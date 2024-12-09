台北一年一度的士林官邸菊花展，於12月正燦爛登場，而韓國的大邱市，每逢深秋，在【大邱樹木園】(大邱植物園)，也有著類似的活動，這次的賞楓之旅，幸運地躬逢其盛。

↓位於大邱廣域市達西區，開放的入口處是一段階梯，秋色迷人。

↓一進園，道路兩側皆為菊花盆栽，心裡的OS是：「喔！韓國人也有在賞菊喔？」(這不是廢話嗎？)

槭樹、櫸木、梣樹、樺樹……，種類繁多的變葉木，配合各色菊花，交織出燦爛的秋景。完全無法想像，這裡從前竟然是垃圾掩埋場！大邱市政府自1996年起，以開設植物園為目標，花了5年的時間填土、植樹，終於2002年開幕了大邱樹木園，送給市民一個可做為日常觀察、校外教學、學習研究與休憩的多功能園地。

↓植物園正中央是一大片圓形的草坪。

↓幼稚園小朋友在草皮上歡快地奔跑跳躍。後方玻璃溫室是有著2000多株數量的仙人掌園。

↓是的，從入園起，就見到老師們帶著的一隊又一隊的幼兒園小朋友，另一番令人融化的可愛光景。

我很仔細觀察過，小朋友們，清一色全部單眼皮。

↓綁著粉紅蝴蝶結的小女生看鏡頭了，超卡哇伊！

↓哇！這棵是白楊樹，還是鑽天楊？高聳筆直的樹形，也太特別了。

大邱樹木園，佔地74,000餘坪，由針葉樹園、闊葉樹園、樺木園、野生花草園、藥用植物園、染料園等21個各式各樣的主題園區所構成，共計有400多種、約6萬棵的樹木，以及1,100多個花壇，上植800餘種、約13萬株的花草……，想在短時間內逛遍是不可能的。而一年四季，依時序舉辦不同的花卉活動，這一檔，剛好就是一年一度的【菊花節】！

↓菊花展入口花牌上的韓文，就是寫著「大邱植物園」。

以卡通造景為主，花團錦簇程度破表，擺明了讓遊客盡情合影。

搭配遠山秋景，自然與人工的絢爛交融。

地方太大，只能走到哪裡算哪裡了，反正無邊秋色，賞之不盡。

↓這兩株槭樹，一半已化作深紫，另一半仍保留著明亮的翠綠，彷彿在季節的邊界上對話。後方竹林映襯，更添一抹清雅，雙雙氣質脫俗。

↓地面金黃落葉，又是銀杏。

楓紅層層，作為賞楓勝境的此處亦不缺乏。雖然已經是五天行程中的最後一天的倒數第二個景點，依舊樂此不疲，只恨不能將這一季的鮮紅完美呈現，能多努力一些，是一些。

↓遠遠又看見那參天的鑽天楊，樹形已經夠張狂了，葉片還金黃，再給它來一張。

↓時間已經差不多了，又發現一片落羽松森林，只能囫圇帶過，大邱樹木園的美麗，超乎我的預期。

從楓紅片片到金黃銀杏，參天的白楊與落羽松，還幸運躬逢了菊花節，大邱樹木園的短短逗留，彷彿置身於一場視覺與心靈的盛宴。難以想像，這片生機勃勃的樂土，竟是由垃圾掩埋場蛻變而來。看著照片，慶幸為這個秋天畫下濃墨重彩的一筆，留住了這一份對季節美好的深深回味。

【大邱樹木園대구수목원】

地址: 韓國大邱廣域市達西區華岩路342대구광역시달서구화암로 342

電話:+82-53-640-4100

營業時間：24HR

免門票