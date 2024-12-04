尋鮮坊 | 彰化新中菜饗宴，火烤櫻桃鴨四吃！單點精緻中菜。

尋鮮坊 | 由彰化知名全國麗園大飯店推出的全新中菜品牌「尋鮮坊」主打單點精緻中式菜餚，方便聚餐吃中式料理饗宴，更是特別推出火烤櫻桃鴨四吃，邊用餐邊欣賞片鴨秀，另提供現撈海鮮，小家庭或者四五人好友都能輕鬆聚會用餐，各道菜色講究色、香、味俱佳，在彰化也能享用質感中式佳餚。

尋鮮坊彰化新中菜饗宴

精緻中菜單點，全新打造典雅用餐空間，尋鮮坊特別推出現撈海鮮料理，保留全國麗園經典菜色，更有火烤櫻桃鴨四吃，日常也能吃到頂級海鮮料理，不用湊滿十人訂購桌菜，提早電話預約用餐，就能吃到精采的精緻海鮮佳餚。

也有個人商務套餐9道菜 $800/$1,100。

▲尋鮮坊還特別打造出專屬活體海鮮現撈區，從野生龍蝦到鮑魚、石斑等高級海鮮食材，現點現處理，保證上桌的都是最新鮮海味。

▲特別開設VIP包廂，還有專屬服務人員，主打活體海鮮，可依照預算點選，特別推出火烤櫻桃鴨四吃，更提供視覺上的饗宴！(火烤櫻桃鴨需提早打電話預約)

尋鮮坊是全國麗園大飯店的全新品牌，還是能吃到麗園的經典菜色，創新跟經典佳餚都能同時擁有。

冷盤烏魚子刺身錦繡拼盤

冷盤一直都是很受到歡迎的經典前菜，色彩繽紛的組合相當吸睛，厚切的台灣手工日曬烏魚子搭配當日現流生魚片及季節生菜沙拉，組合好看且入口新鮮，特別是我這種愛吃烏魚子的人，簡直就是舌尖饗宴。

肥美限定，入口盡是油脂的生魚片，帶著清脆口感，點綴魚子醬更顯精緻。

烤鴨四吃(月光寶盒片皮鴨/銷魂乾鴨鍋/香酥鴨鬆/酸菜鴨架湯)需提早一天電話預訂

堅持選用3公斤以上櫻桃鴨，吃起來肉質肥美，繁瑣的前處理經過爐火烘烤，讓外皮散發著誘人的色澤和適中的脆度，上桌前再用君度橙酒火烤嗆出表皮脆度與香氣。

烤鴨一上桌就能看到火焰櫻桃鴨桌邊秀，使用君度橙酒並點火燃起，讓原本酥脆的鴨皮增添香氣，呈現焦糖色澤的晶亮烤鴨維持著一定的酥脆度，讓人目不轉睛！

堪稱視覺與味蕾的雙重饗宴！將酥脆且油脂豐厚的鴨肉片下，擺上盒子上方，以寶盒的方式呈現給客人，更是有賓至如歸的感受。

片皮鴨放在月光寶盒上，搭上甜麵醬、砂糖、小黃瓜、青蔥段使用蒸過的餅皮包裹起來，加上白砂糖多了一股香甜滋味，搭配白糖是經典吃法，醬汁鹹中帶甜增加風味，鴨皮酥脆、鴨肉肥嫩多汁，滿足口腹之慾。

這烤鴨真的很好吃，難得彰化能夠吃的到飯店級烤鴨！

銷魂乾鴨鍋

片鴨剩下的鴨肉切塊後做成香麻微辣的乾鍋吃法，香麻不會太辣，扎實的鴨肉越吃越香，只差來上啤酒了，這香麻滋味確實相當過癮。

香酥鴨鬆

鴨肉切成碎狀加上炸的酥香的油條、脆筍、芹菜一起炒香，放在美生菜上，生菜鴨鬆真的是一絕，相當的清爽鬆脆，是我很愛的一道菜色。

酸菜鴨架湯

全國麗園大飯店手工特製的酸筍搭配大骨昆布高湯鴨骨，加上酸菜跟青蒜熬煮，帶著一點淡淡的香茅風味，湯頭很特別，湯底與鴨骨精華充分結合，喝起來很甘甜。

蔥蒜龍蝦粉絲煲

選用西澳及南澳空運來台的活體大龍蝦，每支足重1公斤以上，搭配特製的蓉醬汁，光是現撈現處理的野生龍蝦這肉質就相當飽滿鮮甜，蒜香香氣的醬汁一同融入最下方的粉絲，一起結合成鮮甜的粉絲煲口感，龍蝦彈牙，連粉絲都十足美味。

蔥油龍虎斑

一樣式現撈的龍虎石斑，肉質是比較Q彈的，蒸熟鋪上蔥絲，淋上特調醬油加上破布子增加方位，淋上熱油提升香氣，簡單的調味吃出龍虎石斑最鮮甜的肉質跟風味。

位上魚翅干貝佛跳牆

將經典的佛跳牆製作成個人盅呈現，加上整片魚翅更顯豪華感，由金華火腿、老母雞熬湯的鎮店之寶上湯打底，加入了厚度十足的珠貝、魷魚乾、芋頭、乾香菇、豬肚、大白菜等一起蒸製入味，各種好料組合，入口盡是讓人滿足的鮮美滋味。

松露燉飯

使用大量松露的松露燉飯，一靠近滿滿松露香氣飄出，飯粒粒粒分明乾爽，搭配松露香氣，每一口都讓人滿足。

帝王蟹級品海鮮鍋

新鮮活體帝王蟹，蟹身跟蟹腳都已處理，搭上日式風味的海鮮鍋，菇類、食蔬、手工蝦丸，一同下鍋熬煮，整鍋滿滿鮮味，手工蝦丸彈牙，帝王蟹蟹肉扎實鮮美。

暖胃的湯品，鮮度十足！光是喝湯就清甜無比。

麻香乾煎活鮑魚

現撈處理的鮑魚，我第一次吃麻油風味的鮑魚，桌邊邊炒麻油薑片再放入處理好的鮑魚，煎烤後可品嚐鮮甜原味跟麻油香氣，鮑魚厚實但柔軟好咬，讓我意外這柔軟度。

現打花生豆漿，香濃滑順，甜度剛剛好。

由全國麗園大飯店推出的全新品牌「尋鮮坊」，推出精緻質感烤鴨四吃，現撈活體海鮮，小家庭也能來這裡享用經典特色料理，建議先電話預約，讓尋鮮坊款待每一位貴賓，盡情徜徉美味中菜之旅。

全國麗園大飯店一斤牛肉爐｜全台肉量第一，飯店口味牛肉爐。