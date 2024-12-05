台鐵海風號終於開賣！2024年11月5日10:00雄獅旅行社線上開售，火車迷愷愷搶先訂票體驗，愷愷是個鐵道迷，從旅咖口中聽了許多海風號的故事，對這款夢幻列車充滿期待。看到各地鐵道迷分享的美麗照片，讓人更期待一睹海風號的風采。開賣當下旅咖馬上訂票，準備親身體驗台鐵浪漫之旅！

台鐵海風號正式開賣｜搶先體驗夢幻火車之旅

台鐵早前公佈了夢幻列車【海風號】與【山嵐號】的消息，但目前僅有【海風號】在雄獅旅行社的線上平台開售，想搭『山嵐號』的朋友可能還需再等等。「海風號」觀光列車共有4節車廂、61個席位，數量有限，如果想搭真的要盡早訂票喔。

不僅能單獨購買【海風號】火車票，雄獅旅行社還推出了搭配【海風號】的多種旅遊行程，喜歡跟團的旅客可以參考多種套裝選擇，方便又豐富，滿足鐵道迷的浪漫之旅。

30秒看完海風號

台鐵海風號路線

新竹開往台中(去程)

▲圖片擷取雄獅海風號頁面

▲去程：新竹-新埔-大甲-新烏日-台中

台鐵【海風號】目前提供新竹到台中、台中到新竹的單程路線，沿途途經新埔站與大甲站，讓旅客能盡情欣賞海線的美麗風光。列車在新埔站停留約24分鐘、大甲站停留約52分鐘，提供充足時間拍照打卡、放鬆身心，體驗沿海線上的獨特療癒魅力。

台中開往新竹(回程)

▲圖片擷取雄獅海風號頁面

▲回程：台中-新烏日-新埔-後龍-新竹

目前【海風號】提供新竹到台中、台中到新竹的單程路線，台中到新竹途經後龍站與新埔站，讓旅客在沿途欣賞美麗的海景。列車在新埔站預計停留約27分鐘、後龍站則停留約63分鐘，讓乘客有充足的時間拍照、放鬆身心，感受海線的療癒風光。

這兩個差別就是在於從新竹出發會多停一個大甲站，從台中出發會多停一個後龍站。

台鐵海風號如何訂票？訂票攻略？海風號價格？

▲圖片擷取雄獅海風號頁面

海風號價格是多少呢?目前【海風號】票券除了單純購買單程套票，還可以選擇搭配二日遊或三日遊行程，滿足不同旅客的需求。旅咖選擇了台中到新竹(新竹到台中)的單程套票，票價為每人3,600元。需注意的是，兩歲以上旅客需購票，未滿兩歲則代收保險費99元/人。

購票：

海風號套票包含了列車單程車資、紀念車票、海風號特色餐飲以及旅行業責任保險。

海風號車廂編組

海風號一共有四個車廂，其中EP餐車車廂沒有座位，其他座位一共有61席座位。

▲圖片擷取雄獅海風號頁面

新竹往台中(去程)車頭會在第四節車廂，而臺中往新竹(回程)車頭會在第一車廂。

海風號時刻表

台中-新竹

▲圖片擷取雄獅海風號頁面

新竹-台中

▲圖片擷取雄獅海風號頁面

運行時間僅供參考，運行時間可能會因臺鐵運轉狀況而有所調整。

台鐵海風號美麗車身設計及特色介紹

【海風號】以EMU500型電聯車打造，車體外觀採用夢幻馬卡龍色系，吸引無數鐵道迷目光。其中，設計靈感來自台灣近海湛藍的海水，融合翠綠色調，營造出療癒的海洋氛圍。獨特的色彩與精緻的車身，為台鐵浪漫列車增添更多魅力，成為拍照打卡的熱門亮點！

2號列車是迎賓入口，每次都有管家在這裡迎接大家喔！一上車就有種被特別照顧的感覺，超貼心的～

駕駛座旁邊還設有兩個超棒的拍照熱點！開車時坐在這裡看風景，視野超美，隨便拍都很讚！

絨布座椅採用馬卡龍色系，坐上去就像被溫柔的懷抱包圍，超級舒服又療癒。

在列車裡還可以收集到海風號專屬的明信片喔，都是在地知名彩繪意象圖，像是新竹知名的福源花生醬、後龍黑輪伯黑輪、白沙屯的李記肉餅、大甲的奶油酥餅以及芋香包，很有特色的明信片。

