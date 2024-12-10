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隱藏在巷弄內社區一樓，在地人當自家餐桌，高CP值百元台式異國料理餐　∕蕙蕙小屋∕平價義大利麵∕平價丼飯∕平價咖哩飯∕新莊美食

2024-12-10 10:14:00 文字：阿發的簡單幸福
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阿發的簡單幸福

阿發的簡單幸福

蕙蕙小屋all.jpg
阿發有時懶得煮晚餐，我們大概就會到離家不遠，新莊的鴻金寶商圈周邊覓食。但由於其周邊幾條主要街道，怎吃都是那幾家，心花花的老婆，開始喜歡往距離更遠些些的小巷弄鑽，想探探有沒有還沒吃過且吸引她目光的店家。會知道這家，隱藏在巷弄內社區一樓，有不少在地人當灶咖，高CP值百台式元異國料理餐，就是這樣來的~
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蕙蕙小屋01-店外觀.jpg
▲店外觀
隱藏在巷弄內的社區一樓，
由於店外觀感覺很新，
才引起了老婆的注意。
後來才得知，
它原本是在附近已開了幾年的外帶攤家，
一年前才搬到這更巷弄裡，
改為店面式可內用。

蕙蕙小屋02-店環境.jpg
▲店環境
大面積的玻璃窗，
不僅覺得店內採光良好，
也顯得很乾淨明亮舒服。

蕙蕙小屋03-點餐單.jpg
▲點餐單
餐點大分類有：義大利麵、湯麵、丼飯、咖哩飯麵、湯品，
其中義大利麵又分：清炒、紅醬、白醬，共20多種選擇。
價位幾乎都是百元上下，
相當平價。

蕙蕙小屋04-每日特餐.jpg
▲每日特餐
週二~週日，
每天有不同的特餐選擇，
讓原本已是很平價的餐點，
更是便宜~
*每日特餐的選擇每月更新

蕙蕙小屋05-平價異國料理.jpg
▲超平價的異國料理上桌
清炒辣味雞肉義大利麵(附紅茶)、日式親子丼飯(附紅茶)、泡菜豬肉意麵

蕙蕙小屋06-準備開動.jpg
▲準備開動
開心的母子倆，
也看得出餐點不小一份～

蕙蕙小屋07-清炒辣味雞肉義大利麵.jpg
▲清炒辣味雞肉義大利麵
一份才90元，
且相較一般百元義大利麵店的，
個人感覺這好吃不少~

蕙蕙小屋08-日式親子丼飯.jpg
▲日式親子丼飯（+飯，105元）
兒子練完球後用餐，
在其他地方都會點大碗的，
沒想到這一上桌，
出乎我們意料外的大碗，
且配料滿滿。

蕙蕙小屋09-日式親子丼飯-半熟蛋包.jpg
▲日式親子丼飯，半熟蛋包
看起來就很不賴~

蕙蕙小屋10-日式親子丼飯特寫.jpg
▲日式親子丼飯，特寫
滑香鹹甜夠味，
吃起來很有滿足與飽足感。
難得兒子會說，
後悔點大碗的，
實在太大碗，
吃不完。
*這比日式連鎖平價丼飯，
大碗的份量還多不少，
料也多，
且便宜不少~

蕙蕙小屋11-泡菜豬肉意麵.jpg
▲泡菜豬肉意麵（90元）
很大一碗，
上面肉片不少，
泡菜湯頭感覺很入味很誘人。
這麼大一碗，
我們覺得賣90元已是便宜，
沒想到因為我們是周六造訪，
這為當天的特餐選擇，
價格還少5元，
CP值光看就很高~

蕙蕙小屋12-泡菜豬肉意麵-特寫.jpg
▲泡菜豬肉意麵，特寫
肉片不少，
新鮮入味不柴澀。

蕙蕙小屋13-泡菜豬肉意麵-炸意麵條.jpg
▲泡菜豬肉意麵，炸意麵條
這的意麵，
竟是使用北部一般店家，
較少見的台南油炸意麵。
這種古早味的油炸意麵，
有著炸過的香氣，
且煮後外微酥內軟，
吸飽湯汁的口感，
我們也很愛~

蕙蕙小屋14-泡菜豬肉意麵湯頭.jpg
▲泡菜豬肉意麵，湯頭
泡菜湯頭不過辣，
溫醇好喝。

這的義大利麵、丼飯、湯麵...
價格像市場夜市外帶攤般的便宜，
但其口感，
又比不少百來元的簡餐店好吃，
餐點份量也相對多，
CP值很不錯。
吃起來帶有家中餐桌般，
雖不讓人很驚豔，
卻相對耐吃的滋味。
造訪後連幾周，
當我懶得煮晚餐時，
我都來這外帶回去，
母女子三人可是覺得很OK~

【營業時間】11002000；週一店休
【地　　址】新北市新莊區建安街7631

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