肉你好 Yoloniku 燒肉｜台北必吃排隊人氣燒肉專門店 ，超狂30公分厚切牛舌咬下會爆汁!

愛吃燒肉的要收藏這家!台北人氣燒肉店【肉你好 Yoloniku 燒肉】，主打超狂的一整頭日本國產F1和牛 7 吃，還有超狂的30公分厚切牛舌，搭配暖男貼心「職人板前代烤」，每一口都能吃到最佳的肉肉狀態，全程雙手解放可以優雅吃燒肉。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

肉你好 Yoloniku 燒肉 環境分享

▼【肉你好 Yoloniku 燒肉】在台北共有三家分店，這次來到新開幕的東區商圈延吉店，轉角搭配大片落地窗裝潢，在街上顯得格外引人注目，從忠孝敦化站6號出口步行8分鐘即可抵達，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【肉你好 Yoloniku 燒肉】餐廳採用中島型吧檯設計，共有近 40 個座位，配合主打的「職人板前代烤」，方便店員即時進行桌邊服務，不僅能精確掌握火侯，也確保肉品呈現最完美的狀態，店員還相當會炒熱氣氛，下班放鬆小酌來這裡超級適合。

▼【肉你好 Yoloniku 燒肉】採用「一頭牛」方式進口，由專業職人依據和牛的油花、筋路、纖維、肉味拆解出 7 種部位，包含內裙肉、肋條、赤身 、後腰翼板、胸腹肉、扇子肉、牛小排等，可以依照喜好自行挑選喜好的部位!

肉你好 Yoloniku 燒肉 菜單

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肉你好 Yoloniku 燒肉 餐點介紹

幻切牛舌💰1280元

▼長30公分的幻切牛舌，以純手工逆紋切製，從側面看起來厚度十足，烤後口感彈脆多汁，搭配昆布鹽和芥末一起享用，相當過癮。

日本和牛海膽燒 💰880元

▼超奢華組合日本和牛海膽燒，嚴選日本和牛搭配新鮮海膽，頂頭再撒上金粉有夠浮誇，入口即化中有著海膽的鮮香，在嘴裡打造海陸爆擊!

日本A5和牛牽絲燒💰480元

▼另一款日本A5和牛牽絲燒也很厲害，裏頭包入爆量的起司絲，咬下去會有邪惡牽絲效果，滿滿油香在口中化開~

海味干貝漢堡（加馬糞海膽）💰700元(兩顆）

▼海鮮控會愛的海味干貝漢堡，選用北海道生食級干貝，包入鮮美的馬糞海膽與甜蝦，再加入一點點醬汁提鮮，大口吃下只能說很滿足！

極致伊比利豬盛合💰980元

▼不吃牛肉的朋友也不用擔心，也有提供雞肉、豬肉、海鮮與蔬菜等品項，這盤極致伊比利豬盛合共有豬排、豬梅花、豬肋條三個部位，嚴選西班牙的國寶豬伊比利豬，被稱為世界上最好吃的豬肉，燒烤後沒有豬腥味，帶有迷人多汁的甘甜香氣!

▼個人最愛的是豬肋條，外層烤到焦黃，咬起來嚼勁又彈牙，隨著咀嚼散發出迷人肉香!

泡菜盛合💰150元

▼如果覺得肉肉吃太多怕膩口，這盤泡菜盛合共有三種小菜，酸酸甜甜很有解膩效果~

日式辣胡麻生牛肉💰360元

▼有如生魚片的日式辣胡麻生牛肉，生牛肉外層有先炙燒約一分熟，劃破生蛋黃再淋上微辣胡麻醬，彷彿頂級生魚片般入口即化。

比目魚鰭邊肉蓋飯💰320元

▼大家一定要點的比目魚鰭邊肉蓋飯，將比目魚鰭邊肉炙燒後淋上秘制醬汁，底部搭配日本進口的越光米，豐富的油脂在嘴裡化開，讓人不知不覺就吃光光!

蜂蜜芋頭地瓜起司💰130元

▼蜂蜜芋頭地瓜起司是吃燒肉最完美的ending，熱呼呼拉起時有著拉絲效果，裏頭能吃到綿密的芋頭地瓜，同時伴隨淡淡的蜂蜜香，實在是太幸福啦!

肉你好 Yoloniku 燒肉 用餐心得

台北燒肉名單再加1~這家【肉你好 Yoloniku 燒肉】，無論是肉質或服務都很優秀，還有超多頂級海鮮食材，從頂級日本國產 F1 和牛到奢華海膽通通有，喜歡吃燒肉的話在這裡絕對大滿足~

肉你好 Yoloniku 燒肉 店家資訊

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肉你好燒肉-延吉店

地址：台北市大安區延吉街160巷11號1樓

電話 : 0928-210-510

時間： 17:30-00:00(凌晨)

肉你好燒肉-延吉店

地址：台北市中山區合江街178號

電話 : 0928-926-661

時間： 17:30-00:00(凌晨)

肉你好燒肉-南京店

地址：台北市松山區南京東路五段53-1號(店鋪前方有USPACE停車位/捷運1號出口後棟)

電話 : 0928-925-551

時間： 17:30-00:00(凌晨)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/