另外車廂內之後也會販賣MANO MANO馬卡龍，一顆80元。

化妝室空間也很大喔。

最方便的是有提供AC 110V充電孔以及USB充電孔，如果是Type-c就更棒了。

今天搭海風號的時候遇到一個超熱情的鐵道迷，竟然還特地買了海風號的周邊上車拍照！

台鐵海風號菜單介紹

新竹-台中(去程)/早午餐

車上去程有早午餐，回程則是下午茶，讓你在開往目的地的途中就能品嚐MANO MANO的精緻美食，真的超級享受！

菜單設計真的超美！不只車身和車廂以蒂芙尼藍為主，就連餐盒也都是這種優雅的蒂芙尼藍，整個搭配感滿滿。而且菜單上還有海風號的立體圖卡，超可愛又精緻，看了就讓人忍不住想多拍幾張照留念！這些餐盒都可以帶回家作紀念喔。

搭乘台鐵【海風號】從新竹前往台中的旅客，專屬設計的去程菜單，精緻又多元，滿足各種口味需求。餐點包括綠葡萄貝殼馬卡龍(蛋奶素)、海洋娜娜(葷)、洛神花玫瑰夾心瑪德蓮(蛋奶素)，以及椒麻豆腐乳鮮蝦鹹塔(葷)、金桔鹹豬肉竹炭堡(葷)、石家魚丸蔬果沙拉(葷)、東方美人茶。一邊品味美食，一邊欣賞海線風光，為旅程增添更多浪漫與享受！

▲綠葡萄貝殼馬卡龍

▲海洋娜娜

▲洛神花玫瑰夾心瑪德蓮

▲椒麻豆腐乳鮮蝦鹹塔

▲金桔鹹豬肉竹炭堡

▲石家魚丸蔬果沙拉

最後還能享用到全球首間米其林一星冰淇淋品牌「MINIMAL」的限定口味！從新竹往台中的旅客可以品嚐到「楊桃春茶」冰淇淋，清新的楊桃搭配春茶香氣，完美呈現海風與夏日的清涼感，超適合這趟旅程。這可是限定口味，絕對不能錯過！

這隻勺子很特別，因為跟一般冰淇淋的勺子真的非常不同。

開車走中部海線路段，沿途可以欣賞到超美的海景！海水湛藍，海岸線也很壯觀，隨時都讓人想停下來好好看一看。邊吃美味餐點，邊透過大面的落地窗欣賞窗外風景，讓整趟旅程充滿輕奢又浪漫的氛圍，真的就像在享受一場特別的小旅行一樣。

台中-新竹(回程)/下午茶

12/7日後待補

台鐵海風號 x 景點介紹

新埔火車站

新埔車站位於苗栗縣通霄鎮，是台鐵海岸線上的一座充滿歷史韻味的車站，也是苗栗縣的重要歷史建築之一。它不僅是西部幹線與海岸線之間距離最近的車站，還被譽為「海線五寶」之一。每次經過這裡，都能感受到濃濃的鐵道懷舊氛圍，非常值得一探！

新埔車站離海邊超近！海風號在這裡會停靠24分鐘，旅客可以選擇跟著導覽人員去看海，吹吹海風，感受一下海岸的魅力，或者留在海風號上拍美照。

後龍火車站

12/7日後待補

大甲火車站

到了大甲站也有導覽活動喔！從車站走到鎮瀾宮大約5分鐘，超方便。你可以跟著導覽聽解說，了解更多當地歷史和故事，或者選擇自己逛逛隨心探索。海風號在這裡會停留52分鐘。

搭乘台鐵海風號心得

整體來說，海風號真的是一場五感盛宴！

聽 覺 ：車廂內放著優雅的音樂，還能聽到外頭的蟲鳴鳥叫，讓整個旅程輕鬆又放鬆。

：車廂內放著優雅的音樂，還能聽到外頭的蟲鳴鳥叫，讓整個旅程輕鬆又放鬆。 嗅覺： 車廂內飄來一股淡淡的清香，氛圍超棒，讓人不禁深呼吸。

車廂內飄來一股淡淡的清香，氛圍超棒，讓人不禁深呼吸。 味覺： 則是有在地創意美食，每一口都讓人回味無窮。

則是有在地創意美食，每一口都讓人回味無窮。 視覺 ：你可以邊享用美食，邊欣賞窗外的美景，還有車內蒂芙尼藍的視覺饗宴，超吸睛。

：你可以邊享用美食，邊欣賞窗外的美景，還有車內蒂芙尼藍的視覺饗宴，超吸睛。 觸覺：車內的絨布座椅採用馬卡龍色系，坐上去就像被溫柔的懷抱包圍，真的超級舒服，讓人完全放鬆。

如果海風號上面有販賣海風號周邊商品就更棒了。

海風號訂票資訊

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