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台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬寵物餐點，還有專屬草皮供毛孩們跑跳玩耍喔！！

2024-12-09 17:51:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

台北市區裡的寵物友善餐廳竟然還擁有獨立草皮？！011想

【其時Bistro】狗狗放風必去的寵物友善餐廳〜004拍手

 

【其時Bistro】座落於內湖區，是台北少見的草皮庭院餐廳，緊鄰西康二號公園

，設置有地下停車場，超級加分！

有著舒適的室內空間，還有一片大大的戶外草皮

室內空間不管是用餐、各類聚會，還是偶像應援活動都適合

室外庭院用餐區，專屬圍籬草皮空曠，遛小孩、毛孩都安全

寵物友善除了毛孩室內牽繩可落地外，還會有不定期推出的寵物甜點，偶爾還會有小驚喜喔

說什麼都一定要帶NICO來插旗一下呀〜013美

其時的主要入口是一大片透明的落地窗和玻璃門，可以清楚地看到餐廳內部的設計與擺設

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

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採用大面積採光玻璃，白天日照非常充足，現場空間明亮溫暖又舒適，讓人可以輕鬆舒適享用美食

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小編最喜歡的都是靠窗那一排的座位，可以欣賞窗外美麗的景色，也擁有屬於自己的空間

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寵物可落地與上椅，小編有注意到其時坐椅都是耐磨的貓抓皮，毛孩還可以繫好牽繩後

坐在椅子上，享受與主人一起的用餐時光，超棒的！502耶

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

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寵物友善餐廳，有草皮就是100分

而且有護欄圍著，這空間很適合毛孩活動，草皮看起來也有定時在修剪，看起來很乾淨有在維護

有草皮可奔跑，短暫享受放空時刻！

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

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NICO開心草地跑跑後，換人類享受美味餐飲囉〜

QR Code掃碼點餐

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

 

菜單還釋放上來提供給大家參考喔

餐點包含義大利麵、咖哩飯、炸豬排、排餐類等，同時也提供精品咖啡、氣泡飲品

、普洱茶飲、鬆餅、手作甜點等，餐點選擇還蠻多樣化

以日式定食套餐為主，可以選擇加購自己喜歡的小點，還可以加價換成Q彈的烏龍麵

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

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【唐揚炸雞飯】

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

 

每一份餐點都會有1開胃小菜+1溏心蛋+白飯，也都是可以依喜好加點

金黃色澤的炸雞，6大塊堆在盤子上，不只份量超足，而且外酥內軟

一口咬下肉質鮮嫩口感扎實，薄皮酥炸後保留雞肉湯汁，汁多味美

口感完全不輸給道地的日式餐廳051點頭

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

 

【日式炸豬排咖哩飯】

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

 

小編超喜歡炸至金黃香脆的豬排，再配上日式咖哩，總是喜歡把豬排沾著咖哩吃，真的很對味

豬排有一定的厚度，厚實軟嫩，金黃麵衣，獨家調味酥脆口感，吃起來超合我意021渴望

口感濃郁的日式咖哩醬，再配上厚實多汁炸的金黃酥脆的炸豬排，經典組合能一次享受兩種口感

，一定要試試！

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

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【芒果牛奶冰沙】

迎接秋天的到來在夏天的末端一定要來一杯沁涼無比的芒果冰沙

極度綿密的冰沙與新鮮香濃芒果完美結合

芒果的風味很濃郁，忍不住一口接一口，好喝的不得了！

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

 

【蔓越莓鳳梨果醋氣泡飲】

炎熱的夏日最推薦的飲料就是果醋加上氣泡水

少女的最愛！夢幻漸層水果氣泡飲，喝之前要先向下均勻攪拌一下

可以品嘗到果醋的鮮甜酸爽，酸中帶微甜的多層次口感，清新的口感令人難以忘懷

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

 

如果有帶寵物來，還會給毛孩她們自己做的手作零食

虱目魚皮乾，酥酥脆脆的口感，NICO她們也是吃的津津有味呢！

台北寵物友善餐廳｜其時Bistro〜台北草地寵物餐廳，有專屬

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小珊珊碎碎念：

其時真的是城市內的世外桃源，可以帶著毛孩一起完全可以好好放鬆的地方438追跑

原本來這家也是想隨便吃吃就好，沒想到餐點意外好吃耶，價格也不貴，吃的一整個心滿意足呀

很喜歡這家每道道料理，環境也很舒適讓人放鬆，推薦給有毛孩家長們！133頂

 

【INFO】

【其時 Bistro】

地址：台北市內湖路一段203巷11號

聯絡專線：02-26276011

營業時間：11：00 ～ 21：00(不定期公休)

線上訂位：https://reurl.cc/A4QRg3

官方line ID：@chisibistro

官方粉專：其時 Bistro

官方IG其時Bistro@chisi_2023）• Instagram 相片與影片

V提供WIFI  V一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)

 

 

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其時 Bistro

phone02-26276011
place台北市內湖區內湖路一段203巷11號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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