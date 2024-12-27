「找回自己」這間主打輕鬆蔬食的餐廳，PAPA之前就曾經分享過它的美味與環境。這家位於五廊街、靠近國美館的餐廳，疫情前我們常來用餐，這次久違造訪，竟然驚喜發現大翻新！現在的空間更明亮，以白色為主調，搭配粉嫩色系，散發溫馨氛圍。他們僅收現金、不接受訂位，提供簡單卻有質感的餐點選擇。
店家資訊
- 店名：找回自己 輕鬆蔬食本色
- 地址：台中市西區五廊街143號
- 營業時間：11:00-21:00
- 電話：04-2372-4811
店家沒有經營粉絲專頁或IG（我真的用心搜尋過），不過過年期間依然正常營業。
這次重新裝潢後，店內的環境煥然一新。一樓空間充滿咖啡館的文青氣息，而通往二樓的隱藏式樓梯設計很有趣。當天店員看到同行的婆婆年紀較大，貼心地建議我們使用電梯直達二樓，讓人感覺特別溫暖！
二樓的設計延續了明亮風格，但又不走傳統餐廳的路線，反而融入了濃濃的居家溫馨感，讓人彷彿回到舒適的家中用餐。
找回自己 菜單
一樓的菜單價目表一目了然，提供炒菜、茶點、簡餐和火鍋，價格親民，簡餐的價格大多落在$120到$200元之間，實惠又美味。許多客人會選擇簡餐或火鍋，也可以三五好友點合菜一起分享。
麻油素雞飯 $130
這道是婆婆點的，光聽名字就覺得厲害，帶有淡淡的酒香，搭配三種配菜和一碗熱騰騰的例湯，非常豐富。
素雞是用素肉切片製成的，吸飽了湯汁，味道鮮甜濃郁。不過吃的時候要小心，因為湯汁非常燙，千萬別急著入口！
鐵板豆腐 $170
配菜與其他餐點差不多。這道料理特別的是，豆腐包含豆包與油豆腐，澆上混合黑胡椒和香椿調味的素燥，鹹香味十足，特別適合配飯享用！
鐵板麵 $140（加蛋+20）
PAPA點了一份不加蛋的版本，使用黃麵搭配與鐵板豆腐相同的調味。裡面的小地瓜塊香甜可口，還引得大貓一邊吃一邊笑著說：「怎麼沒跟老闆要點辣椒來提味？」
加蛋鐵板麵 $160（貓二姊點的）
Find yourself and eat your true self with ease！路邊停車，不過這區要找車位有點困難，店門口可以停車，先佔先贏XD
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