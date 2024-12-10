

阿發有時懶得煮晚餐，我們大概就會到離家不遠，新莊的鴻金寶商圈周邊覓食。但由於其周邊幾條主要街道，怎吃都是那幾家，心花花的老婆，開始喜歡往距離更遠些些的小巷弄鑽，想探探有沒有還沒吃過且吸引她目光的店家。會知道這家，隱藏在巷弄內社區一樓，有不少在地人當灶咖，高CP值百台式元異國料理餐，就是這樣來的~

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▲店外觀

隱藏在巷弄內的社區一樓，

由於店外觀感覺很新，

才引起了老婆的注意。

後來才得知，

它原本是在附近已開了幾年的外帶攤家，

一年前才搬到這更巷弄裡，

改為店面式可內用。







▲店環境

大面積的玻璃窗，

不僅覺得店內採光良好，

也顯得很乾淨明亮舒服。







▲點餐單

餐點大分類有：義大利麵、湯麵、丼飯、咖哩飯麵、湯品，

其中義大利麵又分：清炒、紅醬、白醬，共20多種選擇。

價位幾乎都是百元上下，

相當平價。







▲每日特餐

週二~週日，

每天有不同的特餐選擇，

讓原本已是很平價的餐點，

更是便宜~

*每日特餐的選擇每月更新







▲超平價的異國料理上桌

清炒辣味雞肉義大利麵(附紅茶)、日式親子丼飯(附紅茶)、泡菜豬肉意麵







▲準備開動

開心的母子倆，

也看得出餐點不小一份～







▲清炒辣味雞肉義大利麵

一份才90元，

且相較一般百元義大利麵店的，

個人感覺這好吃不少~







▲日式親子丼飯（+飯，105元）

兒子練完球後用餐，

在其他地方都會點大碗的，

沒想到這一上桌，

出乎我們意料外的大碗，

且配料滿滿。







▲日式親子丼飯，半熟蛋包

看起來就很不賴~







▲日式親子丼飯，特寫

滑香鹹甜夠味，

吃起來很有滿足與飽足感。

難得兒子會說，

後悔點大碗的，

實在太大碗，

吃不完。

*這比日式連鎖平價丼飯，

大碗的份量還多不少，

料也多，

且便宜不少~







▲泡菜豬肉意麵（90元）

很大一碗，

上面肉片不少，

泡菜湯頭感覺很入味很誘人。

這麼大一碗，

我們覺得賣90元已是便宜，

沒想到因為我們是周六造訪，

這為當天的特餐選擇，

價格還少5元，

其CP值光看就很高~







▲泡菜豬肉意麵，特寫

肉片不少，

新鮮入味不柴澀。







▲泡菜豬肉意麵，炸意麵條

這的意麵，

竟是使用北部一般店家，

較少見的台南油炸意麵。

這種古早味的油炸意麵，

有著炸過的香氣，

且煮後外微酥內軟，

吸飽湯汁的口感，

我們也很愛~







▲泡菜豬肉意麵，湯頭

泡菜湯頭不過辣，

溫醇好喝。



這的義大利麵、丼飯、湯麵...，

價格像市場夜市外帶攤般的便宜，

但其口感，

又比不少百來元的簡餐店好吃，

餐點份量也相對多，

CP值很不錯。

吃起來帶有家中餐桌般，

雖不讓人很驚豔，

卻相對耐吃的滋味。

造訪後連幾周，

當我懶得煮晚餐時，

我都來這外帶回去，

母女子三人可是覺得很OK~



【營業時間】11：00～20：00；週一店休

【地 址】新北市新莊區建安街76巷3弄1號

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