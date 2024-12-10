韓國釜山旅遊行程除了有 慶州城東市場 外，也安排了鄰近南浦洞、釜山地鐵一號線札嘎其站的【富平罐頭市場】（부평깡통시장），市場內有很多美食小吃外，市場周圍也充斥著餐廳，還可以跟釜山國際BIFF廣場、札嘎其海鮮市場、樂天百貨等景點安排一起！

這天我們除了在富平罐頭市場內吃小吃外，也到24小時營業的密陽血腸豬肉湯飯南浦洞店用餐，話說豬肉湯飯也是到釜山旅遊不容錯過的美食之一。

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韓國釜山夜市美食「富平罐頭市場」，南浦洞密陽血腸豬肉湯飯，釜山地鐵札嘎其站!

夜晚的南浦洞一代挺熱鬧的，有很多街邊小吃可以選擇，一整排的小吃攤相當引人注目，但我們這天夜晚的目標是富平罐頭市場。

南浦洞、富平罐頭市場周圍除了有許多小吃攤外，也有很多美食餐廳可以選擇，我們前往富平罐頭市場途中經過的街道兩側就有好多餐廳，還有好幾間店外有擺放水族箱（提供活跳跳海鮮）的餐廳。

也有賣水果的攤販，在台灣很少買水果，但每次在國外見到水果就想買。

入口處上方有寫著富平罐頭市場，富平市場會被稱為罐頭市場，是因韓戰之後美軍開始進駐，軍用品與各式各樣的商品開始隨走私流入市面，其中尤以水果、魚類等各類罐頭為大宗，故被稱為罐頭市場。

富平罐頭市場營業時間從傍晚7點半到晚上11點半，是韓國少見的以夜市模式經營的市場。

交通資訊：

★釜山地鐵1號線札嘎其站3號出口步行約9分鐘

★巴士乘坐8、11、96、103、113、中區1路巴士，在富平市場站下車，步行約2分鐘

★附近有收費停車場

ADD:釜山廣域市中區富平1街48(부산광역시 중구 부평1길 48)

TEL:+82-51-243-1128

官網

富平罐頭市場白天為傳統市場，晚上七點半後則化身為夜市，夜市營業時間約從晚上7點半到11點半，有許多韓式美食小吃攤位，也有賣水果的。

這攤是賣烤五花肉的，也有辣炒年糕、韓式飯糰等，攤位上的五花肉好誘人啊，加上烤盤上烤五花肉滋滋作響的模樣我們就被吸引過來了。

菜單在這裡，話說韓文真的很難懂，看來看去每個字我都覺得像，完全看不懂，而且光看還猜不出是什麼，不像日文多少還可以看出來或是猜出來。

不懂韓文的到韓國旅遊，翻譯APP之類的一定要準備好，不然連買個東西都難。

我們買了一個套餐，一整套如上圖所見，除了烤五花肉外還有辣炒年糕、海苔飯糰、泡菜及蔥絲等。

富平罐頭市場就是長長一條，約110公尺，是有屋頂的，下雨天也可以來逛，然後都是攤販，若要坐下來用餐的話要往周圍巷弄走，就會有許多餐廳。

接著我們在這攤賣烤蝦及烤章魚的攤位停了下來，好長一串感覺份量很足。

烤蝦及烤章魚我們各買了一串來嘗鮮，價格分別為₩4000及₩5000。

因為都是攤販所以基本上都是邊走邊吃，跟台灣的夜市一樣。

吃了幾樣鹹食後，見到這攤蜂巢雞蛋仔攤位我就被吸引過來了，一整盒的蜂巢蜜太新奇了。

有奶油、蜂蜜、巧克力等口味可選擇，價格₩3000-₩6000不等。

製作過程有點療癒，生意也很不錯，現場有排隊人潮。

我們點了一個奶油加蜂蜜的，是一整塊的蜂巢蜂蜜很吸睛，吃起來更是甜蜜蜜，吃完覺得有點邪惡。

因為市場內都是小吃攤販，後來我們就走出市場外，想找家餐廳用餐，也想要吃吃韓國旅遊必吃的豬肉湯飯。

我們吃的是密陽血腸豬肉湯飯南浦洞店 (밀양순대돼지국밥)，這家店是導遊推薦的，回來後上網查也挺有名氣，是24小時營業的店家。

密陽血腸豬肉湯飯富平店菜單及價格，店家有提供英、中、日文的菜單。

用餐小菜免費吃，還有大蒜、洋蔥及辣椒等，吃不夠都可以自行至小菜區自取。

我們點了豬肉湯飯、血腸湯飯、白切豬肉等，每桌上都有提供蝦醬，加入湯飯裡可以增加鮮度及香氣。

四月份的韓國天氣還有點冷，來碗熱呼呼的豬肉湯飯、血腸湯飯暖心暖胃挺不錯的，湯鮮味美。

密陽血腸豬肉湯飯在釜山除了南浦洞店外，還有幾家分店，想吃的可以自行上網查詢分店資訊，大都鄰近地鐵站喔。

(旅遊日期:2023/04)

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