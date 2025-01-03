到澎湖旅行，一定要造訪的熱門景點就是奎壁山摩西分海，親眼目睹分海奇觀，那種震撼的體驗絕對讓人難忘。我們出發前先查了摩西分海的潮汐表，抵達時剛好碰上分海的開始，實在幸運！大約等了20分鐘，海水慢慢從兩邊退開，露出一條彎曲的礫石步道，能通往對岸的赤嶼，沿途還能看到小螃蟹、海膽、節蛇尾、海參等潮間帶生物，真是有趣又值得一訪！

奎壁山與赤嶼之間隱藏著一片充滿驚奇的神秘潮間帶。

▲奎壁山地質公園坐落於湖北鄉北寮村的北岸，從馬公市區騎機車過去只需約30分鐘。奎壁山東側的海岸連接著赤嶼，漲潮時完全看不到海底的神秘景色；而退潮後，300公尺長的礫石步道出現，讓人親身體驗摩西分海的奇觀，這種壯麗景象絕對是一場難忘的旅行記憶。

▲潮間帶開放通行後，走在玄武岩步道上前往赤嶼，建議換上拖鞋，邊踏浪邊欣賞周圍的絕美景色，享受難得的悠閒時光。（記得事先查好奎壁山摩西分海潮汐表，才不會錯過分海的精彩過程！）

▲沿途可以細細觀察岩脈與玄武岩，這些石頭經過海浪長年的侵蝕，形成多變的節理構造，非常有看頭！

▲在安全人員的指導下，能近距離看到石縫中的潮間帶生物，像是海膽、節蛇尾、海參等棘皮動物，真的相當有趣。

▲岸邊還有一片咾咕石圍牆，搭配著無邊無際的美麗海岸線，隨手一拍就是網美照(*´∀`)~♥

奎壁山地質公園內設有涼亭、遊客中心、公共廁所以及沖腳區，但要注意停車場是需要收費的，離開前記得到遊客中心的自動繳費機結帳。夏季來訪時天氣非常炎熱，別忘了做好防曬並攜帶遮陽傘！我們大概在這裡停留了1.5小時，上岸後直接到摩西摩西海島餐廳買冷飲、挑紀念品，順便吹吹冷氣休息，再繼續騎車前往下一個景點。

熱門踏浪路線 奎壁山↔️赤嶼

奎壁山地質公園（摩西分海）

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