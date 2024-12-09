桃園中壢燒肉吃到飽_三柒燒肉專門店─中壢生日餐廳推薦，「小鳥胃也可以輕鬆吃回本」加39元升級火烤兩吃！四人同行當月壽星半價，每人2388元爽嗑極嫩爆汁A5和牛、超大尾活凍澎湖明蝦無限吃；百威啤酒、金牌啤酒、Sapporo生啤酒暢飲，還有暖心醇厚雞湯、精緻甜點、季節蔬果呷尬霸_三柒燒肉價位，桃園中壢尾牙聚餐、老街溪捷運站美食、中壢宵夜推薦

目錄索引

1. 關於三柒燒肉專門店

2. 交通指引_三柒燒肉專門店

3. 三柒燒肉專門店環境開箱

3.1 三柒燒肉專門店_接待區

3.2 三柒燒肉專門店_用餐空間

3.3 三柒燒肉專門店_自助吧

4. 三柒燒肉專門店必吃食材分享

4.1 2388元系列

√ 三柒極上和牛拼盤_日本A5芯芯、日本A5紐約客、日本A5扇子肉、日本A5腿三角

√ 三柒老饕拼盤_日本A5前胸、日本A5赤身、日本A5雪花、日本A5角切

√ 日本A5沙朗牛排

√ 美國PR無骨熟成牛小排

√ 澎湖活凍明蝦

√ 精選海大蝦

√ 生食級干貝

4.2 1288元系列

√ 澳洲板腱

4.3 928元系列

√ 阿根廷大魷魚

√ 天使紅蝦

√ 特選牛舌

5. 消費資訊

5.1 三柒燒肉專門店評價

5.2 三柒燒肉專門店價位

5.3 2024最新優惠資訊

6. 桃園中壢燒肉吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於三柒燒肉專門店

「桃園中壢燒肉吃到飽_中壢生日餐廳推薦」

「桃園中壢尾牙聚餐_老街溪捷運站美食_中壢宵夜推薦」

三柒燒肉專門店在哪裡

三柒燒肉專門店位於桃園市中壢區中美路二段130號，近老街溪河岸公園、威尼斯影城、中壢中正公園，附近有公車站、捷運站、火車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場。

三柒燒肉專門店餐點特色

「平價燒肉吃到飽628元起」

三柒燒肉專門店價位： 628元、828元、928元、1016元、1688元、1988元、2388元，7個燒肉吃到飽價位可選擇。

頂級肉品、優質海鮮、時令蔬果自助吧、醇厚雞湯、精緻蛋糕甜點、Niseiko北海道冰淇淋、現泡天仁茗茶。

「2388元頂級日本A5和牛無限吃、澎湖明蝦、阿根廷大魷魚自由」

每人2388元，頂級日本A5和牛、活凍澎湖明蝦、巨巨海大蝦無限吃，還有多款精選啤酒暢飲！

交通_停車資訊

大眾運輸：桃園機場捷運_老街溪捷運站，走路3分鐘；公車_中美路口站、老街溪捷運站，走路3分鐘；火車_中壢火車站，走路12分鐘。

機車：附近機車停車格_中豐北路

汽車：附近汽車停車格_中豐北路；中美停車場、裕國停車場、百老匯宮廷地下停車場

禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車

Ⅱ 交通指引_三柒燒肉專門店

中豐北路中美路二段交叉口_老街溪捷運站、威尼斯影城附近

吃過一次念念不忘的桃園中壢燒肉吃到飽天花板，看到FB粉絲頁燒肉吃到飽內容大升級的資訊，手速安排週五晚上吃一波。

位在中豐北路中美路二段交叉口、老街溪捷運站、威尼斯影城附近的三柒燒肉專門店，周邊有捷運站、公車站、火車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的交通網絡，搭乘大眾運輸、騎車、開車前往聚餐都蠻方便的，不用擔心遇到找不到停車位的冏境，相當適合家人們、朋友們相約同享頂級燒肉、海鮮、時令蔬果的好滋味。

招牌顯眼

聚餐當天搭乘捷運站老街溪捷運站下車後，沿著中豐北路往中美路二段的方向走，走路3分鐘就看到顯眼的 三柒燒肉專門店招牌。

Ⅲ 三柒燒肉專門店環境開箱

燒肉吃到飽餐廳門口

營業時間

三柒燒肉專門店營業時間為：

一~五 17：30~半夜01：00 (最後入場時間23：00)

