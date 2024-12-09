如果來到嘉義民雄，一定不能錯過的在地美食，就是那碗傳說中的「傳統椪皮麵」！位於民雄民權路的這家老店，從外頭經常大排長龍就知道它多受歡迎。椪皮麵不僅是古早味的代表，還是許多在地人和觀光客心中的經典味道。熱呼呼的湯麵、乾麵，搭配Q彈有勁的椪皮，再加上一顆滷蛋或貢丸，整碗吃下去，那滋味真是讓人一吃就想再來一碗！

椪皮就是豬皮經過炸製後，放入滷汁裡煮到透亮又入味，吃起來Q彈中帶著嫩感，滷汁的香氣更是滿滿地吸附在每一片豬皮上，讓你每咬一口都充滿驚喜。

而這家店的椪皮，早已成為吸引顧客上門的招牌，無論是搭配湯麵還是乾麵，都讓人回味無窮！

店內主打麵和米粉，有湯、乾兩種選擇。如果喜歡濃郁滷汁香氣的朋友，乾麵、乾米粉絕對是首選，店家還會貼心附上一碗柴魚清湯，讓你一邊品味鹹香，一邊暖胃。除了麵類，還有爽脆的豆芽菜、香Q的滷蛋和扎實的貢丸，都是推薦必點的配菜！尤其是滷蛋的滷汁香氣與麵條結合後，吃起來口感層次更豐富，讓人一口接一口。

點上一碗椪皮乾麵，炸滷過的豬皮鋪滿麵條，上頭再淋上濃郁滷汁，那股香氣真的讓人忍不住大口吃起來！油麵本身就帶點彈性，配上滷汁椪皮，軟嫩又帶點Q勁，絕對是味蕾的享受。

而乾米粉則是清爽的選擇，吸附醬料的米粉滑順不膩，搭配椪皮一起吃更是美味滿分！

喜歡清爽口感的人，一定要試試他們的滷汁豆芽菜！爽脆的豆芽菜淋上特製滷汁，再搭配椪皮，這組合意外地和諧又有層次。每一口都充滿脆嫩的口感，讓整餐多了一份清新的感覺。

這碗椪皮麵不僅口感一流，價格也非常親民，難怪每到用餐時間，店裡外總是人聲鼎沸。如果有機會來到民雄，記得一定要早點到，避免久候，這麼好吃的椪皮麵，絕對值得你專程來品嚐！

傳統椪皮麵

嘉義縣民雄鄉民權路2之13號

營業時間:(周一周二休息)

06:00–18:00

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