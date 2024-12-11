桃園大園青埔商旅｜堪稱五星桃園平價住宿推薦一泊二食CP值高，浪漫法式餐點.Buffet早餐近桃園高鐵站周邊住宿

桃園高鐵飯店住宿推薦桃園大園青埔商旅，這家CP值好高呀！舒適的環境無論是商務洽公或是親子住宿都很推薦，桃園大園青埔商旅臨近華泰名品城Outlet、Xpark水族館及桃園棒球場車程只要5分鐘，離桃園機場僅需車程 20 分鐘，離桃園高鐵或機場捷運車程 2 分鐘即可抵達，出國前後住宿都非常方便，也可以提前預約免費桃園高鐵來回青埔商旅接駁服務，便利至極呀！

青埔商旅x XPARK水下奇遇專案

最低雙人房價只要2966元起

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住客享ANGLE 371及CP CAFE全品項9折優惠 (10%服務費依原價另計)

桃園大園青埔商旅 在哪？

桃園高鐵飯店住宿位在桃園市大園區公園路一段82號，鄰近高鐵、桃機捷運、桃園水族館並備有免費停車場、商務區、洗衣房、交誼廳及健身房供旅人使用，住這裡也太幸福了吧！隔天還可以到華泰名品城Outlet、Xpark水族館及桃園棒球場走走呦！

