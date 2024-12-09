桃園中壢燒肉吃到飽_三柒燒肉專門店─中壢生日餐廳推薦，「小鳥胃也可以輕鬆吃回本」加39元升級火烤兩吃！四人同行當月壽星半價，每人2388元爽嗑極嫩爆汁A5和牛、超大尾活凍澎湖明蝦無限吃；百威啤酒、金牌啤酒、Sapporo生啤酒暢飲，還有暖心醇厚雞湯、精緻甜點、季節蔬果呷尬霸_三柒燒肉價位，桃園中壢尾牙聚餐、老街溪捷運站美食、中壢宵夜推薦
目錄索引
1. 關於三柒燒肉專門店
2. 交通指引_三柒燒肉專門店
3. 三柒燒肉專門店環境開箱
3.1 三柒燒肉專門店_接待區
3.2 三柒燒肉專門店_用餐空間
3.3 三柒燒肉專門店_自助吧
4.1 2388元系列
√ 三柒極上和牛拼盤_日本A5芯芯、日本A5紐約客、日本A5扇子肉、日本A5腿三角
√ 三柒老饕拼盤_日本A5前胸、日本A5赤身、日本A5雪花、日本A5角切
√ 日本A5沙朗牛排
√ 美國PR無骨熟成牛小排
√ 澎湖活凍明蝦
√ 精選海大蝦
√ 生食級干貝
4.2 1288元系列
√ 澳洲板腱
4.3 928元系列
√ 阿根廷大魷魚
√ 天使紅蝦
√ 特選牛舌
5. 消費資訊
5.1 三柒燒肉專門店評價
5.2 三柒燒肉專門店價位
5.3 2024最新優惠資訊
6.1 品牌資訊
「桃園中壢燒肉吃到飽_中壢生日餐廳推薦」
「桃園中壢尾牙聚餐_老街溪捷運站美食_中壢宵夜推薦」
三柒燒肉專門店在哪裡
三柒燒肉專門店位於桃園市中壢區中美路二段130號，近老街溪河岸公園、威尼斯影城、中壢中正公園，附近有公車站、捷運站、火車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。
三柒燒肉專門店餐點特色
「平價燒肉吃到飽628元起」
三柒燒肉專門店價位：628元、828元、928元、1016元、1688元、1988元、2388元，7個燒肉吃到飽價位可選擇。
頂級肉品、優質海鮮、時令蔬果自助吧、醇厚雞湯、精緻蛋糕甜點、Niseiko北海道冰淇淋、現泡天仁茗茶。
「2388元頂級日本A5和牛無限吃、澎湖明蝦、阿根廷大魷魚自由」
每人2388元，頂級日本A5和牛、活凍澎湖明蝦、巨巨海大蝦無限吃，還有多款精選啤酒暢飲！
交通_停車資訊
大眾運輸：桃園機場捷運_老街溪捷運站，走路3分鐘；公車_中美路口站、老街溪捷運站，走路3分鐘；火車_中壢火車站，走路12分鐘。
機車：附近機車停車格_中豐北路
汽車：附近汽車停車格_中豐北路；中美停車場、裕國停車場、百老匯宮廷地下停車場
禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車
中豐北路中美路二段交叉口_老街溪捷運站、威尼斯影城附近
吃過一次念念不忘的桃園中壢燒肉吃到飽天花板，看到FB粉絲頁燒肉吃到飽內容大升級的資訊，手速安排週五晚上吃一波。
位在中豐北路中美路二段交叉口、老街溪捷運站、威尼斯影城附近的三柒燒肉專門店，周邊有捷運站、公車站、火車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的交通網絡，搭乘大眾運輸、騎車、開車前往聚餐都蠻方便的，不用擔心遇到找不到停車位的冏境，相當適合家人們、朋友們相約同享頂級燒肉、海鮮、時令蔬果的好滋味。
招牌顯眼
聚餐當天搭乘捷運站老街溪捷運站下車後，沿著中豐北路往中美路二段的方向走，走路3分鐘就看到顯眼的三柒燒肉專門店招牌。
