台中車站附近的美食多到眼花繚亂，但要說到50年的老味道，《小辣椒爌肉飯》肯定榜上有名！這間台中美食老店不只靠近新時代廣場，還以招牌滷肉飯、滷味和炒麵打響名號，絕對值得推薦給美食愛好者。

第一次吃《小辣椒爌肉飯》，阿偉還記得那時隔壁還叫德安購物中心，現在新時代百貨旁的這片區域，不僅商場百貨多，還有密集的台中飲料店。不過再多的新店，也抵不過這份老味道的魅力，連平時不愛滷肉飯的朋友都讚不絕口。



50年小辣椒炒麵爌肉飯資訊

電話：+886933180747

時間：04:30–21:00 ；三公休

地址：401台灣台中市東區和平街212號 / 地圖

雖然《小辣椒爌肉飯》的人氣爆棚，但店家位置好找，就在新時代廣場停車場附近。即便刻意避開用餐尖峰，晚上八點多還是人潮不斷，外帶更是省時省力的好選擇。

▲▼ 小辣椒爌肉飯用餐區

▲小辣椒爌肉飯菜單



雖然爌肉飯沒有直接列在菜單上，但別擔心，攤位上有清楚標示。這次阿偉除了點了招牌爌肉飯，還外帶了一些滷味與炒麵回家分享。

爌肉飯

滷肉的滷汁透到骨子裡，肉多量大，輕輕一扯骨肉就分離，肥嫩又滑口！爌肉的水準非常高，肥嫩滑口，滷得入味。不過阿偉也曾碰過稍微失手的版本，滷汁沒有完全透進肉裡，口感偏硬。希望店家能更穩定一點，免得吃爌肉也像抽盲盒一樣讓人心驚驚！

升級便當還會附上筍子、滷豆腐與鹹菜，筍子脆口鹹香，滷豆腐的鹹香風味更是絕配，鹹菜微酸爽口，搭配爌肉飯超開胃。

筍乾的美味無庸置疑，滷汁的香氣完全浸透，細細品嚐能感受到老滷的功力，絕對是值得單點的好選擇。

爌肉的皮更是驚艷，Q彈有嚼勁，咬起來有種膠質滿滿的幸福感！

小辣椒家的豆干滷得入味，帶著濃郁的醬香。

海帶雖然是薄片，但嚼起來味道超濃厚，跟平常吃到的完全不同，堪稱薄片海帶界的巔峰之作。

這份炒麵很可以，帶著濃濃的台中味，便宜又美味，隨便點一盤都不踩雷，實在適合當平價宵夜。

網友對《小辣椒爌肉飯》的評價有些兩極，但阿偉這次吃到的是完美版本，滷肉透嫩，滷味也沒有失誤。不過曾經有過幾次遇到肉稍硬或滷汁不夠入味的情況，希望店家能穩定水準，讓大家每次來都能品嘗到最完美的滋味。



《小辣椒爌肉飯》真的是一間充滿人情味的老店，50年的美味記憶，真心推薦每位台中旅遊的朋友來試試，無論是爌肉飯、滷味還是炒麵，這些經典台中味都能帶來超值的滿足感！



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店家/景點資訊

店家名稱：50年小辣椒炒麵爌肉飯

所在地址：401臺灣台中市東區和平街212號

營業時間：日 一 二 三 五 六 04:30-21:00

店家電話：+886933180747

評價：★★★★★ Google即時導航

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