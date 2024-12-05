

不得不說這間店真的很怪!外面一片黑麻麻真的走過會錯過不知道他在賣甚麼!原來白天是吃早午餐BRUNCH，晚上搖身一變為餐酒館，餐廳就叫做怪咖屋!!真的很怪啊!哈!



白天走過去真的不知道是家BRUNCH，外面整個是餐酒館的氛圍，但是也顯而易認值得一探究竟。



餐廳的早午餐營業時間是早上11:00~下午4:00，晚上8:00之後則是家餐酒館無供應早午餐，這天剛好要跟朋友到公館買鞋子先約在台電大樓站附近吃早午餐，就找到了這家店，怪咖屋離台電大樓站4、5號出口走路大概6~7分鐘，從5號出口出來可以不用爬樓梯，離捷運站還算近，餐廳附近一早算是很悠閒安靜。



因為晚上是餐酒館，餐廳內部光線偏暗，營造出小而溫馨帶有一點時尚感，整體氛圍算是慵懶，有吧檯桌、兩人、四人座位，如果不喜歡偏暗也可以選靠窗的位置一邊享用早午餐一邊欣賞街景。





餐廳環境也有一些裝飾小巧思，像復古電話機的佈置就復古中帶點可愛感，令人放鬆



高吧桌區暨慵懶又有點時尚感， 讓人享受輕鬆自在的氛圍 ，值得一提的是這家店選的音樂都很好聽又放鬆，輕柔且充滿韻律感，既能讓人放鬆又不過於吵雜



菜單的點選很簡單直接劃單交給服務人員即可，菜單的選擇種類也很多，不止有早餐盤，想吃蛋餅、三明治、吐司這邊也有，價格上與一般早午餐咖啡店比也算是平價型的



飲料提供的種類也很多，不僅有咖啡、奶茶、拿鐵等經典飲品之外，另外有花草茶系列，雖然我們這次沒有點花草茶，但看其他客人點的花草茶，是一壺壺充滿色彩與香氣的飲品，看起來也很吸引人，有機會可以嘗試看看



這次怕份量太多吃不完跟朋友點了一份早餐盤有附飲料-紅玉紅茶我們換成了熱美式，另外點了一個九層塔打拋豬脆皮蛋餅套餐A,套餐A有附85元的飲料及黃金脆薯，整體份量還蠻多的



WACKO活力餐 250元-首先上桌的是早餐盤，早餐盤有帕瑪森軟法、德式香腸、炒蛋、馬鈴薯泥及生菜沙拉，無論是色彩還是口味，都很豐富又營養均衡，以女生吃這個早餐盤的份量會覺得飽足感十足



旁邊桌上有番茄醬，店家自製辣椒醬、醬油膏等可以自取，餐點加上醬料風味更佳美味。



帕瑪森軟法外皮烤得酥脆金黃、熱熱的時候抹上奶油，香氣十足，咬下去 濃郁的奶香與微微的鹹味在口中化開來，美味好吃。



德式香腸份量給得很有誠意有兩條之多，德式香腸吃起來外脆內嫩，鹹香好吃，炒蛋炒的熟度我很喜歡，覺得很剛好，鬆軟滑嫩不會過濕，馬鈴薯泥很細緻兩個搭配起來順口好吃，沙拉的生菜也很新鮮淋上油醋醬讓整體餐點增添清爽口感。



九層塔打拋豬脆皮蛋餅110元+套餐SET A 110元(85飲料+黃金脆薯)-如果都吃早餐盤好像有點單調，好險這邊早餐提供的種類很多剛好也有蛋餅可以吃，就點了這個九層塔打拋豬口味，蛋餅份量蠻大一份的，我跟朋友吃到最後有點太飽，脆皮蛋餅外皮是酥脆口感類似於燒餅的口感，整體很紮實。



喜歡吃辣的人可以沾店家推薦自製的辣椒醬，因為本身喜歡吃辣加上辣醬後蛋餅的風味更佳提升，外皮酥脆的蛋餅皮層層包裹著嫩蛋在夾上打拋豬肉，豬肉的香氣滲透在蛋餅之中， 讓整體風味更為豐富



早上就能吃到炸物幸福感十足，黃金脆薯炸得很剛好，外皮金黃均勻，沒有過度的油膩感。每一口咬下去外皮酥脆內部鬆軟，讓人吃起來輕鬆又滿足。



美式咖啡溫和順口喝起來是偏比較淡的口味不會過於苦澀，怪咖奶茶香淳滑順雖然是無糖但是喝起來有淡淡的甜味及微微的奶香



總結:跟朋友吃完早午餐後，覺得怪咖屋的早午餐價格相對平價，餐點份量充足且選擇多樣豐富，但是可能位於師大鬧區後段，人潮比較少，不容易發現

因為如此也充滿了神秘感，如果想要享用一頓清幽的早午餐餐點這邊是不錯的選擇，交通上靠近台電大樓站，走路過來也不會太遠算是很便利

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餐廳資訊

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怪咖屋THE WACKO HOUSE Brunch & Bar

電話： 02 2365 0119

地址:100台北市中正區師大路164號

營業時間:

星期一-星期六

11:00~16:00 20:00~02:00

早午餐時段:11:00~16:00

餐酒館時段:20:00~02:00 (無供應早午餐)

星期日公休

