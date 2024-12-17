彰化美食爌肉飯馬拉松！在地人必吃10家經典爌肉飯推薦

你體驗過「彰化市爌肉飯24小時馬拉松」嗎？彰化人日常三餐都可能吃爌肉飯，這種美味早已成為彰化美食三寶之一！從早餐到宵夜，隨時都能享用滷得透香又肥而不膩的三層肉，這股迷人的香氣讓人一碗接一碗停不下來。今天，就帶你認識彰化市最受歡迎的10家爌肉飯名店，每一家都有其特色與魅力，讓你吃遍彰化的銅板美食之光！

彰化怎麼玩？怎麼吃？彰化攻略推薦

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1. 阿泉爌肉飯：500碗比賽的冠軍名店

位在成功路上的「阿泉爌肉飯」，可是彰化500碗比賽的冠軍得主！這家的爌肉肥瘦比例剛剛好，皮彈肉嫩，入口即化，完全沒有油膩感。淋上滷汁後，每一口飯都滿溢香氣。讓Kiwi吃到直呼過癮，連早餐都忍不住想再來一碗。

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彰化爌肉飯推薦阿泉爌肉飯

住址：彰化市成功路216號

電話：047281979

營業時間：7:00-13:30（售完為止）



2. 朱爌肉飯：百吃不膩的家常味

位在中民街的「朱爌肉飯」主打後腿肉滷得軟嫩入味，雖然看似清淡，但滋味卻十分濃郁。搭配偏軟但Q彈的白飯，淋上滷汁更是濕潤好吃，家常菜的味道百吃不膩！

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彰化爌肉飯推薦老朱爌肉飯

住址：彰化市中民街31號

電話：04 723 4158

營業時間：06:00~13:30 (每月第二、四週的星期日及星期一休)



3. 星爌肉豬腳專賣店：滿滿膠質的豬腳天堂

搬到華山路後，人氣依然不減。「星爌肉豬腳專賣店」的豬腳滷得像果凍般滑嫩，爌肉更是令人一試成主顧！膠質豐富又銅板價，完全是彰化人的日常幸福。

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星爌肉豬腳專賣店

住址：彰化市華山路177號

電話：04 726 8883

營業時間：06:00–14:00（週二休）



4. 阿謀爌肉飯：30年老店的在地口碑

阿謀爌肉飯位在陽明國中旁，擁有超過30年的歷史。這家的爌肉滷得外表色淺但入味，瘦肉不柴、肥肉不膩，入口即化，讓人一吃就愛上。除了爌肉飯，這裡還有便當、拉仔麵等多樣選擇。

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彰化爌肉飯推薦阿謀爌肉飯

地址：彰化縣彰化市長順街27號

營業時間：05:00-13:30



5. 阿章爌肉飯：夜貓子的深夜天堂

從小吃到大的「阿章爌肉飯」是宵夜族的愛店，這裡的爌肉飯稍偏甜口，但米飯粒粒分明，搭配滷汁與爌肉簡直絕配！還有筒仔米糕等多樣選擇，超級豐富。

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阿章爌肉飯 筒仔米糕

住址：彰化市南郭路263號之2

電話：047271500

營業時間：11:00–13:00, 16:30–00:30



6. 魚市場爌肉飯：宵夜限定的必排美食

夜晚的魚市場爌肉飯人氣爆棚，腿庫、三層肉、腳筋飯通通有。肥肉的Q彈與瘦肉的軟嫩讓人欲罷不能，尤其腳筋飯更是限量中的限量，美味到只能靠運氣搶！

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魚市場爌肉飯

住址：彰化市中正路二段320號

電話：0952 786 767

營業時間：16:30–21:30週一休



7. 早上魚市爌肉飯

彰化的爌肉飯可說是當地的美食代表！特別的是，爌肉都會插上一根竹籤來滷，這其實是有原因的，主要是為了避免在燉煮時骨肉分離，讓整塊腿肉保持完整。至於端上桌時，有的店家會先將竹籤拿掉，有的則會直接保留，看起來特別有在地特色。這爌肉用結實飽滿的腿肉製作，搭配肥嫩卻不油膩的肉皮，一入口就是濃濃的肉香，雖然味道偏重，但搭配白飯吃起來特別對味，保證超級下飯！如果想嘗嘗這道美味，推薦你早上到魚市的爌肉飯店家，一口咬下就能感受到彰化的美食文化魅力！

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彰化爌肉飯推薦早上魚市爌肉飯

住址：彰化市華山路246號

營業時間：05:30~15:00（週一公休）



8. 阿時爌肉飯：百年老店的經典滋味

民權市場內的「阿時爌肉飯」有百年歷史，主打手工香腸搭配不死鹹的滷爌肉，讓人吃了直呼過癮。簡單又飽足的美味，是彰化人不變的早餐習慣！

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彰化必吃美食推薦阿時爌肉飯

住址：彰化市永華街48號

電話：04 728 6265

營業時間：04:00-13:00(週一二公休)



