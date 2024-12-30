岡山有超多美食小吃，工作之餘來這裡一定要試試我名單上很久的燒馬蛋！說真的，當我下定決心去買燒馬蛋時，其實完全不知道它吃起來會是什麼味道，反正試了再說啦XD

挑個人少的時段來買燒馬蛋，剛炸好的出爐還不用排隊，超讚！

店家資訊

店名：岡山燒馬蛋

地址：高雄市岡山區壽天路92-94號

營業時間：10:00-17:00（週一公休）

電話：0981-954-422

每一顆燒馬蛋都是純手工捏製，主要用地瓜和糯米製成，沒錯，光聽材料就覺得像QQ蛋（地瓜球），所以我直接叫它「岡山超大版地瓜球」！

這家岡山地瓜球已經在當地開了很多年了！據我爸說，這家店已經有好幾十年的歷史了，中間雖然搬過地方，但一直是岡山人心目中的最愛。

他們堅持純手工製作，用高溫油炸出金黃澎澎的外皮，撒上清香的白芝麻，看起來超誘人，讓人忍不住想立刻咬一口！

一份有三顆，價格是50元。如果想混搭不同口味，可以問問看店家喔！

包裝非常簡單，瞬間讓我聯想到小時候在雜貨店買沙士的畫面，一樣是這樣隨手拿著就能帶走XD

剛炸好的燒馬蛋溫熱又不油膩，我這次選的是花生口味～

咬下去外皮超酥又香，芝麻的香氣恰到好處不會過膩，裡面的Q彈口感就像是放大版的地瓜球。花生的味道不會過甜，反而更襯托出芝麻的清香（其實應該叫芝麻口味吧XD）。總之，好吃又不油膩，絕對是非常推薦的散步小吃！