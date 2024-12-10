【不打羊-頭份店羊肉爐牛肉爐吃到飽】每人530元起就能享上百種豐富食材吃到飽，還能免費升級鴛鴦鍋！月底吃土又想吃羊肉爐吃到飽，就來不打羊吧！

苗栗頭份這間「不打羊-頭份店羊肉爐牛肉爐吃到飽」，竟然是羊肉爐結合牛肉爐的鴛鴦鍋吃到飽，而且還不收服務費！羊腳筋、羊大骨、羊膝、羊排、羊心隨你夾，還吃得到牛筋、牛肚、牛腩，特別的是這個白毛肚，拿來煮麻辣鍋超適合，還有四種火鍋肉片以及40多種蔬菜、火鍋料，種類真的多到講不完，鴛鴦鍋底9選2，而且不用額外加價，很推薦正統四川麻辣湯，香麻夠味不死鹹！「不打羊-頭份店羊肉爐牛肉爐吃到飽」自助吧區還有不少熟食可以墊墊胃，像是鹽酥雞、煎餃、鴨血、臭豆腐、烤土司等等，果汁機、咖啡機、冰沙機、可樂機飲料也是應有盡有，飯後還有冰淇淋、霜淇淋、超多口味的冰棒、小蛋糕、豆花、布丁、愛玉等等，重點是平日來「不打羊-頭份店羊肉爐牛肉爐吃到飽」用餐只要$530元，真的很平價，月底吃土又想吃到飽，就來這裡吧！

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「不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽」位在頭份交流道附近，開車來可以停在台一線上的路邊白線上，附近麥當勞旁邊也有一個收費停車場。

店內裝潢雖簡約，但座位數頗多，以4~6人座位為主，也有提供孩童座椅，家族、公司部門聚餐也沒問題。

不打羊收費方式：平日$530/人，假日及國定假日$560/人，免收服務費，用餐限時100分鐘。

不打羊自助吧青菜、火鍋料、豆製品也有40多種選擇，青菜新鮮，火鍋料還有不少特色食材，像是玉米貢丸、泡菜丸、西北麻糬燒。

接著重頭戲羊肉部分，有羊腳筋、羊大骨、羊膝、羊排、羊肚、羊心，牛肉也有牛筋、牛肚、牛腩、白毛肚等等，還有提供冷凍海鮮，絕對能滿足你的口腹之慾。

羊肉都已經煮熟後再冷凍，所以丟進鍋裡等一下就能享用。

吃鍋之前先去裝一些熟食墊墊胃，炸物區有鹽酥雞、煎餃、洋蔥圈、炸湯圓、薯條、薯餅，炸物會隨時更換。

當天裝的鹽酥雞意外很好吃耶！肉質外酥內嫩，吃起來超香，就跟外面鹽酥雞攤一樣好吃。

跟牛排館一樣還有烤吐司、可頌麵包，花生、蒜味、巧克力三種醬料可以搭配。

不打羊自助吧還有一整排的咖哩醬、臭豆腐、獅子頭、鴨血、滷汁，都能配飯享用，一旁還有六種小菜可以裝到飽，就是不怕各位吃。

這臭豆腐一打開鍋蓋真的臭到不行，但吃起來真的蠻香的，意外的很好吃。

六款小菜有筍乾、海帶芽、牛蒡絲、韓式泡菜、百香果青木瓜，可以搭配白飯一起享用。

飲料機有果汁機、咖啡機、可樂機、冰沙機、綠茶、烏梅汁，選擇超級多樣，想喝酒也可以額外加價購買。

鴛鴦鍋湯頭9選2，重點是不用額外加價，這點很加分，當天三五好友一起去吃，總共開了兩鍋，敢吃辣的推薦你正宗四川風味的「麻辣湯」，香麻夠味不死鹹，煮羊肉、牛肉都很適合～「藥燉湯」藥膳香氣很濃厚，天冷必點！「清燉湯」就是甘甜的大骨高湯～「元氣湯」帶有很香的蒜頭味。推薦點一個麻辣湯，搭配一個不辣的藥膳湯。

「羊腳筋」有滿滿的膠質，輕輕抿一下就化開，還會黏嘴唇。「羊膝」不管外型口感都很像牛腱肉，膠質多又有口感～「羊排」帶點筋，咬起來超彈牙，越咬越香～

「羊大骨」的骨邊肉很嫩口，還可以用吸管吸羊骨髓。沒想到在羊肉爐還能吃到我最愛的牛三寶，搭配麻辣鍋更適合，比較特別的是這裡吃得到白毛肚，口感又脆又有咬勁～

懶得啃骨頭的話，也有豬、雞、牛、羊四種火鍋肉片可以吃到飽。

飯後還有一整個甜點櫃可以享用。

使用大品牌的布丁、奶酪、豆花、愛玉、乳酸飲料，真的是砸重本不怕你吃。

還有北海道牛奶霜淇淋可以吃，會不會太幸福。

你以為結束了嗎？還有超多口味的古早味冰棒，以及冰淇淋，絕對能滿足你的甜點胃。

「不打羊-頭份店羊肉爐牛肉爐吃到飽」不只有羊肉爐，還有牛三寶、牛肉片可以吃，更棒的是有鴛鴦鍋底能選擇，湯底還不用額外加價，這點真的很加分，自助吧種類超級豐盛，多到你絕對沒辦法吃一輪，飯後甜點、冰品也很有誠意，可以算是頭份地區CP值很高的羊肉爐牛肉爐吃到飽火鍋店。