燒肉吃到飽餐廳門口
營業時間
三柒燒肉專門店營業時間為：
一~五 17：30~半夜01：00 (最後入場時間23：00)
六、日 11：00~半夜01：00。
三柒燒肉專門店價位
三柒燒肉專門店燒肉吃到飽，有7個價位可選擇：628元(平日限定)、828元、928元、1016元、1688元、1988元、2388元。
燒肉吃到飽內容
從店門口走上階梯後，即可抵達位於2樓的接待區、燒肉吃到飽用餐空間。
走進三柒燒肉專門店，由外場人員協助帶入已安排好的座位。
付款方式
在三柒燒肉專門店用餐，可使用：現金、信用卡付款。
拍照打卡區
喜歡拍照的朋友們，走向用餐空間的階梯、接待區旁的大型裝置藝術牆，都蠻好拍的，可以在這裡拍一波美照。
走進三柒燒肉專門店的用餐空間，有走入質感餐酒館用餐的感覺，在這個空間裡，有：特別選過的燈飾造型、色彩，坐感舒適的沙發。
以中島式自助吧為核心，左邊、右邊均設有用餐座位。
用餐座位
三柒燒肉專門店的用餐座位，以4人、8人桌為主，另有2人桌、吧檯式個人用餐區。
桌面配置
桌面上均有放置用餐時會使用到的餐具、烤夾、桌邊小垃圾桶、調味粉( 孜然粉、胡椒粉、玫瑰鹽) 、食物剪刀、防燙夾、紙巾等，方便用餐時就近取用。
送餐機器人
蔬菜吧
玉米筍、杏鮑菇、香菇、青椒、洋蔥、甜玉米。
熱雞湯
氣溫驟降的12月、1月，走進三柒燒肉專門店爽嗑肉肉配溫熱的醇厚雞湯，讚的~
現炸炸物區
吃得到馬鈴薯綿密口感的脆薯、外酥內嫩的雞塊。
時令水果吧
必須說，三柒燒肉專門店選的水果品質很不錯！
可以吃到水果香氣豐富的多汁柳橙、酸甜平衡百香果，每一樣都很適合在享用完燒肉後，作為一餐的結尾享用。
精緻蛋糕區
傳統甜品
Niseko北海道冰淇淋
選用北海道十勝乳源製作的冰淇淋，就是濃、醇、香，最愛抹茶、草莓口味的。
泰國明果頂級冰淇淋
飲料區
氣泡類飲品機、美粒果冰沙、油切綠茶、沙瓦機。
乳酸風味、蜜桃口味冰沙，冰沙質地很細緻，不會咬到小碎冰。
現沖茶飲
現沖茶飲區，備有6款天仁茗茶茶包：英式紅茶、茉莉香片、包種青茶、油切綠茶、菊花普洱、凍頂烏龍。
小鳥胃也可以輕鬆吃回本！
每人2388元爽嗑極嫩爆汁A5和牛、超大尾活凍澎湖明蝦無限吃，還有百威啤酒、金牌啤酒、Sapporo生啤酒暢飲。
禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車
升級火鍋
每人加39元，升級火烤兩吃！
火爐中心烤肉、外圍烤蔬菜，爽嗑肉肉也可以兼顧營養均衡。
當天供應的百香果超好吃，吃了兩盤已滿足！
■ 2388元系列
√ 三柒極上和牛拼盤_日本A5芯芯、日本A5紐約客、日本A5扇子肉、日本A5腿三角
現點現切的頂級日本A5和牛拼盤上桌，和牛頭中最稀有的部位也吃得到！
日本A5芯芯
在日本燒肉店擁有超人氣的夢幻等級日本A5和牛，每頭和牛最稀有的部位就是這塊！
烤到5~7分熟入口，接近入口即化的夢幻口感，在嘴裡化開的油脂感是細膩不油的，好驚豔。
日本A5紐約客
和牛頭中自帶豐富油脂的部位之一，適合沾點燒肉醬一起吃。
日本A5扇子肉
推薦單面烤3~5分熟 → 捲起烤10秒入口，細嚐在嘴裡散開的牛油香。
日本A5腿三角
和牛頭中極稀有的部位，自帶馥郁牛肉鮮味、口感柔嫩。
√ 三柒老饕拼盤_日本A5前胸、日本A5赤身、日本A5雪花、日本A5角切
日本A5赤身
日本A5和牛頭中，瘦肉與油脂比例適中的部位，口感軟嫩中帶有嚼勁、油感較低。
日本A5雪花
日本A5前胸
取自和牛頭中偏瘦、有彈性的日本A5前胸，可以放到火鍋中涮至5分熟入口享用。