桃園大園青埔商旅 入住交誼大廳

入住桃園大園青埔商旅一泊二食的最大好處就是可以獨享這樣的空間與環境，坐在這太慵懶了！大片落地窗，靜靜的看著外面的佈景，城市裡的小綠洲，光欣賞景就讓人完全放鬆啦！

外頭的日式造景很有意境，還有鯉魚，漂亮的倒影走在戶外也都很棒呢！

桃園住宿推薦大園青埔商旅給予證件辦理入住，工作人員也都會好好的將條列事項與您說明，再次確認。

我們在桃園大園青埔商旅是一泊二食，所以會有晚餐券跟早餐券，兩張房卡，請記得要收好呀！

入住13樓層很高，房門重隔音部分很好呢！

桃園大園青埔商旅的空間小巧而美，但是整個商務的氛圍很足，先來看看床鋪偏硬，枕頭比較軟，因此每個人都有附上兩顆枕頭。

在兩小床的兩側間也有插座可以供旅人充電，床上的床鋪也都是更換過，很不錯。

下午我們就坐在這裡研究電視的該如何使用，這裡看過去挺不錯，桃園的風景優美呢！

13樓層看過去都是高樓大廈，不過還有很多未完成的房屋將來一定也是個鬧區。

浴室採用乾濕分離，免治馬桶如廁也很便利。

雪花式的的蓮蓬頭好喜歡，重點是洗髮乳、沐浴乳跟潤絲精都幫您準備好了呢！

擦手的毛巾、洗手乳跟備品還有水杯都一應俱全。

化妝棉、生理食鹽水、梳子、牙刷、棉耳棒跟其他都準備好好～貼心。

大小毛巾也都是清洗過，更換過我們使用起來更加的安心不已！

洗完頭最重要就是要來個好吹的吹風機啦！

入住桃園大園青埔商旅最大的優勢在這，給予最高規格的茶包，京盛宇、芳名錄玄米煎茶。

打開冰箱後還有飲品～涼涼的好舒服呀！

一堆飲料和餅乾，隨時可以補充飢餓感。

連濾掛茶包都有特別的挑選過～

隔天我們早上才使用，想喝杯溫水，旁邊還有礦泉水可以自行使用。

房間裡也有提供厚的紙拖鞋，不用擔心沒有帶拖鞋出門。

出門最在乎就是充電部分，行動電源也需要充電，手機也需要充電～太棒惹！

桃園大園青埔商旅 Angle 371 餐廳

桃園大園青埔商旅 Angle 371 餐廳是我們用晚餐跟早餐的地點，舒適空間讓你想要待在這兒呢！

桃園美食Angle 371 餐廳，夜晚我們一泊二食有附上兩份餐點，其中有一位兒童，這樣優美的環境，用餐起來真的會讓人舒心不已。

桃園美食Angle 371 餐廳 一泊二食 菜單

一泊二食中有餐前麵包、前菜香橙蜜芥大蝦&黑松露干貝、今日例湯、香草青醬牛肉燉飯、黑松露菇菇燉飯、飲品阿薩姆紅茶、甜點經典起司蛋糕、火山熔岩主廚冰淇淋。

整份套餐都可以吃得很飽足，餐前麵包每份套餐各有一塊，附上Butter～

甜甜的還有果乾的香氣，熱騰的麵包真的挺不錯呢！

主廚南瓜濃湯，濃郁的奶香跟南瓜味道，香氣十足。

炒得十分軟爛的法式洋蔥湯，完全不膩感，Kiwi不小心整碗都喝光光了呢！

蔬食的前菜以時蔬為主，每樣時蔬光看就好療癒。

前菜香橙蜜芥大蝦&黑松露干貝，新鮮又美味，清爽的大蝦跟干貝好吃極了。

黑松露菇菇燉飯(蔬食)，奶味十足，口味上偏重，不過拌炒的香氣會直撲鼻。

香草青醬牛肉燉飯，上面給的牛肉很豪邁，五分熟的牛肉好吃，加上青醬燉飯跟松子，完全法式出場，如果你也想要跟著我一起放鬆，不妨來試試這美味的料理吧！

甜點經典起司蛋糕、火山熔岩主廚冰淇淋兩款都挺厲害的，喜歡吃甜點很建議點火山熔岩主廚冰淇淋。

火山熔岩主廚冰淇淋一切開，熔岩緩緩而流好讚呀！

最後記得再來個完美的結尾，熱紅茶無糖，完全飽足也心滿意足。

兒童套餐給的也很大方，桃園大園青埔商旅真的很適合一家大小一同出遊。

2024聖誕節活動

活動期間：2024年12月20日 ~ 12月27日

營業時間：12:00 – 20:30（最後點餐20:00）

餐廳地址：桃園市大園區公園路一段82號 ANGLE 371

訂位專線：03-4532115

線上預約：https://reurl.cc/2jRAZr

🔔 提醒：線上預約後請致電確認訂位喔！

夜晚桃園大園青埔商旅外面很適合漫步，沒有城市的喧囂，走在微弱的燈光下，顯得情意滿滿，散步完後我們就選擇下榻啦！

桃園大園青埔商旅早餐也給的很澎湃，清爽又可口～數十種的料理任你夾，想要蔬食、葷食在這裡都可以一起享用。

早餐吃的澎湃，不小心就夾上很多盤，有西式餐點、中式餐點、鹹粥、白粥、湯包、燒賣、輕食沙拉、麵包、新鮮水果、涼拌冷菜、炸物，樣樣都有，還有巧克力碎片、豆漿、紅茶、咖啡、唐寧的茶包～

不小心㺵連同昨天的菜菜一起補回來，入住桃園大園青埔商旅完全很捨不得離開耶！

桃園高鐵飯店住宿推薦CP值很高的桃園大園青埔商旅，想商務洽公或是親子住宿都很推薦，臨近華泰名品城Outlet、Xpark水族館及桃園棒球場車程只要5分鐘，離桃園機場僅需車程 20 分鐘，離桃園高鐵或機場 捷運車程 2 分鐘即可抵達，兩天一夜入住一泊二食好好放鬆隔天想要去哪玩也安排行程，出國前後住宿都非常方便，也可以提前預約免費桃園高鐵來回青埔商旅接駁服務喔！舒適又舒心的氛圍感十足，如果你也想要放鬆度假就來青埔商旅玩耍！

桃園大園青埔商旅

地 址：桃園市大園區公園路一段82號

電 話：03-4532115

青埔商旅 ckeck in 15:00-23:00 check out 11:00前

電話:03-4531053 ANGLE 371西餐廳

營業時間：12:00-20:30(最後點餐時間為20:00)

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