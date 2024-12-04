熱愛港點的我看到有吃到飽怎能不跟上！在精誠商圈的「炎香樓」，推出平日午間限定$899+1成，47道各式粵菜、港點吃到飽！

位於精誠八街的炎香樓，以精緻中國菜、粵菜聞名，在去年推出港點吃到飽後造成轟動！雖然是平日午間限定，但還是人潮滿滿~（我平常是正常上班族，也是趁特休才能來試試），目前臺中共有三家港點吃到飽，美美心、李方艾美樂美中餐廳和炎香樓，平日價位分別為美美心$628+一成、樂美中餐廳$990+一成、炎香樓$899+一成，我吃過美美心和炎香樓，價差近300元，美美心比較沒有像炎香樓有許多自製的特色港點，而且也沒有中式菜色與粵菜，但是美美心的自助吧蠻豐富的，尤其牛腱肉與牛肚任你夾！各有優缺~

「炎香樓」外觀不是台中常見富麗堂皇的氣派裝潢，比較像中式餐館的典雅風格，從店內裝潢可以看出來以合菜為主的餐廳，因為大多都是大圓桌~

炎香樓港點吃到飽菜單 （10/11訪店）

我訪店時沒有飲料免費暢飲，覺得飲料暢飲還要另外加89元有點貴，就只有點一壺茶一起喝

一開始會上糕點與麻糬，甜度適中還不錯

然後會上基本盤，玫瑰油雞、椒鹽排骨、豆酥金目鱸魚、滑蛋蝦仁、秘製叉燒，感覺是他們的招牌才會先上一輪，的確每道都有感受到精緻美味的部分

▼玫瑰油雞

表皮油亮，雞肉軟嫩好吃，伴隨著淡淡玫瑰露酒香氣

▼椒鹽排骨

醃漬過的排骨與避風塘蒜酥炒至酥脆~排骨的肉是軟嫩的！

▼豆酥金目鱸魚

鮮嫩的鱸魚上面鋪滿豆酥，整體搭配很不錯！

▼滑蛋蝦仁

滑嫩的蛋液包裹著一隻隻蝦仁~很下飯！

▼蜜製叉燒

叉燒甜鹹很入味！也保有軟嫩口感！這個叉燒我給過！！！

後來我們還有點第二輪第三輪，真的要斟酌點餐！份量不小~很容易吃太飽！

▼蝦仁河粉

滿滿鍋氣的香Q河粉，除了蝦仁還有加入豆芽菜增加口感！

▼松露燒賣、蛤蠣燒賣、蝦仁燒賣、蟹黃燒賣、飛魚卵燒賣

蒸籠類的會放一起上！必須說每個個頭都好大！所以一份只有2顆不是沒有道理的~裡頭好像都是蝦仁漿內餡~

松露燒賣竟然是放上整片松露！裡頭也是看的到蝦肉的內餡

蛤蠣燒賣太誇張！一整顆超大蛤蠣包裹蝦漿，因為有蛤蠣的關係，多了鮮甜的海味！

蝦仁、蟹黃、飛魚卵也是只有上面配料的差別~都是帶有Q彈口感、很好吃的！

▼蝦仁腸粉

很特別的是黑色腸粉皮，裡頭也是充滿蝦肉的內餡！感覺是燒賣換成別的形狀而已XD

▼蜂巢牛肚

他們的牛肚我反而覺得中規中矩，沒有想像中Q彈軟嫩，而且調味偏辣~比較適合喜歡吃辣的朋友

▼酸菜大腸

這個我不吃XD是我媽點的~但他也沒特別說好吃就試了

▼荷葉鮑魚糯米雞

用荷葉包裹住~帶有淡淡荷葉香~裡頭還有鮑魚跟雞肉，糯米香Q好吃！

▼剝皮辣椒蘿蔔糕

本來有些期待會有港式臘腸蘿蔔糕，但是蘿蔔糕只有剝皮辣椒口味，我正值感冒沒有吃這道，但我媽我妹都覺得中規中矩~

▼腐皮捲

超大一捲！！！外皮酥脆裡面內餡飽滿~

▼避風塘燒賣

炸過的燒賣去炒避風塘，還蠻特別的~

▼鮮蝦韭菜煎餃

很像放大版韭菜煎餃！內餡也是蠻飽滿的

▼櫻花蝦高麗菜

肉吃多了當然要來點蔬菜啊~是有大火鍋氣的！好吃！

▼鳳梨咕咾肉

糖醋口味的一道，其實蠻不錯的！

▼海鮮焗南瓜盅

這個我們第二輪才點，超推薦！！！一整顆小南瓜裡頭塞滿海鮮與起司，上層焗烤起司好罪惡！視覺味覺都滿分！

▼奶黃包

奶黃內餡濕潤不乾，蠻好吃的！

▼紅酒奶黃蘋果酥

酥脆的蘋果酥，充滿奶香與果香！尾韻帶有淡淡的紅酒香

▼紫米紅豆甜湯／雪蓮銀耳露

這兩碗都蠻好吃的！不會太甜又不會太淡！

▼楊枝甘露

這是五星評價送的甜點～芒果味夠濃！也有西米露及椰奶香！及格！

整體來說，除了時間有點短、吃得有些急以外，我覺得還不錯！吃得出來每道都是現做功夫菜！不是工廠出來的現成港點！至於之前有看到評價說上菜速度慢這點我倒是覺得還好~不會有等菜的情況發生！一人1000雖然價格偏高，但我覺得口味上是符合CP值的！

【 炎香樓 】

▸ 官方網站 ｜ https://yanxianglou.weebly.com/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/yanxianglou/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/yanxianglou/

▸ 地址｜台中市西區精誠八街12巷2號

▸ 電話｜04-23299968

▸ 營業時間｜11:00-14:00。17:00-21:30

（港點吃到飽僅平日中午11:00、13:00兩個時段）

▸ 訂位



檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com