【Delicioso德里斯咖啡】花韻禮盒｜日初、暮光、星空、台灣土鳳梨酥｜下午茶年節送禮推薦｜品嚐生活浪漫美好

美好的生活總是需要一把鑰匙來開啟，一杯香醇的咖啡可以讓人平靜與專注，不管在工作或者閒暇之時我都愛沉醉在裊裊白煙裡，或找尋靈感、或靜心思索、或提振能量。咖啡在許多人的日常中已經不僅僅單純是一種飲品，透過品嚐、研磨、烘製及擺設…已演變成一種文化，甚至成為生活不可或缺的儀式感 ，一個人獨處、朋友相聚、知己談心、連左鄰右舍閒話家常都要喝上一杯咖啡，猶如咖啡的各種風味為人們帶來療癒和滿足

Delicioso 德里斯咖啡

【Delicioso德里斯咖啡】有許多系列，而這次品嚐到的花韻系列覺得很喜歡，禮盒簡單大方又有質感，特色是 100%研磨咖啡、耳掛獨立包裝、中烘焙 ，現在就來跟大家分享一下

在網路上可以方便購買

➡️ Delicioso德里斯咖啡 官網

Delicioso 德里斯咖啡 | 花韻禮盒

【Delicioso德里斯咖啡】的花韻禮盒外包裝是白金提袋，內盒裝是溫柔典雅的花紋，收到的時候還真有些讓人心花怒放

花韻禮盒的內容物有四樣商品，分別為日初、暮光、星空三款濾掛咖啡以及台灣土鳳梨酥，各有四入包裝，咖啡和鳳梨酥的混搭根本就是下午茶的絕配，這也是我喜歡的其中一個原因，這樣美美又浪漫的包裝自用送禮都非常合宜

禮盒內還附有商品小卡，介紹了日初、暮光、星空 三款咖啡的特色，咖啡的取名和包裝都跟風味相關，也形容得具有詩意美感

日初 是早晨振奮的甦醒

暮光 是午後沉澱的愜意

星空 是夜晚沉澱的靜謐

日初、暮光、星空三種不同風味的咖啡，隨著不同時間和心情來品嚐應該都別有一番滋味

禮盒內的台灣土鳳梨酥嚴選鳳梨製成，含蛋奶素，內外包裝都是台灣的形狀，代表著台灣土生土長的在地特色，這個設計真的很棒

濾掛咖啡每一包都有12g的容量，獨立包裝可以保鮮，在家沖泡或外出攜帶也很方便，這也是我家裡必備濾掛咖啡的原因，這幾天沖泡了三款不同風味的咖啡，來跟大家一一分享

Delicioso 德里斯咖啡 | 日初咖啡

☕️如朝日暖陽升起，微微紅莓伴隨可可的清甜氣息，為嶄新一天展開序幕

☕️衣索比亞、中烘焙、日曬法

☕️適合早晨上班族注入新活力

吃完早餐馬上就來一杯日初，熱水沖泡時有一種巧克力的香氣，喝起來順口並不會苦澀，入喉時紅莓散發出來的果香比較突出，帶有酸甜感，慢慢飲啜精神也逐漸甦醒，腦神經一旦被喚醒就有專注力可以處理一整天的事務，我喜歡這讓人充滿活力的咖啡因

Delicioso 德里斯咖啡 | 暮光咖啡

☕️如晨昏暮影、晝夜轉場，堅果奶油焦糖香氣

☕️巴西、中烘焙、水洗法

☕️適合午後短暫愜意放鬆

午後來一杯暮光 搭配著鳳梨酥當作下午茶，我用水量大約200CC沖泡，咖啡色澤深厚濃郁

暮光咖啡 的焦苦味比較厚重濃烈，不如 日初 那般清香甜酸，有著淡淡的堅果香喝了之後滿嘴回甘，喜歡濃郁黑咖啡的朋友直接喝會很喜歡，如果不愛這般濃烈的也可以加一點牛奶中和，變成一杯熱拿鐵應該也不錯。這天下午手邊事情暫時告一段落，拿出鳳梨酥泡上咖啡來享用，咖啡的苦與鳳梨酥的甜兩者微妙的融合，簡單卻很幸福的午茶時光

Delicioso 德里斯咖啡 | 星空咖啡

☕️如夜晚的靜謐微醺，奶香可可香味伴隨一天的完美句點

☕️巴西、中烘焙、日曬法

☕️適合下午或傍晚工作結束後的放鬆

我習慣喝黑咖啡，所以隔天結束忙碌的家務後想要歇歇便拿起星空咖啡 來品嚐，這一款包裝我特別喜歡，如同夜晚繁星點點的天空，那一抹藍色天幕像是浩瀚宇宙的寧靜，感覺可以穩定情緒、靜下心來

12g包裝的濾掛足足可以手沖到250CC，而且味道與色澤依然濃厚，星空的風味則是酸苦適中，平順但會回甘，剛入喉有微微的炭焙香氣，而後便散發出堅果可可的尾韻，剛好天涼玻璃杯裡的咖啡熱暖了雙手也暖了胃，慢慢飲啜疲勞盡散~ 即使變冷了喝還是很順口呢

Delicioso 德里斯咖啡 | 台灣土鳳梨酥

鳳梨酥不但外包裝有台灣LOGO，連自身也做成台灣形狀，小小一個金黃色很討喜

黃色餅皮厚實有淡淡奶香，內餡挑選用台灣土鳳梨製作，咬下去餅皮酥脆不會太硬但較容易掉屑，裡面的餡料是濃郁的果香及鳳梨的酸甜味，酸甜度的比例我覺得還不錯，吃起來不會特別感覺甜膩，果然是咖啡的好夥伴，但土鳳梨的纖維感沒有很重，似乎土鳳梨就是要吃起來有很多纖維才正港 😂 你愛不愛超多的纖維就要看個人的喜好而定囉

Delicioso 德里斯咖啡｜體驗心得

🌈 這次體驗的Delicioso德里斯咖啡花韻禮盒 有日初、暮光、星空三款濾掛咖啡以及台灣土鳳梨酥口味上都不錯，內外包裝精美有質感，我覺得不論是自用或送禮都很適宜，用好的咖啡與點心增添美味讓生活來一點儀式感，讓每一天都充滿療癒和小幸福

🌈 官網上還有其他系列不同風格的禮盒，

歡迎大家上網挑選喔，資訊如下 👇👇👇

Delicioso 德里斯咖啡｜公司資訊

【品牌官網】 https://www.delicioso.com.tw/

【FB粉專】 德里斯咖啡-Delicioso

【IG連結】 delicioso_tw

(●本文為合作體驗之個人感受分享 )

歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