「找回自己」這間主打輕鬆蔬食的餐廳,PAPA之前就曾經分享過它的美味與環境。這家位於五廊街、靠近國美館的餐廳,疫情前我們常來用餐,這次久違造訪,竟然驚喜發現大翻新!現在的空間更明亮,以白色為主調,搭配粉嫩色系,散發溫馨氛圍。他們僅收現金、不接受訂位,提供簡單卻有質感的餐點選擇。

店家資訊

店名:找回自己 輕鬆蔬食本色

地址:台中市西區五廊街143號

營業時間:11:00-21:00

電話:04-2372-4811

店家沒有經營粉絲專頁或IG(我真的用心搜尋過),不過過年期間依然正常營業。

這次重新裝潢後,店內的環境煥然一新。一樓空間充滿咖啡館的文青氣息,而通往二樓的隱藏式樓梯設計很有趣。當天店員看到同行的婆婆年紀較大,貼心地建議我們使用電梯直達二樓,讓人感覺特別溫暖!

二樓的設計延續了明亮風格,但又不走傳統餐廳的路線,反而融入了濃濃的居家溫馨感,讓人彷彿回到舒適的家中用餐。

找回自己 菜單

一樓的菜單價目表一目了然,提供炒菜、茶點、簡餐和火鍋,價格親民,簡餐的價格大多落在$120到$200元之間,實惠又美味。許多客人會選擇簡餐或火鍋,也可以三五好友點合菜一起分享。

麻油素雞飯 $130

這道是婆婆點的,光聽名字就覺得厲害,帶有淡淡的酒香,搭配三種配菜和一碗熱騰騰的例湯,非常豐富。

素雞是用素肉切片製成的,吸飽了湯汁,味道鮮甜濃郁。不過吃的時候要小心,因為湯汁非常燙,千萬別急著入口!

鐵板豆腐 $170

配菜與其他餐點差不多。這道料理特別的是,豆腐包含豆包與油豆腐,澆上混合黑胡椒和香椿調味的素燥,鹹香味十足,特別適合配飯享用!

鐵板麵 $140(加蛋+20)

PAPA點了一份不加蛋的版本,使用黃麵搭配與鐵板豆腐相同的調味。裡面的小地瓜塊香甜可口,還引得大貓一邊吃一邊笑著說:「怎麼沒跟老闆要點辣椒來提味?」

加蛋鐵板麵 $160(貓二姊點的)

路邊停車,不過這區要找車位有點困難,店門口可以停車,先佔先贏XD

