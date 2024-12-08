蟬聯多年嘉義十大伴手禮的魚香涎，在二代接手之後，為這個傳統的品牌，增加創新的美味！

魚香涎 快閃店

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：0980-459-668

時間：週一至週日AM11:00-PM 22:00

烏金極饌系列

烏金極饌系列

烏金鳳凰酥*2／烏金布列塔尼*2／烏魚子法式奶酥醬*2

烏金鳳凰酥

咬下一口最高檔的鳳凰酥，內餡清甜鳳梨冬瓜餡細緻滑順，緊接著鹹香的雞蛋黃，形成甜中帶鹹的絕妙平衡。而濃郁而不腥的烏魚子更是畫龍點睛，讓味蕾增添一層奢華的韻味。

烏金布列塔尼

品嚐這款東方烏魚子與西方布列塔尼的創意點心，內餡的綠豆沙細膩綿滑，隨後帶著烏魚子的濃郁鹹香，鹹甜之間相互襯托，東方與西方的滋味在舌尖共舞，每一口都像是一場美味的文化對話。

烏魚子法式奶酥醬

香軟絲滑的奶酥加入得過獎的烏魚子，完美融合出鹹甜交織的層次感。沾著餅乾或者烏魚子，醇厚卻不搶味，與奶酥的甜潤相輔相成，滋味棒棒的！

得過食品界奧斯卡獎更是蟬聯多年嘉義十大伴手禮的魚香涎，這次除了讓傳統多了創新，更讓鹹香的烏魚子多了一份甜蜜，珍貴又精緻的烏金極饌系列禮盒，年節送禮最適合！

魚香涎 快閃店

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：0980-459-668

時間：週一至週日AM11:00-PM 22:00

官網：https://www.yuxian.tw/

FB：https://www.facebook.com/yuxian.tw

IG：https://www.instagram.com/yuxian.tw/

#魚香涎 #烏魚子界的愛馬仕 #烏金月華燒 #烏魚子月餅 #烏金布列塔尼 #烏金雪磚餅 #烏金鳳凰酥 #一口烏 #送禮 #開團 #團購 #大量訂購 #限量 #琥珀烏魚子 #烏魚子 #企業送禮 #企業禮品 #企業訂購 #禮盒 #宅配美食 #團購美食 #送禮首選 #點金奶酥