六、日 11：00~半夜01：00。

三柒燒肉專門店價位

三柒燒肉專門店燒肉吃到飽，有7個價位可選擇：628元(平日限定)、828元、928元、1016元、1688元、1988元、2388元。

燒肉吃到飽內容

從店門口走上階梯後，即可抵達位於2樓的接待區、燒肉吃到飽用餐空間。

■ 三柒燒肉專門店_接待區

走進三柒燒肉專門店，由外場人員協助帶入已安排好的座位。

付款方式

在 三柒燒肉專門店用餐，可使用：現金、信用卡付款。

拍照打卡區

喜歡拍照的朋友們，走向用餐空間的階梯、接待區旁的大型裝置藝術牆，都蠻好拍的，可以在這裡拍一波美照。

■ 三柒燒肉專門店_用餐空間

走進三柒燒肉專門店的用餐空間，有走入質感餐酒館用餐的感覺，在這個空間裡，有：特別選過的燈飾造型、色彩，坐感舒適的沙發。

以中島式自助吧為核心，左邊、右邊均設有用餐座位。

用餐座位

三柒燒肉專門店的用餐座位，以4人、8人桌為主，另有2人桌、吧檯式個人用餐區。

桌面配置

桌面上均有放置用餐時會使用到的餐具、烤夾、桌邊小垃圾桶、調味粉( 孜然粉、胡椒粉、玫瑰鹽) 、食物剪刀、防燙夾、紙巾等，方便用餐時就近取用。

送餐機器人

■ 三柒燒肉專門店_自助吧

蔬菜吧

玉米筍、杏鮑菇、香菇、青椒、洋蔥、甜玉米。

熱雞湯

氣溫驟降的12月、1月，走進三柒燒肉專門店爽嗑肉肉配溫熱的醇厚雞湯，讚的~

現炸炸物區

吃得到馬鈴薯綿密口感的脆薯、外酥內嫩的雞塊。

時令水果吧

必須說，三柒燒肉專門店選的水果品質很不錯！

可以吃到水果香氣豐富的多汁柳橙、酸甜平衡百香果，每一樣都很適合在享用完燒肉後，作為一餐的結尾享用。

精緻蛋糕區

傳統甜品

Niseko北海道冰淇淋

選用北海道十勝乳源製作的冰淇淋，就是濃、醇、香，最愛抹茶、草莓口味的。

泰國明果頂級冰淇淋

飲料區

氣泡類飲品機、美粒果冰沙、油切綠茶、沙瓦機。

乳酸風味、蜜桃口味冰沙，冰沙質地很細緻，不會咬到小碎冰。

現沖茶飲

現沖茶飲區，備有6款天仁茗茶茶包：英式紅茶、茉莉香片、包種青茶、油切綠茶、菊花普洱、凍頂烏龍。

Ⅳ 三柒燒肉專門店必吃食材分享

小鳥胃也可以輕鬆吃回本！

每人2388元爽嗑極嫩爆汁A5和牛、超大尾活凍澎湖明蝦無限吃，還有百威啤酒、金牌啤酒、Sapporo生啤酒暢飲。

禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車

升級火鍋

每人加39元，升級火烤兩吃！

火爐中心烤肉、外圍烤蔬菜，爽嗑肉肉也可以兼顧營養均衡。

當天供應的百香果超好吃，吃了兩盤已滿足！

■ 2388元系列

√ 三柒極上和牛拼盤_日本A5芯芯、日本A5紐約客、日本A5扇子肉、日本A5腿三角

現點現切的頂級日本A5和牛拼盤上桌，和牛頭中最稀有的部位也吃得到！

日本A5芯芯

在日本燒肉店擁有超人氣的夢幻等級日本A5和牛，每頭和牛最稀有的部位就是這塊！

烤到5~7分熟入口，接近入口即化的夢幻口感，在嘴裡化開的油脂感是細膩不油的，好驚豔。

日本A5紐約客

和牛頭中自帶豐富油脂的部位之一，適合沾點燒肉醬一起吃。

日本A5扇子肉

推薦單面烤3~5分熟 → 捲起烤10秒入口，細嚐在嘴裡散開的牛油香。

日本A5腿三角

和牛頭中極稀有的部位，自帶馥郁牛肉鮮味、口感柔嫩。

√ 三柒老饕拼盤_日本A5前胸、日本A5赤身、日本A5雪花、日本A5角切

日本A5赤身

日本A5和牛頭中，瘦肉與油脂比例適中的部位，口感軟嫩中帶有嚼勁、油感較低。

日本A5雪花

日本A5前胸

取自和牛頭中偏瘦、有彈性的日本A5前胸，可以放到火鍋中涮至5分熟入口享用。

日本A5角切

√ 日本A5沙朗牛排

最受燒肉老饕喜愛的部位-日本A5沙朗牛排，現點現切超厚一大塊直接送上桌，大理紋石油花分布均勻，有夠吸引人~

日本A5沙朗牛排的大小相當有存在感，放上烤網就佔據了超過1/2的面積。