9. 阿正爌肉飯：排隊也要吃的宵夜美食

每到夜晚，阿正爌肉飯的排隊人潮就開始湧現。除了經典的爌肉飯，腳筋飯與蒸蛋湯也相當受歡迎。想吃到，記得早點來喔！

阿正爌肉飯

住址：彰化縣彰化市永福街35號

電話：04-724-3095 ·

營業時間：週一至日22：00〜凌晨03：00（週四休）



10.榕樹下過溝仔爌肉飯：隱藏版在地小吃

藏在榕樹下的過溝仔爌肉飯，是不少在地人會光顧的老味道。這裡的爌肉飯、拉仔麵與肉羹湯是招牌，再加上香腸、雞卷等小菜，讓你一餐吃得超滿足。



安上利咖哩、爌肉飯

安上利的爌肉飯吃起來特別像家常料理，簡單卻溫暖人心。豬肉經過長時間燉煮，軟嫩綿密，味道不會過於死鹹，帶著些微的肥肉也完全不膩口。這樣的完美比例讓人忍不住懷念起阿嬤的滷爌肉，每一口都充滿家鄉的味道！ ✓文章推薦➜【彰化市區】超犯規!咖哩中竟用三層肉之安上利咖哩飯(爌肉飯) 此文收錄來去彰化當吃貨一書、Kiwi樂活食旅＆彰化尋味百嚐Blog 彰化安上利咖哩、爌肉飯 住址：彰化市永樂街152號 電話：0913833103 營業時間：早上10:30-13:30、16:00-19:30

A古爌肉飯：在地宵夜的好選擇

南門市場口的「A古爌肉飯」以皮Q、肉嫩著稱，滷汁微甜又下飯，再搭配醃漬的菜脯，讓人一吃就愛上，這也是許多在地人宵夜的首選。 ✓文章推薦➜彰化爌肉飯推薦南門市場A古爌肉飯 彰化在地宵夜限定美食推薦 此文收錄來去彰化當吃貨一書、Kiwi樂活食旅＆彰化尋味百嚐Blog 彰化A古爌肉飯 住址：彰化市民族路503號（南門市場口） 電話：0912631009 營業時間：17:00-22:00 阿圖爌肉飯

彰化爌肉飯遍地開花，但提到在地人最推崇的，阿圖爌肉飯一定榜上有名。剛出爐的爌肉，五花分布均勻，肥瘦比例拿捏到位，視覺和味覺都讓人無法抗拒。搭配一碗羹湯，吃得飽又暖，難怪成為老饕們的愛店！ 文章推薦： 彰化美食阿圖爌肉飯｜彰化爌肉飯小吃美食，宵夜美食推薦 此文收錄來去彰化當吃貨一書、Kiwi樂活食旅＆彰化尋味百嚐Blog 彰化美食阿圖爌肉飯 住址：彰化市彰美路一段100號 電話： 04 723 6223 營業時間：17:30–01:00（週二休） 無名爌肉飯早餐攤

彰化到處都有以爌肉飯為主的小攤，這家無名早餐攤就是許多人熟悉的日常。主打中規中矩的爌肉飯，口感不花俏卻耐吃。搭配各式小菜，選擇多樣化，無論是當地人還是觀光客都能輕鬆找到自己的最愛。 彰化無名爌肉飯早餐 住址：彰化市太平街142號

米糕成的豬腳爌肉飯

想吃豬腳的朋友，米糕成的豬腳飯絕對不能錯過！豬腳滷得色澤金黃，香氣撲鼻，滷汁和阿嬤的手藝一樣迷人。筷子輕輕一碰，肉皮和骨頭就分離，口感嫩中帶膠質，讓人回味無窮。 ✓文文章推薦➜米糕成豬腳飯在地老攤30年古早味 米糕成豬腳爌肉飯 住址：彰化市中華西路490之1號 電話：047620922 營業時間：上午11點～晚上7點

文隆爌肉飯

文隆雖然沒有其他老字號店家名氣響亮，但卻是在地人的宵夜秘境！選擇性超多，營業到半夜，是夜貓子的好去處。這次只試了滷肉飯，滷得入味又香濃，讓人期待下次再來品嚐其他美味！ 文隆爌肉飯 住址：彰化市中正路與華山路口 電話：047200909 營業時間：17:00-04:00

彰化爌肉飯

這家位於燦坤附近的小有名氣爌肉飯，除了爌肉飯，排骨飯也非常值得一試。爌肉飯走清淡路線，不油膩又下飯，排骨外層薄粉酥脆，裹上胡椒鹽香氣十足，一口接一口停不下來。而且店家位置方便，停車也不麻煩，是遊客來彰化的絕佳選擇！ 彰化爌肉飯 住址：彰化市金馬路二段579號 (燦坤附近) 電話：047360279 營業時間：10:30-19:30

彰化無名爌肉飯早餐推薦（中式早午餐）

爌肉飯本身中規中矩，沒有過多的調味，卻保留了豬肉的原汁原味，簡單卻耐吃。搭配小菜更是豐富了整頓餐點的層次，無論是醃漬小黃瓜、滷豆干，還是滷蛋，都讓人覺得平凡卻溫暖。如果你也喜歡低調不張揚的家常早餐，這家絕對值得你一試！ 彰化無名爌肉飯早餐 住址：彰化市太平街142號