日本A5角切
√ 日本A5沙朗牛排
最受燒肉老饕喜愛的部位-日本A5沙朗牛排，現點現切超厚一大塊直接送上桌，大理紋石油花分布均勻，有夠吸引人~
日本A5沙朗牛排的大小相當有存在感，放上烤網就佔據了超過1/2的面積。
√ 美國PR無骨熟成牛小排
直火炭烤過程中，油脂的部分會融化，讓肉質更加軟嫩且多汁。
烤至5~7分熟享用，一入口就可感受牛肉的甜味與馥郁牛香。
√ 澎湖活凍明蝦
√ 生食級干貝
在三柒燒肉專門店，吃得到來自澎湖海域的野生大明蝦！！！
一個人吃10尾就回本的活凍澎湖明蝦，每一尾的存在感都很高，跟手指纖長朋友的手掌一樣長，大約15~20公分。
去殼烤熟後的澎湖明蝦，紮實中帶脆的蝦肉口感，吃得到就像現撈的自然鮮甜。
√ 精選海大蝦
精選的巨巨海大蝦的口感相當紮實，蘊含著讓人一吃就停不下來的馥郁鮮、香、甜。
■ 1288元系列
√ 澳洲板腱
■ 928元系列
√ 阿根廷大魷魚
跟日本A5沙朗牛排同樣有著高存在感的阿根廷大魷魚，在上桌前內場夥伴早已處理乾淨，使用食物剪刀從中間剪開即可開烤。
經過直火炭烤後的阿根廷大魷魚，口感是軟嫩中帶有咬勁的，隨著咀嚼可以感受到化在嘴裡的鮮美。
√ 天使紅蝦
天使紅蝦的高品質從入口的紮實感就可以感受到，不會有粉粉、軟爛的感覺。
√ 特選牛舌
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2024/11/29(五)
√ 付款方式：現金、信用卡。
√ 用餐均收10%清潔費。
√ 用餐時間120分鐘；點餐90分鐘。
√ 低消：成人628元；兒童收費標準
ο 身高90公分以下：免費
ο 90~110公分：清潔費120元
ο 110~140公分：半價
ο 140cm以上：成人收費
桃園中壢尾牙聚餐，走進2024下半年度燒肉吃到飽內容大升級的三柒燒肉專門店。
2024尾牙聚餐有推出六人同行一人半價；十人同行一人免費；二十人同行三人免費的活動，直上每人2388元的奢華燒肉饗宴，享受夢幻等級日本A5和牛無限吃、活凍澎湖明蝦、阿根廷大魷魚自由、啤酒暢飲，大啖數十款特選肉品、海鮮、野菜、沙拉、甜點、熱食、冰淇淋吧、飲料吧、時令水果吧。
店內服務人員反應速度快，外場夥伴們隨時注意有無需要換烤網、收空盤、補炭等，用餐體驗很讚，之後家人、朋友過生日，也會想帶到三柒燒肉專門店慶生，一同享受嚴選肉品、海鮮、時令蔬果的好滋味。
禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車
桃園中壢燒肉吃到飽_三柒燒肉專門店價位，來源：三柒燒肉專門店FB粉絲頁，2024/12/09
禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車
桃園中壢燒肉吃到飽_三柒燒肉專門店價位，來源：三柒燒肉專門店FB粉絲頁，2024/12/09
禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車
√ 當月壽星85折；四人同行，壽星5折
√ 尾牙聚餐新選擇：六人同行一人半價；十人同行一人免費；二十人同行三人免費
三柒燒肉專門店
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設施：兒童座椅、洗手間
⏰ 營業時間
一~五 17：30~半夜01：00 (最後入場時間23：00)
六、日 11：00~半夜01：00
📍 地址：桃園市中壢區中美路二段130號2樓
📞 電話：03 427 7000
■ 品牌資訊