桃園美食「楓茶記冰火菠蘿油-桃園店」，位於桃園夜市附近，主打每日新鮮出爐的港式菠蘿包，多達17種內餡任你挑選。除了招牌冰火菠蘿油，還有多款港式飲品可選，例如經典香港凍檸茶、香滑絲襪奶茶、鹹檸檬七喜，還有漂浮冰淇淋系列飲料唷！

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店怎麼去？

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店位在民生路與三民路二段交接口附近，靠近桃園夜市和朝陽森林公園。開車的話，可將車停在三民停車場(多多停)，步行約2分鐘；騎機車則可直接停在店門口。

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店用餐環境

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店主要以外帶為主，不過也有三個內用座位區。店家很貼心，還提供衛生紙和濕紙巾，讓用餐的客人可以輕鬆享用。

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店開幕活動

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店開幕慶，好康優惠登場！

12/4-12/8 冰火菠蘿油套餐（含指定飲品）買一送一，限量200組，每人限購3組。

12/9-12/13 任選菠蘿包加10元即可搭配中杯台灣茶，售完為止！

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店菜單

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店的完整菜單，販售自製香港菠蘿包、香港茶水、香港茶室咖啡、經典台灣茶、香港甜品及香濃滑鮮奶系列，還有6種人氣套餐可選，讓你吃得更划算！

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店製作過程

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店的菠蘿包每日現做現烤，外層酥甜不膩，麵包體鬆軟香氣十足，內餡多達17種口味，有鹹有甜，無論選擇哪種口味，都是趁熱吃最美味！如果公司行號需要大量訂購，建議提前預訂喔！

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店的亮點還有現場沖拉的錫蘭紅茶，茶香濃郁，將紅茶的風味完全釋放，口感醇厚十足。

另外，配料部分還可以加珍珠喔！

餐點

當天我們在楓茶記冰火菠蘿油-桃園店點了冰火菠蘿油、果醬菠蘿包、午餐肉蛋菠蘿包、香脆特濃芝心菠蘿包和豬排煎蛋菠蘿包，飲品有香港凍檸茶、香滑絲襪奶茶+珍珠、台灣四季春茶和阿嬤古早味紅茶。下午茶點心超推薦，之前公司也常買菠蘿油來吃，還可以搭飲料，真的很滿足！

楓茶記冰火菠蘿油-桃園店的包裝袋設計充滿港味，菠蘿包部分還附有回烤和保存方式的說明，當然，趁熱吃是最美味的！

冰火菠蘿油

冰火菠蘿油是楓茶記的經典招牌，也是我常常點的菠蘿包。溫熱酥脆的外皮搭配冰奶油，奶油在口中融化，真的超級推薦！店家也有推出8入組合，原價一個55元，平均每個只要50元。

香脆特濃芝心菠蘿包

香脆特濃芝心菠蘿包，牽絲超長，真的是太犯規！用多種風味乳酪做的，一拉就能看到超濃的起司，完全不手軟。記得趁熱吃喔～冷掉的話起司會變硬，就不好吃了！

果醬菠蘿包

果醬菠蘿包有巧克力、草莓、花生和奶酥四種口味，我選了巧克力口味。楓茶記的巧克力微苦帶甜，巧克力醬很濃郁！

楓茶記的菠蘿包除了經典款，還有創意口味，運用美式漢堡的概念，將港式菠蘿包夾入午餐肉、豬排、雞排等，直接升級成豪華版，當作早午餐也很不錯！

豬排煎蛋菠蘿包

豬排煎蛋菠蘿包夾著豬排、番茄和蛋，豬排用獨家醃料醃製後煎得外酥內嫩，咬下去微甜酥脆，還帶有香鹹的味道，肉質柔嫩多汁，搭配半熟蛋的嫩蛋汁和清爽的番茄片，整體口感層次豐富！

午餐肉蛋菠蘿包

午餐肉蛋菠蘿包裡夾著午餐肉、番茄和蛋，午餐肉煎過後香氣逼人，吃起來也更香脆。

有點冰火菠蘿油、香脆特濃芝心菠蘿包和豬排煎蛋菠蘿包都可以搭配飲料升級套餐，其中香港茶水系列是推薦必點！

香港凍檸茶

香港凍檸茶的基底是手工現沖的錫蘭紅茶，搭配黃萊姆片，每杯都會先擠出檸檬的香氣和酸汁，喝起來有檸檬的清香和紅茶的濃郁味。

香滑絲襪奶茶+珍珠

香滑絲襪奶茶加珍珠，喝起來滑順，紅茶味更細緻，奶香不會蓋過茶味，珍珠也很Q彈。

阿嬤古早味紅茶

阿嬤古早味紅茶喝起來順口，帶有一點微微的澀味。

台灣四季春茶

台灣四季春茶口感清新，回甘順口。

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