒至酥脆~排骨的肉是軟嫩的！

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豆酥金目鱸魚

鮮嫩的鱸魚上面鋪滿豆酥，整體搭配很不錯！

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滑蛋蝦仁

滑嫩的蛋液包裹著一隻隻蝦仁~很下飯！

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蜜製叉燒

叉燒甜鹹很入味！也保有軟嫩口感！這個叉燒我給過！！！

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後來我們還有點第二輪第三輪，真的要斟酌點餐！份量不小~很容易吃太飽！

蝦仁河粉

滿滿鍋氣的香Q河粉，除了蝦仁還有加入豆芽菜增加口感！

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松露燒賣、蛤蠣燒賣、蝦仁燒賣、蟹黃燒賣、飛魚卵燒賣

蒸籠類的會放一起上！必須說每個個頭都好大！所以一份只有2顆不是沒有道理的~裡頭好像都是蝦仁漿內餡~

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松露燒賣竟然是放上整片松露！裡頭也是看的到蝦肉的內餡

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蛤蠣燒賣太誇張！一整顆超大蛤蠣包裹蝦漿，因為有蛤蠣的關係，多了鮮甜的海味！

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蝦仁、蟹黃、飛魚卵也是只有上面配料的差別~都是帶有Q彈口感、很好吃的！

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蝦仁腸粉

很特別的是黑色腸粉皮，裡頭也是充滿蝦肉的內餡！感覺是燒賣換成別的形狀而已XD

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蜂巢牛肚

他們的牛肚我反而覺得中規中矩，沒有想像中Q彈軟嫩，而且調味偏辣~比較適合喜歡吃辣的朋友

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酸菜大腸

這個我不吃XD是我媽點的~但他也沒特別說好吃就試了

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荷葉鮑魚糯米雞

用荷葉包裹住~帶有淡淡荷葉香~裡頭還有鮑魚跟雞肉，糯米香Q好吃！

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剝皮辣椒蘿蔔糕

本來有些期待會有港式臘腸蘿蔔糕，但是蘿蔔糕只有剝皮辣椒口味，我正值感冒沒有吃這道，但我媽我妹都覺得中規中矩~

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腐皮捲

超大一捲！！！外皮酥脆裡面內餡飽滿~

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避風塘燒賣

炸過的燒賣去炒避風塘，還蠻特別的~

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鮮蝦韭菜煎餃

很像放大版韭菜煎餃！內餡也是蠻飽滿的

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櫻花蝦高麗菜

肉吃多了當然要來點蔬菜啊~是有大火鍋氣的！好吃！

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鳳梨咕咾肉

糖醋口味的一道，其實蠻不錯的！

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海鮮焗南瓜盅

這個我們第二輪才點，超推薦！！！一整顆小南瓜裡頭塞滿海鮮與起司，上層焗烤起司好罪惡！視覺味覺都滿分！

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奶黃包

奶黃內餡濕潤不乾，蠻好吃的！

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紅酒奶黃蘋果酥

酥脆的蘋果酥，充滿奶香與果香！尾韻帶有淡淡的紅酒香

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紫米紅豆甜湯／雪蓮銀耳露

這兩碗都蠻好吃的！不會太甜又不會太淡！

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楊枝甘露

這是五星評價送的甜點～芒果味夠濃！也有西米露及椰奶香！及格！

台中西區｜創意粵菜、各式港點吃到飽！平日午間限定豐富餐點一次

整體來說，除了時間有點短、吃得有些急以外，我覺得還不錯！吃得出來每道都是現做功夫菜！不是工廠出來的現成港點！至於之前有看到評價說上菜速度慢這點我倒是覺得還好~不會有等菜的情況發生！一人1000雖然價格偏高，但我覺得口味上是符合CP值的！

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【 炎香樓 】
官方網站 ｜ https://yanxianglou.weebly.com/
店家FB https://www.facebook.com/yanxianglou/
店家IG https://www.instagram.com/yanxianglou/
地址｜台中市西區精誠八街122
電話｜04-23299968
營業時間｜11:00-14:0017:00-21:30
（港點吃到飽僅平日中午11:0013:00兩個時段）
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服務品質
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裝潢氣氛
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