√ 美國PR無骨熟成牛小排

直火炭烤過程中，油脂的部分會融化，讓肉質更加軟嫩且多汁。

烤至5~7分熟享用，一入口就可感受牛肉的甜味與馥郁牛香。

√ 澎湖活凍明蝦

√ 生食級干貝

在三柒燒肉專門店，吃得到來自澎湖海域的野生大明蝦！！！

一個人吃10尾就回本的活凍澎湖明蝦，每一尾的存在感都很高，跟手指纖長朋友的手掌一樣長，大約15~20公分。

去殼烤熟後的澎湖明蝦，紮實中帶脆的蝦肉口感，吃得到就像現撈的自然鮮甜。

√ 精選海大蝦

精選的巨巨海大蝦的口感相當紮實，蘊含著讓人一吃就停不下來的馥郁鮮、香、甜。

■ 1288元系列

√ 澳洲板腱

■ 928元系列

√ 阿根廷大魷魚

跟日本A5沙朗牛排同樣有著高存在感的阿根廷大魷魚，在上桌前內場夥伴早已處理乾淨，使用食物剪刀從中間剪開即可開烤。

經過直火炭烤後的阿根廷大魷魚，口感是軟嫩中帶有咬勁的，隨著咀嚼可以感受到化在嘴裡的鮮美。

√ 天使紅蝦

天使紅蝦的高品質從入口的紮實感就可以感受到，不會有粉粉、軟爛的感覺。

√ 特選牛舌

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/11/29(五)

√ 付款方式：現金、信用卡。

√ 用餐均收10%清潔費。

√ 用餐時間120分鐘；點餐90分鐘。

√ 低消：成人628元；兒童收費標準

ο 身高90公分以下：免費

ο 90~110公分：清潔費120元

ο 110~140公分：半價

ο 140cm以上：成人收費

■ 三柒燒肉專門店評價

桃園中壢尾牙聚餐，走進2024下半年度燒肉吃到飽內容大升級的三柒燒肉專門店。

2024尾牙聚餐有推出六人同行一人半價；十人同行一人免費；二十人同行三人免費的活動，直上每人2388元的奢華燒肉饗宴，享受夢幻等級日本A5和牛無限吃、活凍澎湖明蝦、阿根廷大魷魚自由、啤酒暢飲，大啖數十款特選肉品、海鮮、野菜、沙拉、甜點、熱食、冰淇淋吧、飲料吧、時令水果吧。

店內服務人員反應速度快，外場夥伴們隨時注意有無需要換烤網、收空盤、補炭等，用餐體驗很讚，之後家人、朋友過生日，也會想帶到三柒燒肉專門店慶生，一同享受嚴選肉品、海鮮、時令蔬果的好滋味。

禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車

■ 三柒燒肉專門店價位

桃園中壢燒肉吃到飽_三柒燒肉專門店價位，來源：三柒燒肉專門店FB粉絲頁，2024/12/09

禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車

桃園中壢燒肉吃到飽_三柒燒肉專門店價位，來源：三柒燒肉專門店FB粉絲頁，2024/12/09

禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒、飲酒請勿開車

■ 2024最新優惠資訊

√ 當月壽星85折；四人同行，壽星5折

√ 尾牙聚餐新選擇：六人同行一人半價；十人同行一人免費；二十人同行三人免費

Ⅵ 桃園中壢燒肉吃到飽相關資訊

三柒燒肉專門店

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設施：兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

一~五 17：30~半夜01：00 (最後入場時間23：00)

六、日 11：00~半夜01：00

📍 地址：桃園市中壢區中美路二段130號2樓

📞 電話：03 427 7000



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■ 品牌資訊

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