小日子 最突出的功能就是20W快充的可收折雙充頭，自帶 Lightning 和 type-C 兩種充電頭，而且收納式的設計放在包包裡不會卡到、壓斷，也不像一般自帶線行動電源容易打結。

快充功能真的是行動電源推薦的重要考慮因素之一，不然常常充電的速度都趕不上用電的速度，有夠讓人焦慮。雪莉平常很愛做兩件超耗電的事情：一邊聽YouTube一邊玩蝦皮小遊戲或是一邊LINE打電話一邊滑手機，誰能告訴我蝦皮和LINE為什麼那麼燒電？個人測試兩個行為，進行中 使用小日子都還能很有效的充電 ，跟直接用充電線接豆腐頭差不多的速度。出門在外如果瘋狂拍照、錄影，或是外食追劇也完全不怕會沒電。而且5,000mAH的行動電源大容量，也不怕充到一半就沒電，順便還能同時把無線藍牙耳機也充飽，根本就是自帶線行動電源推薦的天花板。

另外， 小日子有 專業研製的NTC控溫芯片 。雖然多數行動電源都標榜不會熱，但先前雪莉用的magsafe形式行動電源，真的是會像在大太陽下曬了一天的金屬長椅那樣燙手。根據雪莉觀察，小日子是真的不會熱！連帶著手機也沒有那麼容易發燙。

先前給她看自帶收納充電頭的小日子行動電源，她還不屑的說：「但是有裝殼就充不了了吧？」結果她真香了。雖然她用的是超級厚超級重的軍規防摔殼也可以直接充，她把小日子帶出去一天以後，就興高采烈的回來跟我說能不能給她一台。不挑手機殼的口袋行動電源真的很方便。

雪莉個人最愛的就是 小日子口袋行動電源 的手機架功能！

現在很多人也喜歡一邊吃飯的時候一邊用手機追劇，橫放的功能可以直接全螢幕追劇，不佔手，可以好好吃飯。另外，煮飯的時候想要一邊看食譜一邊聽podcast也能立在旁邊，不怕電力亮紅燈，也能清楚看到螢幕上的步驟。簡直就是超貼心的行動電源推薦首選。

小日子口袋行動電源 只有120g ，而且機身超小巧，雪莉甚至找不出一款放不下的包。但如果真的有塞不下的時候也不用擔心！旁邊的 type-C充電線還能兼當掛繩 ，可以直接掛在外面輕鬆出門。時尚的設計讓它像裝飾品一樣，不會影響美觀，而且總共有 8款撞色設計可以選 ，絕對有你喜歡的款式。真的是口袋行動電源推薦典範！ ，而且機身超小巧，雪莉甚至找不出一款放不下的包。但如果真的有塞不下的時候也不用擔心！旁邊的，可以直接掛在外面輕鬆出門。時尚的設計讓它像裝飾品一樣，不會影響美觀，而且總共有，絕對有你喜歡的款式。真的是口袋行動電源推薦典範！

品牌名稱：iCCUPY黑占科技

產品名稱：Mood小日子｜雙充頭口袋行動電源

售價：1,280元

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