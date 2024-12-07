全聯冷凍火鍋湯底推薦！寒冷的冬天悄悄來到，又到了吃鍋的季節啦！

百年枝仔冰城跨界攜手郭主義主廚研發冷凍火鍋「潮魯坊」

冷凍羊肉爐湯底推薦！冷凍酸菜白肉湯底推薦！美味絕對令人印象深刻～

枝仔冰城一直都是我家夏天的必備冰品，特別是冰大福，我家女兒超愛

所以看到枝仔冰城推出火鍋湯底時，第一個反應就是一定要買來吃吃看！

再加上還是古錐師研發，讓我超期待全聯冷凍火鍋湯底推薦「潮魯坊」的開箱

「潮魯坊」品牌和有40年廚藝經驗的郭主義主廚攜手打造迎合消費者口味的冷凍湯底

每包冷凍湯底堅持選用無添加化學香料的健康食材，經過漫長悉心熬煮而成

馬上就來帶大家來開箱「眷香酸菜白肉鍋」和「漢方紅燒羊肉爐」

我們很常去全聯採買食材，冷凍冰櫃區有販售「潮魯坊」系列冷凍鍋底

一包重達約1200g，份量很適合像我們這樣一家三口的小家庭！當餐就可吃完輕鬆解決～

冷凍羊肉爐湯底推薦！漢方紅燒羊肉爐

要吃之前建議提早拿出來退冰解凍

加熱前倒入約480CC的水稀釋

冷凍羊肉爐湯底推薦「漢方紅燒羊肉爐」傳承高雄岡山道地的紅燒風味

選用層次更為豐富的漢方13香，經過慢火細煮湯頭香氣撲鼻

喝起來濃郁回甘又略帶微微辣感，讓人一喝就愛上，一點都不輸外面餐廳的羊肉爐！

冷凍羊肉爐湯底推薦潮魯坊溫潤的羊肉吃起來沒有可怕羊騷味

部位不同口感略有不同，有的較嫩有的較有嚼勁～

冷凍羊肉爐湯底推薦可隨心所欲添加喜愛的食材，營養豐富又美味～

冬天去寒進補怎麼能少了「漢方紅燒羊肉爐」，家中冰箱必囤冷凍羊肉爐湯底推薦！

冷凍酸菜白肉湯底推薦！眷香酸菜白肉鍋

潮魯坊品牌「眷香酸菜白肉鍋」成分單純無添加化學醋酸、防腐劑以及結著劑，讓人食的放心～

只要充分加熱即可將美味端上桌，簡單快速又方便，火鍋愛好者絕對不容錯過！

冷凍包裝相較常溫包裝更為方便，保存期限較長不用擔心容易變質

平常沒什麼機會在家吃酸菜白肉鍋，光想著如何醃製和備料就覺得麻煩～

古錐師研發的冷凍酸菜白肉湯底推薦潮魯坊完美解決大家的痛點

以飽含水量的冬令大白菜自然發酵21天燉入湯頭，一喝酸香夠勁

40年老功夫讓餐廳級的東北酸菜白肉鍋在家就能輕鬆享用

冷凍酸菜白肉湯底推薦火鍋底料超澎派的眷香酸菜白肉鍋，整包固形物達430g

底料佔比高達35%，除了主角酸白菜，還有附贈豬五花肉、香菇以及豆皮！

而且酸白菜是厚實的片狀，吃起來也不會軟爛，份量也給得很足～

不像之前買回家的酸菜白肉湯底，酸白菜都只有幾片，煮一煮還很常散掉，最後根本撈不到

冷凍酸菜白肉湯底推薦「眷香酸菜白肉鍋」選用保水量極高的冬令高山大白菜

以純正老甕古法佐鹽巴醃製，口感吃起來酸香爽脆又開胃

湯頭走一個自然清爽路線，酸的恰到好處，不會讓人覺得刺激

火鍋肉片選用令人安心的台灣豬五花，肉質吃起來鮮嫩沒有冷凍感！

搭配滑嫩有彈性的香菇和細緻柔嫩的豆皮，整體相當合拍～

只能說這款酸菜白肉鍋是我全聯冷凍火鍋湯底推薦第一名！

同樣也可以丟入自己喜歡吃的食材，讓營養和美味Up Up大升級！

全聯冷凍火鍋湯底推薦「潮魯坊」底料超豐富，是我目前吃過市售底料最多的火鍋

像眷香酸菜白肉鍋基本上不用加料，就很夠吃了！喜歡酸菜白肉鍋的推薦不要錯過

絕對會讓你驚艷，是少數能吃到如餐廳版湯頭的酸菜白肉湯底～

全聯冷凍火鍋湯底推薦「潮魯坊」除了全台全聯門市，也可以在枝仔冰城的三間高雄門市購買！

全聯冷凍火鍋湯底推薦｜枝仔冰城 潮魯坊

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