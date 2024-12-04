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自帶線大容量口袋行動電源推薦—iCCUPY黑占科技 Mood小日子

2024-12-04 18:54:00 文字：Cherie
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Cherie

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小日子最突出的功能就是20W快充的可收折雙充頭，自帶 Lightning 和 type-C 兩種充電頭，而且收納式的設計放在包包裡不會卡到、壓斷，也不像一般自帶線行動電源容易打結。

自帶線大容量口袋行動電源推薦—iCCUPY黑占科技 Mood小日子

快充功能真的是行動電源推薦的重要考慮因素之一，不然常常充電的速度都趕不上用電的速度，有夠讓人焦慮。雪莉平常很愛做兩件超耗電的事情：一邊聽YouTube一邊玩蝦皮小遊戲或是一邊LINE打電話一邊滑手機，誰能告訴我蝦皮和LINE為什麼那麼燒電？個人測試兩個行為，進行中使用小日子都還能很有效的充電跟直接用充電線接豆腐頭差不多的速度。出門在外如果瘋狂拍照、錄影，或是外食追劇也完全不怕會沒電。而且5,000mAH的行動電源大容量，也不怕充到一半就沒電，順便還能同時把無線藍牙耳機也充飽，根本就是自帶線行動電源推薦的天花板

另外，小日子有專業研製的NTC控溫芯片。雖然多數行動電源都標榜不會熱，但先前雪莉用的magsafe形式行動電源，真的是會像在大太陽下曬了一天的金屬長椅那樣燙手。根據雪莉觀察，小日子是真的不會熱！連帶著手機也沒有那麼容易發燙。

保護手機絕對是大家共同覺得很重要的使命，所以很少人直接使用裸機，幾乎大家都會幫手機穿上各種厚度的防摔殼。因此小日子特別加長款的充電頭就格外重要，也是雪莉母最愛的設計。

自帶線大容量口袋行動電源推薦—iCCUPY黑占科技 Mood小日子

先前給她看自帶收納充電頭的小日子行動電源，她還不屑的說：「但是有裝殼就充不了了吧？」結果她真香了。雖然她用的是超級厚超級重的軍規防摔殼也可以直接充，她把小日子帶出去一天以後，就興高采烈的回來跟我說能不能給她一台。不挑手機殼的口袋行動電源真的很方便。

雪莉個人最愛的就是小日子口袋行動電源手機架功能

自帶線大容量口袋行動電源推薦—iCCUPY黑占科技 Mood小日子
平時雪莉在家都比較晚吃午餐，一個人吃飯真的很需要一邊滑手機，但是撐在桌面上舉著手機真的很容易手腕和手肘筋膜炎，一度痛到連打字都疼，被雪莉爸瘋狂碎念是因為滑手機滑到網球肘。小日子行動電源後方的支架不論是直立或是橫放都能支撐，減輕重量負擔，而且一邊充電一邊滑，就算看一邊聽YouTube一邊看社群媒體也不會怕沒電。

現在很多人也喜歡一邊吃飯的時候一邊用手機追劇，橫放的功能可以直接全螢幕追劇，不佔手，可以好好吃飯。另外，煮飯的時候想要一邊看食譜一邊聽podcast也能立在旁邊，不怕電力亮紅燈，也能清楚看到螢幕上的步驟。簡直就是超貼心的行動電源推薦首選

雪莉願稱自己為小廢包的邪教教主，誰跟我一樣除了那種裝不下手機的mini款，所有包都買最小號？朋友背不了的超小號包也全部被我接收，所以市面上常見的那種大容量行動電源我根本帶不了，只能選擇輕便行動電源。而且一般行動電源真的很重，除了可以拿來砸人防身(?)以外想不到什麼優點，常常嘲笑雪莉母帶磚塊出門。

自帶線大容量口袋行動電源推薦—iCCUPY黑占科技 Mood小日子
小日子口袋行動電源只有120g，而且機身超小巧，雪莉甚至找不出一款放不下的包。但如果真的有塞不下的時候也不用擔心！旁邊的type-C充電線還能兼當掛繩，可以直接掛在外面輕鬆出門。時尚的設計讓它像裝飾品一樣，不會影響美觀，而且總共有8款撞色設計可以選，絕對有你喜歡的款式。真的是口袋行動電源推薦典範！

品牌名稱：iCCUPY黑占科技

產品名稱：Mood小日子｜雙充頭口袋行動電源

售價：1,280元

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Cherie Aria🧜🏻‍♀️ 艾雪莉

生活、運動、狗狗：https://www.instagram.com/cheriearia/ 

 
 

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