<茶六燒肉堂>朝富店原本位在朝富路與龍門路轉角處，現在該店新址己經改到市政北二路與朝富路轉角處，其實新舊店址位置相距約100公尺而已，但在裝潢上是更亮麗舒適，而且品質及美味，依舊維持一定水準。

內部裝潢一樣大器，就連平日也是高朋滿座，而且厲害的是，燒肉味並不重，這點真的很加分。

這天我們點的是三人豚肉套餐(2350元)，還加點霜降牛肉(378元)及醬燒五花牛x2(138元x2)，另外還加價點了烤飯糰(+40元)及奇異果冰沙(+90元)。

首先上桌的是胡麻口味的生菜沙拉，清爽，可口，用來當開胃前菜非常適合。

對了，白飯是免費的，但點這烤飯糰就要加價了，不過別看它個頭小小一個，滋味還真不賴，會讓人想加點呢~

飲料的部分，除了綠茶不用加價外，柚子氣泡飲還有奇異果冰沙都是加價購的，說真的就連飲料都令人驚豔，< 茶六 >看來也可以考慮進軍飲料界了，哈 !!

湯品的部分是店裡招牌的 鮭魚味噌湯，口味相當不錯，用料也挺實在，沒一會功夫就被我們三人喝個精光了~~

緊接著就是燒烤好料陸續上桌，鮮蝦，蛤蠣，干貝，山藥，還有 "可無限續點的生菜"，要開始來大快朵頤啦~~~

第一次嚐試烤山藥，烤熟後沾點塩巴意外的好吃～

不得不說，茶六的肉嫩鮮香真的不在話下，配上獨家泡菜更是對味，只可惜這泡菜無法續加，想再吃就要另行加點！

雖然我們點的是豚肉套餐，但雞肉跟櫻桃鴨同樣是附在套餐內，不得不說，這食材總類也是挺豐富的。

生菜包肉，沾醬吃肉，還是配著泡菜吃肉，總之想怎麼吃就看個人喜好，吃好吃滿就對了~~

加點的醬燒牛跟霜降牛一樣沒讓人失望，只要掌握好燒烤的火候時間，美味好肉就是吃得爽爽爽。

豚肉盤也是擺好擺滿，光看都讓人食指大動。

燒肉好不好吃，固然品質很重要，但其實烤的是否恰到好處才是重點，不管再好的肉，要是烤過頭，同樣也是無法入口，所以顧好烤爐上的肉肉，才是享用美味燒烤的不二法門。

最後就是用這尾鯖魚來做結尾，本人烤的是魚鮮肉嫩，滋味真正好啊，太完美太好吃了~~

餐後甜點的部分則有雪花冰，杏仁花生，還有熔岩巧克力蛋糕，我們三人正好一人吃一種。

雪花冰雖然可愛，但份量少少，杏仁花生有如豆花般的滑嫩口感，香甜可口，這個好 !! 而熔岩巧克力吃來普普通通，不過視覺效果很不錯。

雖說燒肉店現在的客單價都已經不親民，但走向高精緻化，比裝潢，比服務也比食材優劣，市場區隔明顯，不過說穿了，想吃好些，其實就端看荷包深度而定，總之 < 茶六燒肉堂 > 個人覺得不錯，有機會肯定會再訪的啦~。

< 茶六燒肉堂 (新朝富店) >

位置 : 台中市西屯區朝富路202號

電話 : 04_2258_7126

營業時間 : 11:00~02:00

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