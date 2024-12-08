為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

魚香涎 烏魚子界的愛馬仕 烏金月華燒 烏魚子月餅 more
2024-12-08 00:35:00 文字：～17七公主的小天地～
share
～17七公主的小天地～

～17七公主的小天地～

蟬聯多年嘉義十大伴手禮的魚香涎，在二代接手之後，為這個傳統的品牌，增加創新的美味！

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

魚香涎 快閃店

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：0980-459-668

時間：週一至週日AM11:00-PM 22:00

烏金極饌系列

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

烏金極饌系列

烏金鳳凰酥*2／烏金布列塔尼*2／烏魚子法式奶酥醬*2

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】   新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

烏金鳳凰酥

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

咬下一口最高檔的鳳凰酥，內餡清甜鳳梨冬瓜餡細緻滑順，緊接著鹹香的雞蛋黃，形成甜中帶鹹的絕妙平衡。而濃郁而不腥的烏魚子更是畫龍點睛，讓味蕾增添一層奢華的韻味。

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

烏金布列塔尼

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

品嚐這款東方烏魚子與西方布列塔尼的創意點心，內餡的綠豆沙細膩綿滑，隨後帶著烏魚子的濃郁鹹香，鹹甜之間相互襯托，東方與西方的滋味在舌尖共舞，每一口都像是一場美味的文化對話。

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

烏魚子法式奶酥醬

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

香軟絲滑的奶酥加入得過獎的烏魚子，完美融合出鹹甜交織的層次感。沾著餅乾或者烏魚子，醇厚卻不搶味，與奶酥的甜潤相輔相成，滋味棒棒的！

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

得過食品界奧斯卡獎更是蟬聯多年嘉義十大伴手禮的魚香涎，這次除了讓傳統多了創新，更讓鹹香的烏魚子多了一份甜蜜，珍貴又精緻的烏金極饌系列禮盒，年節送禮最適合！

新北市中和區【伴手禮推薦】榮獲 嘉義十大伴手禮【魚香涎】烏金極饌系列禮盒！最高檔的鳳凰酥，因為珍貴，所以精緻！【企業送禮】

 

魚香涎 快閃店

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：0980-459-668

時間：週一至週日AM11:00-PM 22:00

官網：https://www.yuxian.tw/

FBhttps://www.facebook.com/yuxian.tw

IGhttps://www.instagram.com/yuxian.tw/

#魚香涎 #烏魚子界的愛馬仕 #烏金月華燒 #烏魚子月餅 #烏金布列塔尼 #烏金雪磚餅 #烏金鳳凰酥 #一口烏 #送禮 #開團 #團購 #大量訂購 #限量 #琥珀烏魚子 #烏魚子 #企業送禮 #企業禮品 #企業訂購 #禮盒 #宅配美食 #團購美食 #送禮首選 #點金奶酥

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#限量
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

魚香涎 快閃店

phone
place新北市中和區中山路三段122號
4.10 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up